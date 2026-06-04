NASA pierde una dintre cele mai importante sonde de pe Marte. Misiunea MAVEN, declarată oficial încheiată după peste 10 ani

Ce s-a întâmplat cu MAVEN, sonda care studia atmosfera lui Marte

MAVEN a fost lansată în anul 2013 cu obiectivul de a analiza atmosfera marțiană și de a ajuta cercetătorii să înțeleagă cum a ajuns Marte să se transforme dintr-o lume care ar fi putut susține apă lichidă într-un deșert rece și arid.

Problemele au apărut la începutul lunii decembrie 2025, când sonda a dispărut brusc de pe radarele echipei de control după o trecere prin spatele planetei. Datele disponibile înainte de întreruperea comunicațiilor au indicat că vehiculul spațial a intrat într-o rotație rapidă necontrolată.

Această mișcare a afectat traiectoria sondei și a consumat rapid energia disponibilă în baterii. Lipsa alimentării a făcut imposibilă reluarea comunicațiilor cu Pământul.

NASA a format o comisie de analiză pentru a evalua situația și eventualele soluții de recuperare. Concluzia specialiștilor a fost însă una fără echivoc: MAVEN nu mai poate fi readusă la funcționare și nu mai poate desfășura activități științifice.

Potrivit estimărilor actuale, sonda va continua să orbiteze Marte încă între 50 și 100 de ani înainte de a intra în atmosfera planetei și de a se prăbuși la suprafață.

Descoperirile care au făcut din MAVEN una dintre cele mai importante misiuni marțiene

De-a lungul celor peste zece ani petrecuți în jurul lui Marte, MAVEN a furnizat informații esențiale despre atmosfera planetei și procesele care au contribuit la pierderea unei mari părți din aceasta în spațiu.

Instrumentele sale au urmărit fenomene atmosferice complexe, furtuni solare și interacțiunea dintre vântul solar și atmosfera marțiană. Datele colectate au ajutat oamenii de știință să înțeleagă mai bine de ce Marte este atât de diferită de Pământ în prezent.