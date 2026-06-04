NASA pierde una dintre cele mai importante sonde de pe Marte. Misiunea MAVEN, declarată oficial încheiată după peste 10 ani
Una dintre cele mai productive misiuni spațiale dedicate planetei Marte a ajuns la final. NASA a confirmat oficial că sonda MAVEN nu mai poate fi recuperată, după ce a încetat să mai transmită date în urmă cu șase luni. Astfel se încheie o misiune care a contribuit decisiv la înțelegerea atmosferei marțiene și a evoluției Planetei Roșii.
Anunțul NASA vine după o perioadă îndelungată în care inginerii au încercat să restabilească legătura cu nava spațială. După analizarea tuturor scenariilor posibile, agenția americană a concluzionat că MAVEN nu mai poate fi readusă în stare de funcționare, iar misiunea este considerată oficial pierdută, scrie Science Alert.
Ce s-a întâmplat cu MAVEN, sonda care studia atmosfera lui Marte
MAVEN a fost lansată în anul 2013 cu obiectivul de a analiza atmosfera marțiană și de a ajuta cercetătorii să înțeleagă cum a ajuns Marte să se transforme dintr-o lume care ar fi putut susține apă lichidă într-un deșert rece și arid.
Problemele au apărut la începutul lunii decembrie 2025, când sonda a dispărut brusc de pe radarele echipei de control după o trecere prin spatele planetei. Datele disponibile înainte de întreruperea comunicațiilor au indicat că vehiculul spațial a intrat într-o rotație rapidă necontrolată.
Această mișcare a afectat traiectoria sondei și a consumat rapid energia disponibilă în baterii. Lipsa alimentării a făcut imposibilă reluarea comunicațiilor cu Pământul.
NASA a format o comisie de analiză pentru a evalua situația și eventualele soluții de recuperare. Concluzia specialiștilor a fost însă una fără echivoc: MAVEN nu mai poate fi readusă la funcționare și nu mai poate desfășura activități științifice.
Potrivit estimărilor actuale, sonda va continua să orbiteze Marte încă între 50 și 100 de ani înainte de a intra în atmosfera planetei și de a se prăbuși la suprafață.
Descoperirile care au făcut din MAVEN una dintre cele mai importante misiuni marțiene
De-a lungul celor peste zece ani petrecuți în jurul lui Marte, MAVEN a furnizat informații esențiale despre atmosfera planetei și procesele care au contribuit la pierderea unei mari părți din aceasta în spațiu.
Instrumentele sale au urmărit fenomene atmosferice complexe, furtuni solare și interacțiunea dintre vântul solar și atmosfera marțiană. Datele colectate au ajutat oamenii de știință să înțeleagă mai bine de ce Marte este atât de diferită de Pământ în prezent.
Printre momentele remarcabile ale misiunii se numără observarea unei comete interstelare care a traversat Sistemul Solar și surprinderea unor aurore spectaculoase generate de furtuni solare puternice.
MAVEN a avut și un rol mai puțin vizibil, dar extrem de important. Sonda a funcționat ca releu de comunicații pentru roverele aflate pe suprafața planetei, inclusiv pentru celebrele vehicule Curiosity și Perseverance. Astfel, numeroase date și imagini trimise de acestea au ajuns pe Pământ prin intermediul sondei aflate pe orbită.
Vestea pierderii misiunii a fost primită cu emoție de echipa care a lucrat la proiect. Reprezentanții NASA au comparat momentul cu pierderea unui membru al familiei, după mai bine de un deceniu de activitate continuă.
Totuși, agenția spațială subliniază că cercetările de pe Marte vor continua fără întreruperi. Alte patru sonde aflate în prezent pe orbită, două americane și două europene, vor prelua responsabilitățile rămase, astfel încât activitatea roverelor de la suprafață să nu fie afectată.
Chiar dacă MAVEN și-a încheiat misiunea, moștenirea sa științifică va rămâne una dintre cele mai valoroase din istoria explorării lui Marte. Datele adunate în ultimul deceniu vor continua să fie analizate ani la rând și ar putea contribui la viitoarele misiuni care își propun să aducă mostre marțiene pe Pământ sau chiar să trimită oameni pe Planeta Roșie.