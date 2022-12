Cele mai așteptate jocuri din 2023, pe Xbox, PlayStation sau PC

Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, fanii așteaptă cu nerăbdare noile lansări de jocuri video din 2023.

Peste 100 de jocuri noi au fost anunțate pentru lansare anul viitor, iar experții de la Top10Casinos au analizat datele despre tendințele de căutare Google din întreaga lume pentru a vedea care dintre aceste lansări sunt cei mai încântați de jucători.

Hogwarts Legacy și Starfield

Jocul la care fiecare fan Harry Potter a visat în copilărie a prins în sfârșit viață. Urmează să fie lansat în februarie 2023, este clar că oamenii sunt gata să-și modeleze propria fantezie Harry Potter, jocul ajungând la aproximativ 1,23 milioane de căutări medii lunare în întreaga lume. Un nou-nouț RPG de aventură bazat pe franciză, jocul a cunoscut mai multe întârzieri, dar fanii încă așteaptă cu nerăbdare lansarea sa, deoarece Gameplay Showcase a strâns peste 4,5 milioane de vizualizări în doar o lună.

Al doilea cel mai așteptat joc este Starfield, cu aproape 540 de mii de căutări medii lunare. Provenit de la creatorii premiați ai The Elder Scrolls V: Skyrim și Fallout 4, acest RPG de acțiune va fi lansat exclusiv pe Xbox Series X/S, dar, din fericire pentru jucătorii de pe computer, va fi lansat și mai târziu în cursul anului pentru PC. Jocul a fost anunțat în 2018 și va fi primul univers de joc original al Bethesda Studios în 25 de ani, permițând utilizatorilor să intre într-o lume științifico-fantastică plasată în 2330.

Diablo IV, jocul care poate resuscita seria

Pe locul trei se află Diablo IV, disponibil pe toate platformele Xbox și PlayStation și pe PC începând de anul viitor. Cea de-a patra parte a seriei Diablo înregistrează peste 300.000 de căutări medii lunare globale, iar acest joc de rol de acțiune fantezie întunecată este așteptat să fie lansat în vara lui 2023. Jocul a fost anunțat în 2019 la Blizzcon, iar trailerul său a fost vizionat de 11 milioane de ori de atunci.

Întrucât jocurile pe computer sunt una dintre cele mai accesibile platforme, nu este surprinzător faptul că pe locurile al patrulea și al cincilea se află exclusiv PC-urile Sons of the Forest și Baldur’s Gate 3. Viitorul joc de supraviețuire, Sons of the Forest, permite utilizatorilor să se cufunde într-un simulator de groază la persoana întâi terifiant. Baldur’s Gate 3 este continuarea foarte așteptată a seriei, care se bazează pe Dungeons and Dragons, care are loc în epoca actuală a Forgotten Realms.

Pe locul șapte se află MMO de supraviețuire cu zombi The Day Before, cu 187.000 de căutări lunare. Programat pentru lansare în martie 2023, fanii mai au doar câteva luni de așteptat pentru a intra într-o realitate plasată într-o America post-pandemică, invadată de zombi.

Pe locul zece se află mult așteptata continuare a Legend of Zelda: Breath of the Wild din 2017 și a multiplayerului Ark 2, cu 154.000 de căutări lunare.