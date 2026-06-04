Cât ajungi să plătești pentru un apartament cumpărat prin credit în 2026. Exemplu de calcul pentru o locuință de 80.000 de euro finanțată pe 30 de ani
Achiziția unei locuințe rămâne una dintre cele mai importante investiții pentru români, însă puțini cumpărători calculează cât vor plăti în total după zeci de ani de rate. În 2026, prețurile apartamentelor continuă să fie ridicate, iar majoritatea tranzacțiilor sunt realizate cu ajutorul creditelor ipotecare pe termen lung.
Deși rata lunară poate părea suportabilă la prima vedere, costul total al locuinței crește considerabil din cauza dobânzilor și a cheltuielilor asociate împrumutului.
Exemplu pentru un apartament de 80.000 de euro
În marile orașe din România, un apartament de dimensiuni medii poate costa în jur de 80.000 de euro, echivalentul a aproximativ 400.000 de lei.
În cazul unui avans de 15%, cumpărătorul trebuie să achite din surse proprii aproximativ 12.000 de euro, iar suma finanțată prin bancă ajunge la circa 68.000 de euro.
Cum influențează dobânda costul final
Specialiștii atrag atenția că dobânda este elementul care majorează cel mai mult valoarea totală a creditului.
În funcție de oferta băncii și de nivelul IRCC, dobânzile la creditele ipotecare se situează în prezent, în general, între 5% și 7% pe an.
Pe durata unui împrumut contractat pe 25 sau 30 de ani, suma plătită doar sub formă de dobândă poate reprezenta între 60% și 100% din valoarea creditului acordat.
Ce rată lunară poate avea un astfel de credit
Pentru un împrumut de aproximativ 68.000 de euro, rata lunară poate varia, în funcție de condițiile de finanțare, între 2.000 și 2.800 de lei.
Pe parcursul întregii perioade de rambursare, suma achitată către bancă poate ajunge la 600.000 – 750.000 de lei.
Astfel, un apartament cumpărat cu aproximativ 400.000 de lei poate ajunge să coste, în final, cu sute de mii de lei mai mult.
Costul total al locuinței după plata creditului
Dacă sunt luate în calcul atât valoarea locuinței, cât și dobânzile și costurile bancare, suma finală suportată de cumpărător poate ajunge între 600.000 și 750.000 de lei.
Practic, locuința poate costa cu 50% până la aproape 90% mai mult decât prețul afișat în momentul achiziției.
Cheltuielile care se adaugă creditului
Pe lângă ratele lunare, proprietarii trebuie să țină cont și de alte costuri care apar după cumpărarea apartamentului.
Printre acestea se numără:
- asigurarea obligatorie și facultativă a locuinței;
- comisioanele bancare;
- taxele notariale;
- cheltuielile de întreținere;
- reparațiile și renovările necesare.
În primii ani, aceste costuri suplimentare pot însemna câteva mii de euro în plus față de valoarea creditului.
Chirie sau rată?
Experții din piața imobiliară spun că alegerea dintre chirie și credit depinde de situația fiecărei familii.
Chiria oferă mai multă flexibilitate și posibilitatea schimbării rapide a locuinței, în timp ce un credit ipotecar aduce stabilitate și șansa de a deveni proprietar.
În multe orașe, rata lunară este apropiată de valoarea unei chirii, însă pe termen lung diferențele sunt semnificative. Din acest motiv, specialiștii recomandă analizarea atentă a costului total al creditului înainte de semnarea contractului.