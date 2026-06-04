Cât ajungi să plătești pentru un apartament cumpărat prin credit în 2026. Exemplu de calcul pentru o locuință de 80.000 de euro finanțată pe 30 de ani

Exemplu pentru un apartament de 80.000 de euro

În marile orașe din România, un apartament de dimensiuni medii poate costa în jur de 80.000 de euro, echivalentul a aproximativ 400.000 de lei.

În cazul unui avans de 15%, cumpărătorul trebuie să achite din surse proprii aproximativ 12.000 de euro, iar suma finanțată prin bancă ajunge la circa 68.000 de euro.

Cum influențează dobânda costul final

Specialiștii atrag atenția că dobânda este elementul care majorează cel mai mult valoarea totală a creditului.

În funcție de oferta băncii și de nivelul IRCC, dobânzile la creditele ipotecare se situează în prezent, în general, între 5% și 7% pe an.

Pe durata unui împrumut contractat pe 25 sau 30 de ani, suma plătită doar sub formă de dobândă poate reprezenta între 60% și 100% din valoarea creditului acordat.

Ce rată lunară poate avea un astfel de credit

Pentru un împrumut de aproximativ 68.000 de euro, rata lunară poate varia, în funcție de condițiile de finanțare, între 2.000 și 2.800 de lei.

Pe parcursul întregii perioade de rambursare, suma achitată către bancă poate ajunge la 600.000 – 750.000 de lei.