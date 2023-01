The Last of Us nu este lipsit de controverse: ce s-a întâmplat cu unul din creatorii jocului

Bruce Straley a co-creat The Last of Us cu Neil Druckmann, dar nu ai ști asta din creditele serialului TV.

În urma succesului său ca adaptare HBO, The Last of Us a fost recent salutat drept una dintre cele mai grozave povești din jocurile moderne, cu Neil Druckmann creat pe scară largă ca creator. Dar dacă verifici creditele pe Mobygames, vei observa că directorul jocului este de fapt un tip pe nume Bruce Straley. Și în ciuda conexiunii sale profunde cu jocul și a unei lungi cariere la Naughty Dog, Straley a spus într-un interviu pentru LA Times că a fost complet exclus din serial.

Straley a fost unul dintre primii angajați la Naughty Dog — al 15-lea angajat, a spus el pe Twitter în 2014 — și are credite pentru jocuri, inclusiv CTR: Crash Team Racing și trilogia originală Jak și Daxter. În 2007, a fost unul dintre cei doi directori artistici din Uncharted: Drake’s Fortune, iar apoi a trecut la rolul de director de joc în Uncharted 2, la care Druckmann a lucrat ca designer principal. Cei doi au făcut echipă apoi pentru The Last of Us, cu Straley ca director de joc și Druckmann ca director de creație.

După The Last of Us, a continuat să regizeze Uncharted 4, dar nu a revenit să lucreze la The Last of Us 2; în schimb, a anunțat în 2017 că părăsește studioul.

Relație încordată

„După ce am condus trei proiecte extrem de solicitante și am luat un timp îndelungat departe de birou, mi-am găsit energia concentrându-mă în alte direcții și, încet, mi-am dat seama că acesta este semnalul că este timpul să merg mai departe”, a scris Straley pentru blogul Naughty Dog.

De atunci, potrivit Times, relația dintre Straley, care a lansat un nou studio numit Wildflower Interactive în 2022, și Naughty Dog a devenit „încordată”. Și în timp ce Druckmann este vizibil creditat în emisiunea HBO, numele lui Straley nu se vede nicăieri și se pare că nu câștigă niciun ban nici din asta.

„Este un argument în favoarea sindicalizării că cineva care a făcut parte din co-crearea acelei lumi și a acelor personaje nu primește o menționare sau un ban pentru munca pe care a depus-o în ea”, a spus Straley. „Poate că avem nevoie de sindicate în industria jocurilor video pentru a putea proteja creatorii”.

Excluderea este deosebit de derutantă în lumina faptului că The Last of Us de pe HBO urmează la literă povestea jocului video din 2013. Și așa cum a subliniat Kotaku , Straley a primit un credit special în remake-ul The Last of Us Part 1, „pentru rolul său instrumental în dezvoltarea The Last of Us”.