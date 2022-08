Top 5 cele mai interesante jocuri: nu ai cum să te plictisești

Cauți un joc nou grozav?

Jumătate din 2022 s-a încheiat și, în ciuda unor întârzieri notabile, a fost un an puternic pentru jocurile pentru computer. Calendarul de lansări pentru jocuri cu buget mare, cum ar fi Starfield, a a suferit amânări, dar din fericire aveam de unde alege destule jocuri pe care merită să le joci.

Ți-am pregătit mai jos o selecție de 5 jocuri care nu au cum să te plictisească, ordinea este aleatoare.

Control

Jucând în rolul unei femei care își caută fratele dispărut, înveți rapid că există o linie subțire între realitate și fantastic. Este „iarba mâții” pentru oricine a crescut iubind The X-Files și supranaturalul. Este, de asemenea, un exemplu excelent de studio care lucrează la culmile lor creative, atât rafinând, cât și evoluând formula open-world care a dominat jocurile în ultimul deceniu.

Disco Elysium Final Cut

Disco Elysium este un joc special. Prima lansare de la studioul estonian ZA/UM, este un RPG științifico-fantastic întins, care se inspiră mai mult din D&D și din Baldur’s Gate decât din jocurile moderne axate pe luptă. De fapt, nu există nicio luptă despre care să vorbim, în schimb, vei crea personajul tău, alegi care sunt punctele forte și punctele slabe ale acestuia și apoi vei trece verificări de abilități în stilul D&D pentru a-ți face drum prin poveste. Desigur, îți vei crește abilitățile și statisticile cu obiecte, dar într-adevăr sistemele jocului dispar în locul unei povești cu adevărat captivante, cu unele dintre cele mai bune scrieri care au împodobit vreodată un joc video.

Hades

Hades este un RPG de acțiune dezvoltat de echipa din spatele Bastion, Transistor și Pyre. Joci rolul lui Zagreus, fiul lui Hades, care are o mică ceartă cu tatăl său. Pentru a reuși, Zagreus trebuie să-și facă drum prin diferitele niveluri ale underrworld-ului și până la suprafață. Pe parcurs, vei primi „boons” de la o gamă largă de zeități antice precum Zeus, Ares și Afrodita, care strâng efecte suplimentare asupra diferitelor tale atacuri. Fiecare nivel este împărțit în camere pline de demoni, obiecte și ocazionalul miniboss.

Deoarece Hades este un joc „roguelike”, începi de fiecare dată în același loc. Acestea fiind spuse, obiectele pe care le colectezi pot fi folosite pentru a accesa și a îmbunătăți noi arme și abilități care rămân între sesiuni.

The Witcher 3

Ar putea fi cel mai bun RPG open-world din istorie. În ciuda faptului că acum are câțiva ani adunați de la lansare, The Witcher 3: Wild Hunt este un joc de acțiune dens, care recunoaște maturitatea jucătorului cu mai multe povești – uneori îngrozitoare –, alegeri care au consecințe și aproape prea mult joc cu care să te lupți. Nu este perfect; sistemul de luptă este dur, moartea frustrantă vine sub forma căderii de la doar câțiva metri și există o mulțime de misiuni de umplutură alături de multe distrageri incredibil de bine gândite. Domeniul de aplicare și ambiția afișate te vor prinde și, odată ce ai terminat, există câteva expansiuni excelente de verificat.

FTL: Faster Than Light

Cine nu și-a dorit să-și conducă propria navă spațială? Ei bine, după câteva ore de FTL: Faster Than Light, s-ar putea să te facă să îți regândești obiectivele vieții. FTL este un roguelike, ceea ce înseamnă că fiecare joc începe din același loc. Tot ce trebuie să faci este să călătorești printr-o serie de sisteme stelare, recrutând membri ai echipajului și adunând resturi în timp ce te îndrepți spre o confruntare finală împotriva unei nave extraordinar de puternică.

Unde intervine distracția reală este în narațiune, care se joacă în două moduri. Există partea structurată, în care din când în când ți se va cere să iei decizii care îți pot crește sau scădea șansele de supraviețuire. Și apoi mai este povestea naturală pe care tu o creionezi, deoarece ești forțat să decizi, de exemplu, dacă merită să sacrifici un membru al echipajului pentru binele colectiv.