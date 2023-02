PlayStation versus Xbox, în 2023: noile jocuri gratuite prin programul PS Plus

Cele mai recente jocuri includ și „Resident Evil 7: Biohazard”, „The Quarry” și „Outriders”.

Sony a dezvăluit jocurile pe care le introduce în programul său de subscripții la nivelurile PlayStation Plus Extra și Premium luna aceasta, iar cea mai recentă listă este năucitoare. Capul de afiș evident este Horizon Forbidden West, unul dintre puținele jocuri PS5 principale de până acum. Continuarea grozavă a lui Horizon Zero Dawn a debutat în urmă cu un an și a fost unul dintre cele mai bine vândute 10 jocuri din 2022, fără a ține cont de vânzările digitale pe Switch și Xbox. Ambele versiuni PS4 și PS5 vor fi disponibile pentru abonați.

Este un joc destul de lung – doar povestea principală durează în jur de 28 de ore. Cu toate acestea, membrii PS Plus Extra și Premium vor avea suficient timp pentru a juca cea mai recentă aventură a lui Aloy, înainte ca expansiunea Burning Shores doar pentru PS5 să sosească pe 19 aprilie.

Nici restul oferetei din februarie nu este de lepădat

În curând, vei putea verifica versiunile PS4 și PS5 ale The Quarry, Outriders, RPG-ul de acțiune al Bandai Namco Scarlet Nexus, The Forgotten City și Borderlands 3 fără costuri suplimentare dacă ai un abonament Extra sau Premium. Vor fi disponibile și versiunile PS4 ale Resident Evil 7: Biohazard, Tekken 7, Ace Combat 7: Skies Unknown, Earth Defense Force 5, Oninaki, Lost Sphear și I am Setsuna.

Asta nu este tot, deoarece abonații Premium vor avea acces la titlurile PlayStation 1 The Legend of Dragoon, Wild Arms 2 și Harvest Moon: Back to Nature cu funcții suplimentare, cum ar fi randare în sus, derulare înapoi, salvare rapidă și filtre video personalizate. Remake-ul pentru PS4 pentru Destroy All Humans! este în drum și spre acel nivel. Toate aceste jocuri vor fi disponibile pentru revendicare începând cu 21 februarie.

Între timp, cei de la nivelul PS Plus Essential pot adăuga, de asemenea, un lot solid de jocuri în biblioteca lor luna aceasta. OlliOlli World, Mafia: Definitive Edition, Evil Dead: The Game și Destiny 2: Beyond Light pot fi revendicate până pe 6 martie.

În dezavantaj, Sony va renunța la colecția PS Plus, care oferă membrilor care au un PS5 acces la o mulțime de jocuri PS4, pe 9 mai.