CD Projekt Red mizează totul pe noua expansiune Cyberpunk 2077: proiectul este uriaș

CD Projekt Red are planuri mari.

Raportat pentru prima dată în limba engleză de Wccftech, managerul de relații cu investitorii CD Projekt, Marek Bugdoł, a declarat pentru magazinul polonez Parkiet că expansiunea Phantom Liberty de la Cyberpunk va fi cel mai mare program de completare post-lansare al studioului de până acum, din punct de vedere al bugetului.

Directorul de PR global al CD Projekt, Radek Grabowski, s-a grăbit să sublinieze acest punct pe Twitter, răcind o serie de speculații că expansiunea mult așteptată ar depăși foarte apreciatul Blood and Wine din The Witcher 3 ca dimensiune și amploare.

CDPR are un istoric excelent de expansiuni post-lansare la jocurile sale. Pe lângă edițiile îmbunătățite ale The Witchers, The Witcher 3’s Hearts of Stone and Blood and Wine rămân un punct de referință ridicat pentru pachetele de expansiune pentru jocuri video. Acest ultim DLC este în special un act dificil de urmat, un supliment de 20 de dolari care a inclus o zonă complet nouă de lume deschisă, facțiune pentru Gwent și o linie substanțială de misiuni principale.

Tradiția spune că va fi un DLC bun

După ciclul îndelungat de marketing al Cyberpunk 2077 și după dezastrul de după lansare, CDPR și-a ținut cărțile aproape de piept, dar aș fi încântat chiar dacă Phantom Liberty ar fi o combinație între Hearts of Stone și Blood and Wine. Prima expansiune rămâne favorita mea personală dintre cele două, oferind misiuni inventive în mai multe părți, o poveste fascinantă și unul dintre cei mai buni răufăcători pe care i-am văzut vreodată într-un joc. Night City are o mulțime de proprietăți imobiliare subutilizate care ar putea beneficia și de noi misiuni și personaje⁠ – nu este cu adevărat nevoie aici de o zonă complet nouă.

Vocea completă a lui Idris Elba și Keanu Reeves explică bugetul extins al Phantom Liberty, iar jocurile necesită mai mult timp și bani pentru a fi realizate în general în aceste zile. Totuși, am mari speranțe pentru Phantom Liberty, vreau să se ia după Hearts of Stone în arătarea capacității CDPR de a povesti ciudat, atent și surprinzător și nu sunt singurul.