7 semne că un anunț de cazare de pe Booking ar putea fi fals. Ce trebuie să verifici înainte să plătești

Ești presat să plătești imediat

Unul dintre cele mai întâlnite semnale de alarmă este presiunea exercitată asupra turistului.

Mesaje de tipul „oferta expiră în câteva minute”, „mai există un singur loc disponibil” sau „trebuie să faci plata în următoarea oră” sunt folosite frecvent pentru a determina oamenii să ia decizii în grabă.

Deși unele oferte sunt într-adevăr limitate, insistarea excesivă asupra unei plăți rapide ar trebui privită cu prudență.

Proprietarul vrea să discutați în afara platformei

Dacă după rezervare sau chiar înainte de aceasta ești rugat să continui conversația pe WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger sau prin e-mail personal, este bine să fii atent.

Platformele precum Booking recomandă ca toate comunicările importante să rămână în sistemul lor, tocmai pentru a exista o evidență clară în cazul unor probleme.

Primești un link separat pentru plată

Aceasta este una dintre cele mai răspândite metode de fraudă din ultimii ani.

Turiștii primesc mesaje care par oficiale și sunt informați că trebuie să confirme rezervarea sau să efectueze o plată suplimentară. În realitate, linkul îi trimite către un site fals care colectează datele cardului.