7 semne că un anunț de cazare de pe Booking ar putea fi fals. Ce trebuie să verifici înainte să plătești
Rezervarea unei cazări online a devenit un gest obișnuit pentru milioane de turiști. Cu doar câteva clickuri, poți găsi apartamente, pensiuni sau hoteluri în aproape orice colț al lumii. Totuși, specialiștii în securitate cibernetică avertizează că numărul tentativelor de fraudă legate de rezervările online este în creștere, iar escrocii devin tot mai convingători.
De la fotografii furate și recenzii false până la mesaje care par trimise de platformele oficiale, există mai multe semne care ar trebui să îți ridice semne de întrebare înainte de a plăti.
Ești presat să plătești imediat
Unul dintre cele mai întâlnite semnale de alarmă este presiunea exercitată asupra turistului.
Mesaje de tipul „oferta expiră în câteva minute”, „mai există un singur loc disponibil” sau „trebuie să faci plata în următoarea oră” sunt folosite frecvent pentru a determina oamenii să ia decizii în grabă.
Deși unele oferte sunt într-adevăr limitate, insistarea excesivă asupra unei plăți rapide ar trebui privită cu prudență.
Proprietarul vrea să discutați în afara platformei
Dacă după rezervare sau chiar înainte de aceasta ești rugat să continui conversația pe WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger sau prin e-mail personal, este bine să fii atent.
Platformele precum Booking recomandă ca toate comunicările importante să rămână în sistemul lor, tocmai pentru a exista o evidență clară în cazul unor probleme.
Primești un link separat pentru plată
Aceasta este una dintre cele mai răspândite metode de fraudă din ultimii ani.
Turiștii primesc mesaje care par oficiale și sunt informați că trebuie să confirme rezervarea sau să efectueze o plată suplimentară. În realitate, linkul îi trimite către un site fals care colectează datele cardului.
Înainte de a introduce informațiile bancare, verifică întotdeauna adresa site-ului și autentifică-te direct în contul tău de pe platformă.
Recenziile par prea bune pentru a fi adevărate
Mulți turiști cred că un număr mare de recenzii garantează autenticitatea unui anunț. În realitate, există și recenzii false.
Este recomandat să citești cu atenție comentariile și să observi dacă acestea conțin detalii reale despre experiența de cazare. Dacă toate recenziile sunt extrem de pozitive, folosesc formulări asemănătoare sau au fost publicate într-un interval foarte scurt de timp, merită să verifici suplimentar.
Adresa nu poate fi verificată
Înainte de a face plata, caută locația pe Google Maps.
Dacă adresa nu există, dacă imaginile din satelit nu corespund cu fotografiile din anunț sau dacă locația indică un teren gol, este posibil să existe o problemă.
Acest pas simplu poate elimina multe situații neplăcute.
Fotografiile par exagerat de perfecte
Pozele foarte spectaculoase nu reprezintă automat o problemă, însă este bine să existe imagini din mai multe unghiuri, inclusiv cu baia, intrarea în clădire, balconul sau împrejurimile.
Dacă toate fotografiile par realizate într-un studio foto și nu oferă suficiente detalii despre proprietate, merită să fii precaut. O căutare inversă a imaginilor poate arăta dacă acestea au fost preluate de pe alte site-uri.
Gazda evită întrebările simple
Un proprietar real poate răspunde fără probleme la întrebări despre cazare.
Întreabă unde se face check-in-ul, dacă există parcare, câte camere are locuința sau ce facilități sunt disponibile.
Răspunsurile evazive, contradictorii sau foarte vagi pot reprezenta un semnal de alarmă.
Ce trebuie să faci înainte să rezervi
Specialiștii recomandă să nu faci niciodată plăți în afara platformei, să verifici atent adresa proprietății, să citești recenziile și să analizezi cu atenție fotografiile.
De asemenea, este bine să păstrezi toate mesajele și documentele legate de rezervare. Câteva minute de verificare îți pot salva vacanța și te pot feri de pierderea unor sume importante de bani.
În perioada concediilor, când cererea pentru cazări este foarte mare, prudența rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva fraudelor online.