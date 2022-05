Povestea lui Ray Liotta: omul și actorul care a inspirat generații

Ray Liotta, actorul din New Jersey, cel mai bine cunoscut pentru rolul său în filmul GoodFellas de Martin Scorsese, a murit. Avea 67 de ani.

Liotta a murit în somn în Republica Dominicană, unde filma filmul Dangerous Waters.

Băiețelul, cu ochi albaștri, Liotta a fost memorabil și ca Ray Sinclair, fostul soț violent al personajului Melanie Griffith, în Something Wild (1986) al lui Jonathan Demme; în rolul jucătorului de baseball de la Chicago White Sox, Shoeless Joe Jackson, în filmul cu Kevin Costner, Field of Dreams (1989); și ca polițistul corupt Matt Wozniak în drama polițistă NBC din 2016-18 Shades of Blue, alături de Jennifer Lopez.

Poveștile criminale au fost specialitatea lui – a fost o alegere excelentă ca narator pentru Inside the Mafia pentru National Geographic Channel și a fost superb și ca polițist corupt în Unlawful Entry (1992), Cop Land (1997) și Narc (2002) și ca vocea mafiotului Tommy Vercetti din jocul video din 2002 Grand Theft Auto: Vice City.

A fost abandonat

Raymond Allen Liotta s-a născut în Newark pe 18 decembrie 1954. A fost adoptat de Mary și Alfred Liotta, un comerciant de piese auto, dintr-un orfelinat, când avea șase luni.

„Mi-am găsit mama natală și am aflat că nu am un geamăn identic, ci un frate vitreg, cinci surori vitrege și o soră întreagă despre care nu știam până acum 15 ani”, a spus el pentru THR în 2014.

„Am jucat jocuri „de-a ceva” când eram copil, armată, orice altcevă, dar nu mi-am dorit niciodată să fiu actor”, a spus el în 2012. „Practic, am făcut sport tot timpul. Baschet, baseball, fotbal, știi, indiferent de sezon. Dar îmi amintesc în ultimul an, la liceul Union, baschetul s-a oprit și profesorul de teatru m-a întrebat dacă vreau să joc într-o piesă. Deci, bine, nu fac nimic, oricum sunt obișnuit să stau pe aici, sigur, voi juca în piesă.”

A studiat actoria la Universitatea din Miami și a absolvit în 1978, apoi a lucrat ca barman pe Broadway înainte de a obține rolul tipului drăguț Joey Perrini în Another World; a rămas pe telenovela NBC din 1978-81.

Liotta a venit în Los Angeles și și-a făcut debutul în film în rolul unui violator în filmul The Lonely Lady din 1983, cu Pia Zadora în rol principal, apoi a interpretat un polițist în primul său serial în prima audiență, Our Family Honor de la ABC, în 1985. Trei ani mai târziu, el l-a jucat pe Frank Sinatra în telefilmul HBO The Rat Pack.

Început lent

Când a fost ales ca soțul răzbunător în Something Wild – a primit un pont despre job deoarece un coleg din clasa de actorie, Steven Bauer, era căsătorit cu Griffith – „Am fost ca pe ace”, i-a spus el lui Scott Feinberg de la THR în timpul unui interviu de la Awards Chatter în 2016. „Amintiți-vă, nu făcusem un film. Aveam 30 de ani.”

După asta au urmat cele mai faimoase roluri ale sale.

Liotta a jucat o versiune fantomatică a lui Shoeless Joe Jackson în Field of Dreams, considerată pe scară largă printre cele mai mari filme de baseball de la Hollywood. Personajul său a fost interzis pe viață din baseball după scandalul „Black Sox” din 1919 și are șansa să joace din nou atunci când Ray Kinsella (Costner) este ghidat de voci pentru a construi un stadion într-un câmp de porumb din Iowa. Regizat de Phil Alden Robinson și cu Jones, Amy Madigan și Burt Lancaster în ultimul său rol pe marele ecran, filmul a câștigat trei nominalizări la Oscar, inclusiv cel mai bun film.

Apoi a venit Scorsese…

GoodFellas (1990) s-a bazat pe prima carte a lui Nicholas Pileggi, Wiseguy: Life in a Mafia Family din 1985, care se învârte în jurul lui Hill, un gangster din New York City care decide că singura modalitate de a scăpa viu din mafie este să „sifoneze” împotriva familiei Lucchese.

Liotta, frumos și cu ochi albaștri, a fost un Henry Hill perfect, care povestește despre creșterea sa în banda criminală organizată care a reușit faimosul furt Lufthansa pe aeroportul internațional John F. Kennedy din New York în 1978, scăpând cu mai mult de 5 milioane de dolari în numerar și bijuterii stocate în avionul companiei aeriene germane. Filmul, pe care Nicholas Pileggi l-a adaptat împreună cu Scorsese din cartea sa, a fost nominalizat la șase premii Oscar.

Criticii au remarcat în recenzia lor că Liotta „își îndeplinește promisiunea debutului său pe marele ecran în Something Wild. Fața lui de băiat de cor maschează perfect comportamentul întunecat al personajului. Totuși, așa cum este portretizat de Liotta, Henry nu pierde niciodată în întregime „good-ul” din mânerul goodfella.”

El și co-starul Joe Pesci au improvizat clasicul „How am I funny?”, după ce Pesci le-a povestit lui Liotta și Scorsese despre o situație în care a fost prins când cineva a interpretat greșit ceea ce spunea și s-a enervat.

Lorraine Bracco, care a interpretat rolul soției lui Ray în GoodFellas, i-a adus un omagiu pe Twitter.

„Sunt complet zdrobită să aud această veste groaznică despre Ray al meu”, a scris ea. „Pot fi oriunde în lume și oamenii vor veni și îmi vor spune că filmul lor preferat este GoodFellas. Apoi ei întreabă mereu care a fost cea mai bună parte a filmului respectiv. Răspunsul meu a fost întotdeauna același… Ray Liotta.”

„Nu sunt un tip dur”

GoodFellas, a spus el în urmă cu un deceniu, „cu siguranță are o viață proprie și doar a crescut pe măsură ce a trecut timpul. Oamenii îl urmăresc iar și iar și încă rezonează cu el, și apar diferite vârste, chiar și astăzi, adolescenții vin la mine și se conectează emoțional la asta.”

Performanțele sale ca Sinclair și Hill au condus la oferte de a juca alte personaje dure, „dar nu sunt cine sunt eu – adică, eu personal, nu m-am certat niciodată în viața mea și totuși aici, acum, sunt să blocat cu rolurile astea de tip dur.”

Într-adevăr, el a spus că a refuzat oferta lui David Chase de a-l interpreta pe Ralphie Cifaretto în serialul HBO The Sopranos. „Poate că mi-am gestionat cariera un pic prea mult”, a spus el pentru The Washington Post în 2003.

„Eram un idiot cu GoodFellas. Nu am vrut să joc un tip rău din nou, așa că am lăsat să treacă unele lucruri bune înainte de a juca în sfârșit un tip bun.”

„O modalitate grozavă de a-ți câștiga existența”

Chase a avut o a doua șansă să lucreze cu Liotta în The Many Saints of Newark, iar actorul, a remarcat producătorul, „a creat două personaje distincte și fiecare performanță a fost fenomenală”.

Liotta a declarat pentru People în noiembrie că pandemia i-a adus pe el și pe Nittolo „foarte, foarte aproape… Am auzit că sunt mulți oameni a căror relație nu a funcționat pentru că erau atât de mult unul cu celălalt. Dar ea este pur și simplu grozavă.”

Pe fondul unei renașteri a carierei, Liotta a fost destul de ocupat recent, cu roluri pe marele ecran în Marriage Story a lui Noah Baumbach (2019), No Sudden Move a lui Steven Soderbergh (2021) și The Many Saints of Newark (2021) al lui Alan Taylor – ca doi membri ai familiei Moltisanti în prequelul Sopranos – și un rol de răufăcător în cel de-al treilea sezon al seriei Amazon Hanna.

A jucat alături de Taron Egerton în viitorul serial Apple TV Black Bird și, potrivit IMDb, a lucrat la filmele care urmează să fie lansate Cocaine Bear; Substanța; 29 aprilie 1992; și un film fără titlu regizat de Charlie Day.

CV-ul lui Liotta a inclus filmele Dominick și Eugene (1988), Phoenix (1998), Hannibal (2001), Blow (2001), Heartbreakers (2001), John Q (2002), Identity (2003), Revolver (2005), Smokin’ Aces (2006), Observe and Report (2009), Powder Blue (2009), Killing Them Softly (2012), The Place Beyond the Pines (2012), Muppets Most Wanted (2014) și Sin City: A Dame to Kill For (2014).

A câștigat un premiu Emmy în 2005 pentru rândul său de invitat ca un fost condamnat alcoolic care vine în County General în serialul NBC ER – un episod care a fost filmat în timp real – apoi a falsificat acea performanță în Bee Movie (2007) al lui Jerry Seinfeld.

La Festivalul de Film de la Deauville din 2014, el și-a caracterizat cariera ca un „drumul șerpuit” într-un interviu acordat THR și și-a exprimat dragostea pentru actorie.

„La sfârșitul zilei, încă te joci de-a ceva”, a spus el. „Este o modalitate grozavă de a-ți câștiga existența, dar o industrie groaznică.”