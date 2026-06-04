REVIEW soundcore Boom Go 3i – boxa portabilă ca partener luminos de aventură. Îți încarcă până și telefonul, nu doar te zdruncină cu bass-ul
Este ceva foarte interesant când vine vorba de construcția unei boxe portabile ușor de recomandat. Sunt atât de multe pe piață, atât de diferite între ele, încât mulți ajung să-și ia decizia de achiziție exclusiv pe bază de buget, iar această realitate este tristă din mai multe motive. O parte din problemă, una care sub nicio formă nu se aplică în cazul recent lansatei soundcore Boom Go 3i, are legătură cu prezentarea produsului, cu faptul că, dintr-o singură privire, ar trebui să înțelegi o mare parte din atuurile și destinația unui gadget. Îl ții cinci secunde în mână și îți dai seama de ce s-ar putea să ți se potrivească mai bine decât alte zece modele, multe dintre ele mai scumpe.
Ideea este simplă, sound Boom Go 3i este o boxă Bluetooth menită pentru aventură, rezistentă la intemperii, eventuale trânte și cu un bass care în mod autentic te mișcă fără distorsiuni aiurea. Nu o să fie cea mai puternică boxă pe care ai auzit-o, având în vedere că are doar 15W, dar este departe și de a fi cea mai mare. Este genul de gadget cu personalitatea puternică de care te îndrăgostești rapid și, în funcție de stilul tău de viață, probabil că nu te mai desparți niciodată. Cu un sistem de prindere flexibil menit pentru breteaua de la ghiozdan sau pentru fixat în palmă, este ușor de recomandat ca fiind partenerul responsabil de coloana sonoră a vieții tale. Nu îți mută pereții, dar va face cu siguranță valuri la următorul grătar, ieșire la piscină sau, de ce nu, sesiune de hiking prin munți.
Am testat numeroase boxe de-a lungul anilor, multe dintre ele incredibil de scumpe. Recordul meu este 1000 de euro pentru Bang & Olufsen Beosound A5. Acum s-a mai scumpit. soundcore Boom Go 3i cu un preț de achiziție de aproximativ 300 de lei joacă în complet alt film și este perfect în regulă. Mai mult decât atât, ai putea chiar să o consideri semnificativ mai ghidușă, mai versatilă și, cel mai important, mai portabilă. Aceasta nu este cărabilă, ci suficient de ușoară încăt să o agăți de geantă sau geacă și să uiți de ea până îți redai muzica preferată de dimineața și până seara. Nu de alta, dar are o autonomie specificată de 24 de ore, iar acea valoare nu e un truc de marketing. În plus, prin USB Type-C, boxuța îți poate încărca și telefonul dacă ești departe de priză.
REVIEW soundcore Boom Go 3i – specificații tehnice care contează și în ce fel
soundcore Boom Go 3i este o boxă mică, dar construită în jurul unor alegeri tehnice care au sens în utilizarea reală, nu doar într-un tabel de specificații. Vorbim de un format care încape în palmă, o greutate de 380 de grame și o putere audio de 15W, suficientă pentru a justifica ideea de boxă outdoor compactă, fără să o transforme într-un monstru greu de transportat. Volumul maxim de 92 dB este, probabil, una dintre cele mai importante cifre de aici, pentru că explică de ce boxa poate acoperi fără probleme o curte, o terasă, o ieșire la piscină sau o pauză pe traseu, chiar dacă nu are pretenții de sistem audio pentru petreceri mari.
Autonomia este un alt capitol unde Boom Go 3i își justifică foarte bine poziționarea. soundcore vorbește despre până la 24 de ore de redare la volum mediu, cu BassUp activ și luminile oprite, iar în modul Eco autonomia poate urca până la 40 de ore. În scenariul opus, cu volumul la maximum și luminile RGB aprinse, boxa ajunge la aproximativ 6 ore, ceea ce este perfect rezonabil pentru dimensiunea ei. Diferența dintre aceste valori este importantă, pentru că îți arată că nu există magie: dacă vrei bass, lumină și volum mare, consumul crește, dar dacă o folosești inteligent, o poți lua într-un weekend fără să cauți priza din oră în oră.
Rezistența este, probabil, motivul pentru care Boom Go 3i nu trebuie privită ca o simplă boxă de birou cu mâner. Certificarea IP68 înseamnă protecție completă la praf și rezistență la scufundare în apă dulce timp de până la 30 de minute, iar construcția este gândită să suporte căderi accidentale de la până la un metru. Nu aș transforma-o într-o minge de fotbal și nici nu aș face experimente inutile cu ea, dar aceste detalii contează enorm când o arunci în rucsac, o pui lângă piscină, o folosești în nisip sau o agăți de cort. Este genul de protecție care elimină o parte din stresul asociat gadgeturilor purtate în vacanță.
Sistemul de prindere este mai deștept decât pare la prima vedere. Cureaua flexibilă din silicon poate funcționa ca mâner sau ca sistem de fixare pe obiecte precum breteaua unui rucsac, ghidonul unei biciclete sau un stâlp de cort. În documentația produsului, mecanismul este explicat ca o prindere cu eliberare, înfășurare și blocare, ceea ce arată că nu este doar un ornament de design. Pentru o boxă mică, această flexibilitate schimbă destul de mult modul în care o folosești: nu trebuie să-i cauți mereu o suprafață plană, ci o poți atașa acolo unde ai nevoie de sunet.
Pe partea de conectivitate, Boom Go 3i vine cu Bluetooth 6.0, rază specificată de până la 30 de metri și suport pentru Google Fast Pair pe Android 6.0 sau mai nou. Pentru scenarii cu mai mult de o boxă, ai TWS pentru asocierea a două unități identice în stereo, dar și Auracast pentru sincronizarea mai multor boxe compatibile. Aici merită reținută distincția: TWS este pentru două boxe și separare stânga-dreapta, în timp ce Auracast este soluția pentru trei sau mai multe unități, cu mențiunea că nu este compatibilă cu dispozitivele PartyCast.
Funcția de powerbank este cireașa de pe tort, dar una chiar utilă. Bateria internă de 4.800 mAh permite încărcarea altor dispozitive prin USB-C, cu condiția ca boxa să nu fie sub 10% baterie, iar alimentarea propriei baterii se face tot prin USB-C, cu o putere de intrare de 5V/1.5A și timp de încărcare de aproximativ patru ore sau mai scurt, în funcție de puterea încărcătorului. Ecranul LED pentru baterie este un detaliu mic, dar foarte practic, pentru că nu mai estimezi autonomia după un LED vag sau după notificări din aplicație. În plus, aplicația soundcore îți permite să controlezi EQ-ul, BassUp, luminile, modul Eco, alarma de urgență, amplificarea vocii, zgomotul alb și timpul de oprire automată, ceea ce transformă boxa într-un gadget mai personalizabil decât ai anticipa la 300 de lei.
REVIEW soundcore Boom Go 3i – experiență de utilizare și concluzie
Ca orice boxă Bluetooth care se respectă în 2026, soundcore Boom Go 3i vine însoțită de o aplicație pentru mobil simplă și intuitivă. În același timp însă, cu siguranță, o poți folosi fără să intri niciodată în progrămelul cu pricina, dar vei pierde accesul la câteva opțiuni utile, precum activarea modului eco sau personalirea funcționalității butonului multifuncțional, marcat cu un M încercuit. De asemenea, tot din aplicație poți găsi boxa prin preajmă prin emiterea unui sunet strident, după cum se poate vedea și în captura de ecran de mai sus.
Are și un mod de alarmă de urgență, dar în funcție de modul în care te odihnești cel mai bine, s-ar putea să devii un mare fan al librăriei de zgomote albe. În cazul în care mai ai alte căști soundcore, precum Sleep A30 pe care le-am testat în urmă cu câteva săptămâni, acea librărie s-ar putea să-ți fie cunoscută. Ideea este că, pentru ambianță, poți activa un zgomot de pădure (Cabin Morning), de oraș aglomerat (City Stroll) sau de valurile mării (Ocean Chime). Sigur găsești ceva care să te pună într-o stare de meditație sau să te liniștească până la nivelul în care să adormi mai ușor seara, mai ales că poți activa un cronometru de oprire automată după câteva zeci de minute.
Nu lipsește nici suportul pentru multi-point, iar eu am folosit-o conectată la Macbook și iPhone. Ca un detaliu drăguț și original, poți folosi boxa ca pe o portavoce în spatele titulaturii de amplificator vocal. Folosești microfonul de la iPhone sau unul dedicat conectat la smartphone, iar sunetul se va propaga prin boxă în timp real sau în buclă. În orice caz, este o boxă semnificativ mai deșteaptă decât ai crede la prima vedere.
În privința calității audio, sunt multe de spus, dar o să încerc să sintetizez un pic experiența în contextul destinației acestui gadget și, mai ales, al bugetului. Vorbim de o boxă de aproximativ 300 de lei pe Evomag, dar nu este una care te invită la compromisuri. Are un sunet plin, plăcut, o spațialitatea remarcabilă pentru dimensiunile sale și, sub nicio formă, nu te obligă la compromisuri gen distorsiuni, inclusiv la volum generos. Apropo, am ținut-o câteva ore la volum maxim și deși nu te-ai aștepta la o separație stereo impresionantă, m-a entuziasmat modul în care piese cu o instrumentație complexă au umplut spațiul, în casă sau afară.
În Más café y menos estrés de la Café Maguana, joasele de fond au fost redate cu o precizie elvețiană, în timp ce claritatea vocii au fost redată impecabil. În continuare nu cred că filmarea unei boxe redă o parte semnificativă din experiență, dar clipul de mai sus te ajută să înțelegi ce rol are efectul luminos în contextul ritmului melodiilor redate. Vizavi de spațialitate, Cocoon de la Marty O’Reilly & the Old Soul Orchestra are o profunzime atât de plăcută prin difuzoarele de la soundcore Boom Go 3i, aproape emoționantă, încât închizi ochii și parcă vezi buzele artistului în timp ce se despart pentru fiecare vers. Mai ales la volumul potrivit, un pic peste medie, vioare s-ar putea să-ți ridice părul pe mână. În materie de un pic de haos controlat, cum îmi place mie să-i spun, în Everybody’s Gotta Live de la Love, chitara electrică transmite o emoție puternică în piept, vocea sare în prim plan, dar întregul aranjament pare atât de echilibrat încât nu-ți scapă nimic.
Un lucru este însă sigur, indiferent dacă îți place muzică house precum Dirty de la Tony Dark Eyes, pop precum Loose My Mind feat. Doja Cat de la Don Toliver sau country ca Something in the Orange (Z&E`s Version) de la Zach Bryan, claritatea pe care ți-o dorești, vibrația aceea precisă pe care am ajuns s-o asociem cu un bas puternic, emoția specifică unei boxe care se respectă, toate sunt aici și te vor atinge în cel mai plăcut mod posibil. Repet, aceasta nu este o boxă care te invită la compromisuri, este un gadget deștept care își cunoaște limite și jonglează grozav în jurul lor pentru a te convinge în fiecare moment că sub nicio formă nu ai aruncat cu banii când ai achiziționat-o. În plus, luminițele alea chiar fac atmosferă.