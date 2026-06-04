REVIEW soundcore Boom Go 3i – boxa portabilă ca partener luminos de aventură. Îți încarcă până și telefonul, nu doar te zdruncină cu bass-ul

Am testat numeroase boxe de-a lungul anilor, multe dintre ele incredibil de scumpe. Recordul meu este 1000 de euro pentru Bang & Olufsen Beosound A5. Acum s-a mai scumpit. soundcore Boom Go 3i cu un preț de achiziție de aproximativ 300 de lei joacă în complet alt film și este perfect în regulă. Mai mult decât atât, ai putea chiar să o consideri semnificativ mai ghidușă, mai versatilă și, cel mai important, mai portabilă. Aceasta nu este cărabilă, ci suficient de ușoară încăt să o agăți de geantă sau geacă și să uiți de ea până îți redai muzica preferată de dimineața și până seara. Nu de alta, dar are o autonomie specificată de 24 de ore, iar acea valoare nu e un truc de marketing. În plus, prin USB Type-C, boxuța îți poate încărca și telefonul dacă ești departe de priză.

REVIEW soundcore Boom Go 3i – specificații tehnice care contează și în ce fel

soundcore Boom Go 3i este o boxă mică, dar construită în jurul unor alegeri tehnice care au sens în utilizarea reală, nu doar într-un tabel de specificații. Vorbim de un format care încape în palmă, o greutate de 380 de grame și o putere audio de 15W, suficientă pentru a justifica ideea de boxă outdoor compactă, fără să o transforme într-un monstru greu de transportat. Volumul maxim de 92 dB este, probabil, una dintre cele mai importante cifre de aici, pentru că explică de ce boxa poate acoperi fără probleme o curte, o terasă, o ieșire la piscină sau o pauză pe traseu, chiar dacă nu are pretenții de sistem audio pentru petreceri mari.

Autonomia este un alt capitol unde Boom Go 3i își justifică foarte bine poziționarea. soundcore vorbește despre până la 24 de ore de redare la volum mediu, cu BassUp activ și luminile oprite, iar în modul Eco autonomia poate urca până la 40 de ore. În scenariul opus, cu volumul la maximum și luminile RGB aprinse, boxa ajunge la aproximativ 6 ore, ceea ce este perfect rezonabil pentru dimensiunea ei. Diferența dintre aceste valori este importantă, pentru că îți arată că nu există magie: dacă vrei bass, lumină și volum mare, consumul crește, dar dacă o folosești inteligent, o poți lua într-un weekend fără să cauți priza din oră în oră.

Rezistența este, probabil, motivul pentru care Boom Go 3i nu trebuie privită ca o simplă boxă de birou cu mâner. Certificarea IP68 înseamnă protecție completă la praf și rezistență la scufundare în apă dulce timp de până la 30 de minute, iar construcția este gândită să suporte căderi accidentale de la până la un metru. Nu aș transforma-o într-o minge de fotbal și nici nu aș face experimente inutile cu ea, dar aceste detalii contează enorm când o arunci în rucsac, o pui lângă piscină, o folosești în nisip sau o agăți de cort. Este genul de protecție care elimină o parte din stresul asociat gadgeturilor purtate în vacanță.

Sistemul de prindere este mai deștept decât pare la prima vedere. Cureaua flexibilă din silicon poate funcționa ca mâner sau ca sistem de fixare pe obiecte precum breteaua unui rucsac, ghidonul unei biciclete sau un stâlp de cort. În documentația produsului, mecanismul este explicat ca o prindere cu eliberare, înfășurare și blocare, ceea ce arată că nu este doar un ornament de design. Pentru o boxă mică, această flexibilitate schimbă destul de mult modul în care o folosești: nu trebuie să-i cauți mereu o suprafață plană, ci o poți atașa acolo unde ai nevoie de sunet.

Pe partea de conectivitate, Boom Go 3i vine cu Bluetooth 6.0, rază specificată de până la 30 de metri și suport pentru Google Fast Pair pe Android 6.0 sau mai nou. Pentru scenarii cu mai mult de o boxă, ai TWS pentru asocierea a două unități identice în stereo, dar și Auracast pentru sincronizarea mai multor boxe compatibile. Aici merită reținută distincția: TWS este pentru două boxe și separare stânga-dreapta, în timp ce Auracast este soluția pentru trei sau mai multe unități, cu mențiunea că nu este compatibilă cu dispozitivele PartyCast.

Funcția de powerbank este cireașa de pe tort, dar una chiar utilă. Bateria internă de 4.800 mAh permite încărcarea altor dispozitive prin USB-C, cu condiția ca boxa să nu fie sub 10% baterie, iar alimentarea propriei baterii se face tot prin USB-C, cu o putere de intrare de 5V/1.5A și timp de încărcare de aproximativ patru ore sau mai scurt, în funcție de puterea încărcătorului. Ecranul LED pentru baterie este un detaliu mic, dar foarte practic, pentru că nu mai estimezi autonomia după un LED vag sau după notificări din aplicație. În plus, aplicația soundcore îți permite să controlezi EQ-ul, BassUp, luminile, modul Eco, alarma de urgență, amplificarea vocii, zgomotul alb și timpul de oprire automată, ceea ce transformă boxa într-un gadget mai personalizabil decât ai anticipa la 300 de lei.