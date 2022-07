Trailerul filmului „Dungeons & Dragons”: în rolurile principale, Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page și Hugh Grant

San Diego Comic-Con 2022 a început cu un trailer pentru filmul Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, și chiar pare promițător.

Filmul are o distribuție de vedete, printre care Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page și Hugh Grant, conform Variety. Pelicula îmbină acțiunea, fantezia, comedia și unii dintre cei mai emblematici monștri din D&D.

„Un hoț fermecător și o bandă de aventurieri întreprind un furt epic, pentru a recupera o relicvă pierdută, dar lucrurile merg periculos de rău atunci când se înfruntă cu oamenii greșiți”, se arată în descriere. „Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves aduce spiritul jucăuș al legendarului joc pe marele ecran într-o aventură hilară și plină de acțiune”.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves va fi lansat în 2023

Trailerul oferă dragonii la care te-ai aștepta, inclusiv posibil un dragon negru antic și un dragon roșu care respiră acid. Vedem, de asemenea, un Mimic deghizat într-un cufăr de comori, o Bestie Displacer, dar și un Urs Bufniță – o fiară care se întoarce la jocul original D&D. Cât despre tărâmuri și vrăji, există ceva ce arată ca Underdark, o vrajă Heat Metal, Dimension Door și altele.

Filmul este produs și distribuit de Paramount și Hasbro, care controlează drepturile jocului și a achiziționat recent popularul set de instrumente de joc digital D&D Beyond. Hasbro lucrează, de asemenea, la alte adaptări de filme și TV, inclusiv Transformers și My Little Pony.

Adaptarea pentru marele ecran a faimosului jocului iconic creat de E. Gary Gygax și Dave Arneson în 1974 se bucură de o distribuție plină de vedete: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Hugh Grant și Sophia Lillis. Starurile au fost prezente la panelul SDCC al acestui film, împreună cu producătorul Jeremy Latcham și regizorii-scenariști John Francis Daley și Jonathan Goldstein.

„Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” va fi lansat în cinematografe în 3 martie 2023.