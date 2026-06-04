ONU lansează un avertisment alarmant: fenomenul El Niño ar putea provoca efecte extreme la nivel mondial anul acesta
Organizația Națiunilor Unite transmite un nou semnal de alarmă privind evoluția climei la nivel mondial. Potrivit celor mai recente estimări prezentate de Organizația Meteorologică Mondială (WMO), probabilitatea ca fenomenul El Niño să se instaleze în următoarele luni este extrem de ridicată, iar consecințele ar putea fi resimțite pe întreg globul.
Experții avertizează că planeta se află deja într-o perioadă marcată de temperaturi record și evenimente meteorologice tot mai intense. În acest context, apariția unui nou episod El Niño riscă să amplifice dezechilibrele climatice existente și să aducă noi provocări pentru agricultură, aprovizionarea cu apă, producția de energie și economia globală.
Ce este fenomenul El Niño și de ce îngrijorează comunitatea internațională
Conform estimărilor publicate de WMO, există aproximativ 80% șanse ca fenomenul să se dezvolte între lunile iunie și august și peste 90% probabilitate ca acesta să fie prezent înainte de finalul toamnei, scrie Futurism.
El Niño reprezintă una dintre fazele unui ciclu climatic natural care influențează temperaturile oceanelor și circulația atmosferică la scară planetară. Fenomenul este asociat cu încălzirea anormală a apelor de suprafață din Oceanul Pacific ecuatorial, modificare care poate schimba tiparele meteorologice din numeroase regiuni ale lumii.
Specialiștii explică faptul că efectele nu se limitează la zona Pacificului. Schimbările produse în ocean influențează circulația aerului și pot genera perioade de secetă severă în anumite regiuni, în timp ce alte zone se confruntă cu precipitații abundente, inundații și furtuni mai puternice.
Secretarul general al WMO, Celeste Saulo, a subliniat că impactul unui episod El Niño depășește cu mult sfera meteorologiei. Agricultura, resursele de apă, transporturile, lanțurile de aprovizionare și numeroase sectoare economice pot fi afectate direct de schimbările climatice asociate acestui fenomen.
Există temeri că lumea s-ar putea confrunta cu un „super El Niño”
În paralel cu avertismentul emis de meteorologi, secretarul general al ONU, António Guterres, a cerut guvernelor să înceapă pregătirile pentru o perioadă cu riscuri climatice ridicate.
Mesajul transmis este unul clar: apariția fenomenului este considerată aproape certă, iar autoritățile trebuie să trateze situația ca pe un avertisment major. Potrivit oficialului ONU, El Niño ar putea intensifica efectele încălzirii globale deja observate în ultimii ani.
Modelele climatice analizate de cercetători indică inclusiv posibilitatea dezvoltării unui episod deosebit de puternic, denumit informal „super El Niño”. Un astfel de scenariu ar presupune temperaturi ale suprafeței oceanului semnificativ peste valorile normale și ar putea genera efecte mai severe decât cele observate în episoadele obișnuite.
Impactul diferă de la o regiune la alta. Zone din sudul Africii, America Centrală și anumite state insulare din Pacific pot experimenta condiții mai uscate decât în mod normal. În schimb, regiuni din estul Asiei, zona Golfului Mexic sau sudul Americii de Sud ar putea înregistra cantități de precipitații peste medie.
Deocamdată, oamenii de știință spun că este prea devreme pentru a estima cu exactitate intensitatea maximă a fenomenului. Totuși, nivelul ridicat de probabilitate și tendințele observate în oceane au determinat organismele internaționale să emită avertismente timpurii.
Istoria arată că episoadele extreme de El Niño pot avea consecințe dramatice. Unele dintre cele mai severe evenimente climatice asociate acestui fenomen au provocat în trecut secete devastatoare, recolte compromise, foamete și dezastre naturale care au afectat milioane de oameni.