ONU lansează un avertisment alarmant: fenomenul El Niño ar putea provoca efecte extreme la nivel mondial anul acesta

Ce este fenomenul El Niño și de ce îngrijorează comunitatea internațională

Conform estimărilor publicate de WMO, există aproximativ 80% șanse ca fenomenul să se dezvolte între lunile iunie și august și peste 90% probabilitate ca acesta să fie prezent înainte de finalul toamnei, scrie Futurism.

El Niño reprezintă una dintre fazele unui ciclu climatic natural care influențează temperaturile oceanelor și circulația atmosferică la scară planetară. Fenomenul este asociat cu încălzirea anormală a apelor de suprafață din Oceanul Pacific ecuatorial, modificare care poate schimba tiparele meteorologice din numeroase regiuni ale lumii.

Specialiștii explică faptul că efectele nu se limitează la zona Pacificului. Schimbările produse în ocean influențează circulația aerului și pot genera perioade de secetă severă în anumite regiuni, în timp ce alte zone se confruntă cu precipitații abundente, inundații și furtuni mai puternice.

Secretarul general al WMO, Celeste Saulo, a subliniat că impactul unui episod El Niño depășește cu mult sfera meteorologiei. Agricultura, resursele de apă, transporturile, lanțurile de aprovizionare și numeroase sectoare economice pot fi afectate direct de schimbările climatice asociate acestui fenomen.

Există temeri că lumea s-ar putea confrunta cu un „super El Niño”

În paralel cu avertismentul emis de meteorologi, secretarul general al ONU, António Guterres, a cerut guvernelor să înceapă pregătirile pentru o perioadă cu riscuri climatice ridicate.

Mesajul transmis este unul clar: apariția fenomenului este considerată aproape certă, iar autoritățile trebuie să trateze situația ca pe un avertisment major. Potrivit oficialului ONU, El Niño ar putea intensifica efectele încălzirii globale deja observate în ultimii ani.

Modelele climatice analizate de cercetători indică inclusiv posibilitatea dezvoltării unui episod deosebit de puternic, denumit informal „super El Niño”. Un astfel de scenariu ar presupune temperaturi ale suprafeței oceanului semnificativ peste valorile normale și ar putea genera efecte mai severe decât cele observate în episoadele obișnuite.