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ECONOMIE

Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români

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Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Noua lege a pensiilor aduce mai multe posibilități pentru persoanele care doresc să se retragă din activitate

Noua lege a pensiilor aduce mai multe posibilități pentru persoanele care doresc să se retragă din activitate înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Totuși, fiecare situație este condiționată de îndeplinirea unor criterii clare stabilite de legislație.

Cuprins
  1. Pensionarea anticipată, cu până la cinci ani înainte
  2. Avantaje pentru cei care au lucrat în condiții grele
  3. Reduceri pentru persoanele care au avut handicap

Pensionarea anticipată, cu până la cinci ani înainte

Una dintre variantele prevăzute de lege este pensionarea anticipată. Românii pot solicita ieșirea la pensie cu cel mult cinci ani înainte de atingerea vârstei standard, dacă au realizat stagiul complet de cotizare, care în prezent este de 35 de ani.

Persoanele care aleg această variantă trebuie să știe că pensia va fi diminuată prin aplicarea unor penalizări calculate în funcție de perioada cu care pensionarea are loc înainte de termen. După atingerea vârstei standard de pensionare, pensia este recalculată automat.

Avantaje pentru cei care au lucrat în condiții grele

Legea oferă posibilitatea pensionării mai devreme și persoanelor care au desfășurat activități în condiții de muncă deosebite sau speciale.

Printre domeniile vizate se numără mineritul, siderurgia, industria grea, anumite activități din sectorul energetic, transporturi, construcții sau unele categorii profesionale din sistemul medical, unde expunerea la factori nocivi a fost recunoscută oficial.

Pentru a beneficia de reducerea vârstei de pensionare, este important ca angajații să dețină toate documentele necesare, inclusiv adeverințele de grupă de muncă, carnetele de muncă și actele emise de foștii angajatori. Lipsa unui document poate afecta acordarea acestui drept.

Reduceri pentru persoanele care au avut handicap

O altă categorie care poate beneficia de pensionare înainte de termen este cea a persoanelor care au avut handicap grav, accentuat sau mediu pe parcursul vieții active.

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În aceste situații, legea permite atât reducerea vârstei standard de pensionare, cât și diminuarea stagiului de cotizare necesar pentru obținerea pensiei.

Măsura se aplică persoanelor a căror capacitate de muncă a fost afectată în timpul perioadei de activitate profesională și urmărește să compenseze dificultățile întâmpinate de-a lungul anilor.

Specialiștii atrag atenția că multe persoane pierd acest avantaj deoarece nu mai dețin toate documentele justificative. Pentru acordarea facilității sunt necesare certificatele de handicap, deciziile medicale și actele care dovedesc perioada în care handicapul a fost recunoscut oficial.

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