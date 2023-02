Eroare masivă în ultimul episod din The Last of Us: ce au observat fanii serialului

Un fan a observat o greșeală majoră în episodul șase din mega-succesul HBO, The Last of Us.

Episodul începe cu Joel (Pedro Pascal) și Ellie (Bella Ramsey) călătorind spre Jackson, Wyoming pentru a-l găsi pe Tommy (Gabriel Luna).

În timp ce The Last of Us pare să strângă din ce în ce mai multe laude și o audiență mai mare cu fiecare episod, apreciata adaptare a jocului video de la HBO nu a fost imună erorilor ocazionale.

La scurt timp după ce a fost difuzat pe HBO, un fan cu ochi de vultur a și văzut o greșeală majoră în episodul 6 din The Last of Us și a distribuit-o pe rețelele de socializare.

El a observat că mai mulți membri ai echipei de filmare pot fi văzuți în serial, ceea ce nu este deloc în regulă, evident.

Odată cu episodul 6, The Last of Us continuă o tendință nefericită a HBO de a produce erori vizuale în serialele sale.

Cu ce serial a început „tradiția” greșelilor

Tradiția a început în sezonul 8 din Game of Thrones, episodul 4, când o ceașcă Starbucks a fost vizibilă într-un cadru, pe o masă în fața lui Daenerys. În timpul finalului seriei, câteva sticle de apă din plastic au fost și ele vizibile, în timpul ședinței consiliului din Dragonpit.

Serialul prequel pentru Game of Thrones, House of the Dragon, a continuat tradiția HBO cu o greșeală VFX.

După ce King Viserys își pierde două degete din cauza unei misterioase boli, degetele al patrulea și al cincilea ale lui Paddy Considine au trebuit să fie îndepărtate digital pentru fiecare imagine în parte.

Doar că într-una, din episodul 3, degetele lui nu au fost îndepărtate digital, iar zonele verzi de pe degete erau foarte vizibile.

Rămâne de văzut ce alte greșeli vor mai observa cei foarte atenți, pe viitor. Totuși, sperăm ca aceasta să fie ultima din The Last of Us, de vreme ce ar fi păcat.