Următorul tău animal de companie poate fi un robot și aceste răspunsuri îți arată de ce

Dr. Kate Darling este specialist în cercetarea în interacțiunea om-robot, etica robotului și teoria și politica proprietății intelectuale la Laboratorul Media al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT). În noua ei carte, The New Breed, ea susține că am fi mai bine pregătiți pentru viitor dacă am începe să ne gândim la roboți și inteligență artificială precum la animale.

Ea spune, într-un interviu pentru The Guardian, că atât de des comparăm subconștient roboții cu oamenii și inteligența artificială cu inteligența umană, încât comparația ne limitează imaginația. Ea sugerează că ar trebui să ne concentrăm pe încercarea de a ne recrea pe noi înșine.

“Avem animale domestice pentru că ne sunt utile – boi pentru arat câmpurile, vaci pentru a da lapte, câini pentru a apăra oile la păscut. Animalele și roboții nu sunt la fel, dar analogia este una eficientă. Ne deschide mintea către alte posibilități – faptul că roboții pot fi partenerii noștri – și ne permite să vedem câteva dintre alegerile pe care le avem în conturarea modului în care folosim tehnologia“, spune Kate.

Un robot nu poate înlocui un alt om sau un animal de companie, însă e folositor

În ceea ce privește încercarea companiilor de a dezvolta roboți pentru a scoate oamenii din ecuație – mașini fără șofer, livrarea pachetelor cu drone, Dr. Darling spune că există o amenințare pentru locurile de muncă ale oamenilor. Dar această amenințare nu sunt roboții. Deciziile companiei sunt conduse de un sistem economic și politic mai larg al capitalismului corporativ. Analogia animalelor ne ilustrează faptul că avem câteva opțiuni: “Diferitele moduri în care am valorificat în trecut abilitățile animalelor arată că am putea alege să proiectăm și să folosim această tehnologie ca supliment la munca umană, în loc să încercăm doar să automatizăm oamenii”, conform lui Kate.

“Îngrijorarea mea este că companiile sunt lăsate în libertate”, spune Kate, în timp ce aduce aminte de cazul biciclistului ucis de o mașină Uber cu conducere automată în 2018. Șoferul de rezervă a fost considerat responsabil în locul producătorului. Argumentul companiilor este că acestea nu ar trebui să fie responsabile pentru cum acționează tehnologia, deoarece nu sunt capabile să prevadă sau să planifice toate posibilitățile.

“Dacă pudelul tău mic mușcă pe cineva pe stradă, total neașteptat pentru prima dată, nu vei fi pedepsit așa cum s-ar întâmpla dacă ar fi un ghepard. Dar principalul punct este că un comportament imprevizibil nu este o problemă nouă și nu ar trebui să lăsăm companiile să argumenteze că este”, spune Dr. Kate Darling, făcând o paralelă între robot și animal.

Ce facem cu intimitatea, când vine vorba de roboți?

Unii specialiști, precum psihologul social Sherry Turkle, își fac griji că roboții de companie înlocuiesc relațiile umane. “Se pare că nu are nicio bază în realitate. Suntem creaturi sociale capabile să dezvoltăm relații cu toate tipurile diferite de oameni, animale și lucruri. O relație cu un robot nu ar elimina neapărat nimic din ceea ce avem deja”, explică Kate.

Dar ce facem cu intimitatea? Animalele îți pot păstra secretele, dar un robot ar putea să nu. Aceste dispozitive se mută în spații intime ale vieții noastre și o mare parte din funcționalitatea lor provine din capacitatea lor de a colecta și stoca date pentru a învăța eficient.

„Nu există suficientă protecție pentru aceste seturi de date gigantice pe care aceste companii le acumulează. De asemenea, îmi fac griji că se ridică probleme legate de prejudecăți de gen și rasiale pe care le punem în proiectare. Stereotipurile dăunătoare sunt consolidate și încorporate în tehnologie. Și îmi fac griji că ne uităm la acești roboți însoțitori ca o soluție la problemele noastre sociale, cum ar fi singurătatea sau lipsa lucrătorilor din îngrijire. La fel cum roboții nu au cauzat aceste probleme, nici ei nu le pot rezolva. Acestea ar trebui tratate ca instrumente suplimentare pentru îngrijirea umană care oferă ceva nou”, spune Kate Darling.

Putem pune emoții în orice, de la un laptop până la un scaun. Este posibil ca oamenii să răspundă mai bine la roboții non-umani, deoarece ceea ce este adesea dezamăgitor este atunci când lucrurile care arată ca tine nu se comportă exact așa cum te aștepți.