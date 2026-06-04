Câți bani a reușit să strângă la Pilonul II un român cu salariul mediu în 18 ani. Din 2027 intră în vigoare reguli noi

Până în prezent, un număr considerabil de beneficiari s-au bucurat deja de roadele acestor economii, statistica indicând că 330.000 de români au ieșit deja la pensie și au primit 7,2 miliarde de lei. Suma strânsă în total în conturile celor 8,5 milioane de români care au contribuții la pilonul 2 a ajuns la o valoare colosală de 228 de miliarde de lei, echivalentul a aproape 18 miliarde de euro în total.

Strategia de investiții a administratorilor și depășirea crizelor geo-politice

Siguranța și multiplicarea acestor fonduri reprezintă o prioritate guvernată de reguli stricte de plasament, majoritatea resurselor fiind direcționate către active cu grad scăzut de risc. Banii sunt investiți cei mai mulți în titluri de stat, iar randamentele obținute de-a lungul timpului au fost unele remarcabile. În cei 18 ani, de când există Pilonul 2, românii au ajuns la un câștig total de 93,4 miliarde de lei. Această performanță înseamnă, într-o proporție simplă, că 4 din 10 lei aflați acum în Pilonul 2 înseamnă câștig și restul contribuții.

Totuși, parcursul fondurilor nu a fost lipsit de turbulențe financiare provocate de evenimente externe sau interne, piețele reacționând inevitabil atunci când sunt perioade cu incertitudine. De-a lungul celor 18 ani nu au fost însă doar perioade de creșteri, ci și momente cu scăderi. Scăderi s-au înregistrat, de exemplu, când a început războiul din Ucraina, sau chiar anul acesta când a început războiul din Orientul Mijociu dar și criza politică de după căderea Guvernului.

Cu toate acestea, capacitatea de redresare a sistemului a fost demonstrată rapid, recent fiind recuperate și pierderile înregistrate la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și cele de după căderea Guvernului. Până acum, fondurile de pensii private și-au reluat de fiecare dată creșterea, iar câștigurile au depășit rata inflației.

Garanția fondurilor și rolul esențial al administratorilor de pensii private

Dincolo de fluctuațiile inerente ale piețelor financiare, cadrul legal oferă o plasă de siguranță extrem de importantă pentru toți cetățenii care contribuie la acest mecanism de economisire. Caracterul privat și garantat al acestor active a fost subliniat cu fermitate și de reprezentanții asociațiilor de profil.