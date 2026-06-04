Câți bani a reușit să strângă la Pilonul II un român cu salariul mediu în 18 ani. Din 2027 intră în vigoare reguli noi
Sistemul pensiilor private obligatorii din România se pregătește pentru o transformare legislativă radicală, care va modifica complet modul în care viitorii pensionari vor intra în posesia banilor acumulați. Conform noilor reglementări, de anul viitor ar urma să intre în vigoare și noua lege pentru plata pensiilor private, astfel că doar anul acesta cei care ies la pensie vor mai putea ridica întreaga suma acumulată în Pilonul 2. Începând cu anul 2027, opțiunile participanților vor fi drastic limitate, aceștia urmând să aibă posibilitatea să retragă cel mult 30% din bani, în timp ce restul fondurilor vor fi transformate într-o pensie lunară. Această reformă vine într-un moment de bilanț, la 18 ani de la înființarea acestui sistem, perioadă în care Pilonul 2 a devenit principala sursă alternativă de economisire pe termen lung pentru români, numărând în prezent un total de 8,5 milioane de oameni care contribuie activ.
Cum arată radiografia conturilor individuale și ce sume a strâns un salariat mediu
Banii acumulați în acest sistem nu reprezintă un fond comun abstract, ci sume deținute nominal de fiecare participant în parte. Pentru a înțelege valoarea acumulărilor, datele arată că o persoană care a contribuit la pilonul 2 în ultimii 18 ani și a fost plătită cu salariul mediu a strâns în total 60.000 de lei. Desigur, diferențele sunt uriașe în funcție de nivelul veniturilor fiecărui salariat; în mod excepțional, există și un român cu venituri mari care a adunat peste 3,5 milioane de lei, acesta reprezentând în mod oficial cel mai mare cont de pensie privată obligatorie din România, relatează Știrile PROTV.
Până în prezent, un număr considerabil de beneficiari s-au bucurat deja de roadele acestor economii, statistica indicând că 330.000 de români au ieșit deja la pensie și au primit 7,2 miliarde de lei. Suma strânsă în total în conturile celor 8,5 milioane de români care au contribuții la pilonul 2 a ajuns la o valoare colosală de 228 de miliarde de lei, echivalentul a aproape 18 miliarde de euro în total.
Strategia de investiții a administratorilor și depășirea crizelor geo-politice
Siguranța și multiplicarea acestor fonduri reprezintă o prioritate guvernată de reguli stricte de plasament, majoritatea resurselor fiind direcționate către active cu grad scăzut de risc. Banii sunt investiți cei mai mulți în titluri de stat, iar randamentele obținute de-a lungul timpului au fost unele remarcabile. În cei 18 ani, de când există Pilonul 2, românii au ajuns la un câștig total de 93,4 miliarde de lei. Această performanță înseamnă, într-o proporție simplă, că 4 din 10 lei aflați acum în Pilonul 2 înseamnă câștig și restul contribuții.
Totuși, parcursul fondurilor nu a fost lipsit de turbulențe financiare provocate de evenimente externe sau interne, piețele reacționând inevitabil atunci când sunt perioade cu incertitudine. De-a lungul celor 18 ani nu au fost însă doar perioade de creșteri, ci și momente cu scăderi. Scăderi s-au înregistrat, de exemplu, când a început războiul din Ucraina, sau chiar anul acesta când a început războiul din Orientul Mijociu dar și criza politică de după căderea Guvernului.
Cu toate acestea, capacitatea de redresare a sistemului a fost demonstrată rapid, recent fiind recuperate și pierderile înregistrate la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și cele de după căderea Guvernului. Până acum, fondurile de pensii private și-au reluat de fiecare dată creșterea, iar câștigurile au depășit rata inflației.
Garanția fondurilor și rolul esențial al administratorilor de pensii private
Dincolo de fluctuațiile inerente ale piețelor financiare, cadrul legal oferă o plasă de siguranță extrem de importantă pentru toți cetățenii care contribuie la acest mecanism de economisire. Caracterul privat și garantat al acestor active a fost subliniat cu fermitate și de reprezentanții asociațiilor de profil.
„Ăsta este până la urmă și rolul administratorului de a valorifica activele pe care le are, de a le investi cu randamente superioare. Banii de acolo sunt banii noștri. Fiecare participant în pilonul 2 are un cont individual unde acumulează niște bani și sunt banii proprii. Sunt banii personali. Și să nu uităm că pilonul doi are contribuții garantate. Cel puțin valoarea contribuțiilor care intră în sistem”, a spus Cristian Pascu, președinte APAPR.