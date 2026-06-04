Când este considerat un angajat salariat de noapte. Ce spune Codul muncii

Legislația muncii stipulează că un salariat este considerat „salariat de noapte” dacă se regăsește în cel puțin una dintre următoarele două situații:

Desfășoară muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru.

Efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.

Dacă programul tău obișnuit sau rotația schimburilor bifează aceste procente sau intervale din Codul Muncii, angajatorul are obligația legală să îți recunoască acest statut și să aplice măsurile de protecție și compensare corespunzătoare.

Drepturile financiare și opțiunile de compensare pentru programul nocturn

Deoarece efortul fizic și psihic este considerabil mai mare în timpul nopții, salariații care se încadrează în această categorie au dreptul la compensații speciale. Angajatorii pot alege între două variante majore pentru a recompensa această formă de activitate, ambele fiind menite să compenseze disconfortul orar.

Prima opțiune constă în reducerea programului normal de lucru cu o oră față de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care se prestează cel puțin 3 ore de muncă de noapte, fără ca acest lucru să ducă la o scădere a salariului de bază.

A doua variantă, aplicată extrem de des în mediul privat, este acordarea unui spor la salariu. Acest spor de noapte nu poate fi mai mic de 25% din salariul de bază, pentru orele prestate în intervalul 22:00 – 6:00.

Protecția sănătății și examenele medicale obligatorii pentru angajați

Munca pe timp de noapte poate avea un impact major asupra ritmului circadian, motiv pentru care Codul Muncii pune un accent deosebit pe monitorizarea stării de sănătate a angajaților. Companiile au obligația de a asigura un examen medical gratuit înainte ca salariatul să își înceapă activitatea nocturnă, dar și periodic după aceea.

Dacă un angajat începe să se confrunte cu probleme de sănătate care au o legătură directă cu munca prestată noaptea, legea intervine hotărât în sprijinul său. În astfel de situații, angajatorul este obligat prin lege să îl transfere pe o muncă de zi pentru care este apt din punct de vedere medical.