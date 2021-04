Edward Snowden intră pe piața de NFT-uri și câștigă o sumă absurdă, pentru o cauză nobilă

Edward Snowden și-a vândut primul NFT, iar banii obținuți vor ajunge în visteria organizației non-profit Freedom of the Press Foundation, pe care o și conduce.

Edward Snowden a vândut la licitație un NFT cu valoarea extraordinară de 5,5 milioane de dolari sub forma 2.224 de Ethereum, o criptomonedă similară cu Bitcoin. Licitația s-a desfășurat pe parcursul unei întregi zile.

Produsul digital vândut este intitulat Stay Free și include paginile de la decizia judecătorească prin care s-a stabilit că practicile de supraveghere în masă utilizate de NSA (National Security Agency) încalcă legea. Acele pagini sunt puse una lângă alta pentru a forma o fotografie cu fața lui Snowden.

Creația a fost realizată cu ajutorul unui software open source și, la fel ca în cazul altor NFT-uri, a fost semnată digital și verificată.

We have a winner, internet friends. I want to extend a very special thanks to everyone who followed this over the last 24 hours, and the deepest gratitude from EVERYONE at our @FreedomofPress to those who bid on our charity event. You help us make a better world. Stay free! https://t.co/A5SJDs5Sjp

— Edward Snowden (@Snowden) April 16, 2021