Elon Musk, ironie sau interes în moda NFT? Cum a arătat că o simplă postare poate valora și 1 milion de dolari

Dacă n-ai auzit încă de fenomenul NFT, ar fi bine să te interesezi mai bine. Și, dacă nu crezi că există ceva acolo, află că inclusiv Elon Musk a decis să pună paie peste acest foc. La prima vedere, pare că a făcut-o ironic.

Elon Musk e cunoscut drept șeful Tesla, dar personalitatea sa depășește, în multe situații, valoarea mărcii pe care a consacrat-o. Antreprenorul reușește să creeze valuri în social-media ori de câte ori postează ceva și nu e deloc străin de noile tehnologii, ba din contră. Numele său n-avea cum să lipsească din fenomenul NFT.

Dacă nu știi ce înseamnă asta, află că e vorba de un fenomen prin care poți cumpăra (sau, mai bine spus, alți vând) un tip unic de activ. Nu-l deții fizic, ci virtual, prin intermediul tehnologiei blockchain. Practic, te poți asigura că nimeni altcineva nu mai deține așa ceva, deși nu e un lucru la care nimeni nu a mai avut acces.

Ei bine, întorcându-mă la Elon Musk, acesta s-a oferit să vândă una dintre postările sale de pe Twitter ca un NFT – adică un token non-fungibil. A retras ulterior oferta, deși una dintre oferte sărea de 1 milion de dolari.

Elon Musk, ironie sau interes în moda NFT?

Nu e foarte clar ce a vrut să facă șeful Tesla. Elon Musk a vrut, probabil, să atragă atenția fenomenului. Sau poate a vrut să ironizeze moda. Cert e că numele lui e acum legat și de acest fenomen. Iată, de fapt, ce s-a întâmplat.

Musk s-a oferit să vândă una dintre postările de pe Twitter sub forma unui NFT. Ulterior, s-a răzgândit și a spus că nu mai vrea așa ceva.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

După cum vezi, tweet-ul conținea o piesă cu versurile: “NFT for your vanity. Computers never sleep. It’s verified. It’s guaranteed.” – ceea ce în traducere înseamnă: „NFT pentru vanitatea ta. Computerele nu dorm niciodată. S-a verificat. Este garantat.”

Cel puțin dubios, nu? Nu pare să spună mare lucru, deși s-ar putea să fie un mesaj ascuns acolo.

Oricum ar fi, Musk a decis ulterior să-și retragă oferta, deși cineva se angajase să plătească peste 1 milion de dolari pentru așa ceva.

NFT, ca tabloul Mona Lisa, dar digital

Dacă nu ți-e clar care-i treaba cu aceste token-uri non-fungibile, atunci află că acestea nu pot fi transmisibile. Imaginează-ți, de exemplu, tabloul Mona Lisa. El poate aparține unui colecționar și desigur că poate fi expus la un muzeu pentru a-l vedea toată lumea, dar asta nu-i schimbă proprietarul.

Așa e și cu NFT-urile. Ele vin sub forma unui activ digital, care e văzut drept ceva de colecție. La un nivel foarte ridicat, majoritatea NFT-urilor fac parte din blockchain-ul Ethereum. Ethereum este o criptomonedă, cum ar fi Bitcoin sau Dogecoin, dar blockchain-ul său acceptă și aceste NFT-uri, care stochează informații suplimentare care le fac să funcționeze diferit de, să zicem, o monedă ETH.

Este demn de remarcat faptul că alte blockchains își pot implementa propriile versiuni de NFT-uri.

NFT-urile pot fi cu adevărat orice digital (cum ar fi desene, muzică, creierul tău descărcat și transformat într-un AI), dar o mare parte din entuziasmul actual este în jurul utilizării tehnologiei pentru a vinde artă digitală. NFT-urile sunt concepute pentru a-ți oferi ceva ce nu poate fi copiat: proprietatea asupra operei (deși artistul poate păstra în continuare drepturile de autor și drepturile de reproducere, la fel ca în cazul lucrărilor de artă fizică).

Pentru a spune acest lucru în termeni de colecționare de artă fizică: oricine poate cumpăra un tipar Monet. Dar o singură persoană poate deține originalul.