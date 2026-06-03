De ce să mergi la Tulcea și să vizitezi Delta Dunării, așa cum am făcut-o și eu. Experiența care ți-ar putea schimba părerea despre România noastră cea de toate zilele

Turul orașului Tulcea cu Adrian de la Urbea Dunării, de la Casa Avramide la Muzeul de Artă și Acvariu

Tulcea nu se lasă descoperită corect din mașină, în grabă, cu ochii după primul indicator către Murighiol sau către pontonul de unde pleacă bărcile spre Deltă. Orașul are nevoie de cineva care să ți-l traducă, să-ți arate de ce o clădire care pare doar frumoasă ascunde o poveste de familie, de comerț, de comunități amestecate și de istorie dobrogeană. În cazul meu, traducătorul acesta a fost Adrian de la Urbea Dunării, genul de ghid care nu bifează obiective, ci reconstruiește atmosfera unui loc din detalii mici, priviri, colțuri de stradă, trotuare din piatră antică și povești de oameni. Platforma lui se prezintă public prin ideea că „Tulcea are multe să îți spună”, iar exact asta simți când începi să mergi prin oraș cu cineva care nu se grăbește să termine traseul.

Prima oprire memorabilă a fost Casa Avramide, una dintre acele clădiri care te fac să înțelegi foarte repede că Tulcea a fost mai mult decât un port de trecere către Deltă. În fotografiile făcute acolo se vede fațada recent restaurată, cu scara elegantă, coloanele albe, ferestrele ample și aerul de reședință urbană care ar arăta firesc în orice oraș european cu pretenții culturale. Casa Avramide, aflată pe strada Progresului nr. 32, este prezentată de sursele muzeale ca monument istoric și ca parte a patrimoniului cultural nord-dobrogean, iar după 1949 a avut un rol important în povestea muzeală a orașului, aici fiind legată și apariția Muzeului „Delta Dunării”.

Interiorul completează foarte bine senzația de afară. Din fotografia cu salonul pictat, tavanul decorat, candelabrul, draperiile grele și parchetul impecabil se înțelege de ce locul funcționează mai degrabă ca o capsulă de atmosferă decât ca un simplu obiectiv de bifat. Casa nu îți spune doar cine a avut bani, ci și cum arăta viața urbană tulceană de la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, cu un rafinament care contrazice imaginea comodă pe care mulți o au despre orașele mici din România. Dacă mai ai în minte și plăcuța de la poartă, cu mențiunea de monument istoric și cod QR pentru poveste, începi să vezi că Tulcea încearcă să-și organizeze memoria într-o formă accesibilă, nu doar să o conserve în tăcere.

Ploaia ne-a împins apoi mai mult spre interior, ceea ce, paradoxal, a fost un noroc. Muzeul de Artă din Tulcea este unul dintre acele locuri care te iau pe nepregătite, mai ales dacă intri cu așteptări prudente. În fotografiile atașate apar lucrări semnate de nume grele, de la Theodor Aman la Nicolae Grigorescu și Victor Brauner, iar asta schimbă imediat scara discuției. Nu mai vorbești despre „un muzeu local simpatic”, ci despre o colecție care include pictură modernă românească serioasă, artă orientală, ceramică, obiecte decorative și piese care pot susține singure o vizită. Sursele oficiale ale muzeului menționează în colecția de pictură lucrări ale unor artiști precum Teodor Aman, Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petrașcu, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza și alții, iar ghidul muzeelor amintește și prezența unor creații moderne și contemporane semnate de Victor Brauner.

Ultima parte a traseului, Centrul Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”, pe care mulți îl știu simplu drept Acvariul din Tulcea, funcționează ca o punte foarte bună între oraș și ceea ce urmează după el. Înainte să ajungi efectiv pe canalele Deltei, intri aici într-o versiune concentrată, explicată și mai ușor de înțeles a lumii acvatice din jur. Acvariul are instalații moderne, o capacitate de stocare a apei de 150 de tone și prezintă specii de pești din Delta Dunării și Marea Neagră, dar și pești de recif, nevertebrate marine și corali. Este genul de loc care îi prinde și pe copii, și pe adulții care cred că au văzut deja destule muzee, pentru că transformă informația naturală într-o experiență vizuală imediată.

După turul acesta, Tulcea nu mai rămâne doar orașul de unde pleci spre Deltă. Rămâne orașul în care Casa Avramide îți arată eleganța unei lumi urbane vechi, Muzeul de Artă îți pune în față un Grigorescu, un Aman sau un Brauner când te aștepți mai puțin, iar Acvariul îți pregătește ochii pentru ecosistemul pe care urmează să-l întâlnești pe apă. Cel mai important însă, rămâne orașul pe care un ghid bun îl poate schimba în mintea ta în doar câteva ore, cu condiția să ai răbdarea să mergi pe jos și să accepți că România mai are încă locuri care nu se promovează prin zgomot, ci prin oameni care știu ce au de arătat.

Delta Dunării, Muzeul Ivan Patzaichin și La Lucica – Mila 23 cu Ciprian de la Safca Delta Tours

Delta Dunării are darul rar de a te scoate din ritmul tău obișnuit fără să te întrebe dacă ești pregătit. Începe cu plecarea din Tulcea, cu apa care se lărgește, cu bărcile care lasă orașul în urmă și cu senzația că intri într-un teritoriu în care semnalul, programul și graba nu mai au aceeași autoritate. Cu Ciprian de la Safca Delta Tours, experiența capătă însă o energie aparte, pentru că nu te simți transportat dintr-un punct în altul, ci purtat printr-o poveste. Safca Delta Tours se prezintă ca organizator de excursii zilnice în Delta Dunării pornind din Tulcea, cu accent pe faptul că oferă mai mult decât o simplă plimbare pe apă, iar după o zi petrecută cu Ciprian înțelegi foarte bine de ce formularea aceasta nu este doar marketing.