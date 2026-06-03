De ce să mergi la Tulcea și să vizitezi Delta Dunării, așa cum am făcut-o și eu. Experiența care ți-ar putea schimba părerea despre România noastră cea de toate zilele
Pornind de la o statistică inventată de mine, nouă din zece români au o părere foarte proastă despre turismul românesc, despre ceea ce oferă România în materie de experiențe care să-ți schimbe viața, despre prețurile practicate în destinațiile de vacanță de pe meleaguri mioritice. În mod regretabil însă, aceiași români care se plâng cu o ușurință teribilă nu au mai vizitat țara noastră de foarte mulți ani sau vreodată. Deși poate se bucură la un documentar care laudă cu entuziasm fabulos bogățiile de pe aceste meleaguri, când vine vorba de planificarea următorului concediu, rareori sunt luate în calcul opțiuni locale. În rândurile de mai jos nu voi încerca să mă rup complet de realitatea cotidiană de la noi și să spun că totul este roz, cald și frumos, „dar nu ai fost tu unde trebuie”. În schimb, voi încerca să aduc în discuție de ce ar fi bine să ajungi la Tulcea, să mănânci bine, să vizitezi câteva muzee și să iei o excursie de o zi sau mai multe în Delta Dunării. Nu pretind că ți-ar putea schimba viața, dar îmbrățișând principiul „omul sfințește locul”, sunt șanse mari să te întorci acasă și să oprești oameni pe stradă explicându-le de ce greșesc atunci când prima oprire în următoarea lor vacanță este aeroportul pentru a pleca din țară.
Mai mult decât atât, turismul autohton și întregul domeniu al ospitalității din țara noastră trebuie ajutate pentru că trec printr-o criză fără precedent. Poate doar în pandemie au mai fost lovite atât de grav destinațiile al căror model de business gravitează în jurul oamenilor care le calcă pragul, lucru care pur și simplu nu se mai întâmplă. Pe de o parte, românii niciodată nu au fost mai săraci, pe de alta, cei care nu sunt săraci sunt din ce în ce mai reținuți în a cheltui. Nu ajută nici faptul că a căzut o dronă la Galați, iar turismul a fost îngropat în alte trei județe din împrejurimi pentru că „dacă pățești ceva”. Cu toată sinceritatea, am fost la Tulcea în urmă cu câteva zile pentru că întotdeauna am crezut în oamenii minunați care, prin energia lor, nu doar te ajută să vezi jumătatea plină a paharului, dar rămân în sufletul tău la mult timp după ce i-ai întâlnit. Nu pot decât să sper că modelul de promovare gândit și pus în practică prin intermediul brandului turistic Tu și Tulcea să fie împrumutat și de alte județe din țara noastră pentru că funcționează. Aceasta este o platformă și un ecosistem de experiențe centralizate deștept care nu te ajută doar să găsești ce trebuie vizitat, dar te pune și în legătură cu oameni buni care facilitează procesul.
Turul orașului Tulcea cu Adrian de la Urbea Dunării, de la Casa Avramide la Muzeul de Artă și Acvariu
Tulcea nu se lasă descoperită corect din mașină, în grabă, cu ochii după primul indicator către Murighiol sau către pontonul de unde pleacă bărcile spre Deltă. Orașul are nevoie de cineva care să ți-l traducă, să-ți arate de ce o clădire care pare doar frumoasă ascunde o poveste de familie, de comerț, de comunități amestecate și de istorie dobrogeană. În cazul meu, traducătorul acesta a fost Adrian de la Urbea Dunării, genul de ghid care nu bifează obiective, ci reconstruiește atmosfera unui loc din detalii mici, priviri, colțuri de stradă, trotuare din piatră antică și povești de oameni. Platforma lui se prezintă public prin ideea că „Tulcea are multe să îți spună”, iar exact asta simți când începi să mergi prin oraș cu cineva care nu se grăbește să termine traseul.
Prima oprire memorabilă a fost Casa Avramide, una dintre acele clădiri care te fac să înțelegi foarte repede că Tulcea a fost mai mult decât un port de trecere către Deltă. În fotografiile făcute acolo se vede fațada recent restaurată, cu scara elegantă, coloanele albe, ferestrele ample și aerul de reședință urbană care ar arăta firesc în orice oraș european cu pretenții culturale. Casa Avramide, aflată pe strada Progresului nr. 32, este prezentată de sursele muzeale ca monument istoric și ca parte a patrimoniului cultural nord-dobrogean, iar după 1949 a avut un rol important în povestea muzeală a orașului, aici fiind legată și apariția Muzeului „Delta Dunării”.
Interiorul completează foarte bine senzația de afară. Din fotografia cu salonul pictat, tavanul decorat, candelabrul, draperiile grele și parchetul impecabil se înțelege de ce locul funcționează mai degrabă ca o capsulă de atmosferă decât ca un simplu obiectiv de bifat. Casa nu îți spune doar cine a avut bani, ci și cum arăta viața urbană tulceană de la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, cu un rafinament care contrazice imaginea comodă pe care mulți o au despre orașele mici din România. Dacă mai ai în minte și plăcuța de la poartă, cu mențiunea de monument istoric și cod QR pentru poveste, începi să vezi că Tulcea încearcă să-și organizeze memoria într-o formă accesibilă, nu doar să o conserve în tăcere.
Ploaia ne-a împins apoi mai mult spre interior, ceea ce, paradoxal, a fost un noroc. Muzeul de Artă din Tulcea este unul dintre acele locuri care te iau pe nepregătite, mai ales dacă intri cu așteptări prudente. În fotografiile atașate apar lucrări semnate de nume grele, de la Theodor Aman la Nicolae Grigorescu și Victor Brauner, iar asta schimbă imediat scara discuției. Nu mai vorbești despre „un muzeu local simpatic”, ci despre o colecție care include pictură modernă românească serioasă, artă orientală, ceramică, obiecte decorative și piese care pot susține singure o vizită. Sursele oficiale ale muzeului menționează în colecția de pictură lucrări ale unor artiști precum Teodor Aman, Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petrașcu, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza și alții, iar ghidul muzeelor amintește și prezența unor creații moderne și contemporane semnate de Victor Brauner.
Ultima parte a traseului, Centrul Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”, pe care mulți îl știu simplu drept Acvariul din Tulcea, funcționează ca o punte foarte bună între oraș și ceea ce urmează după el. Înainte să ajungi efectiv pe canalele Deltei, intri aici într-o versiune concentrată, explicată și mai ușor de înțeles a lumii acvatice din jur. Acvariul are instalații moderne, o capacitate de stocare a apei de 150 de tone și prezintă specii de pești din Delta Dunării și Marea Neagră, dar și pești de recif, nevertebrate marine și corali. Este genul de loc care îi prinde și pe copii, și pe adulții care cred că au văzut deja destule muzee, pentru că transformă informația naturală într-o experiență vizuală imediată.
După turul acesta, Tulcea nu mai rămâne doar orașul de unde pleci spre Deltă. Rămâne orașul în care Casa Avramide îți arată eleganța unei lumi urbane vechi, Muzeul de Artă îți pune în față un Grigorescu, un Aman sau un Brauner când te aștepți mai puțin, iar Acvariul îți pregătește ochii pentru ecosistemul pe care urmează să-l întâlnești pe apă. Cel mai important însă, rămâne orașul pe care un ghid bun îl poate schimba în mintea ta în doar câteva ore, cu condiția să ai răbdarea să mergi pe jos și să accepți că România mai are încă locuri care nu se promovează prin zgomot, ci prin oameni care știu ce au de arătat.
Delta Dunării, Muzeul Ivan Patzaichin și La Lucica – Mila 23 cu Ciprian de la Safca Delta Tours
Delta Dunării are darul rar de a te scoate din ritmul tău obișnuit fără să te întrebe dacă ești pregătit. Începe cu plecarea din Tulcea, cu apa care se lărgește, cu bărcile care lasă orașul în urmă și cu senzația că intri într-un teritoriu în care semnalul, programul și graba nu mai au aceeași autoritate. Cu Ciprian de la Safca Delta Tours, experiența capătă însă o energie aparte, pentru că nu te simți transportat dintr-un punct în altul, ci purtat printr-o poveste. Safca Delta Tours se prezintă ca organizator de excursii zilnice în Delta Dunării pornind din Tulcea, cu accent pe faptul că oferă mai mult decât o simplă plimbare pe apă, iar după o zi petrecută cu Ciprian înțelegi foarte bine de ce formularea aceasta nu este doar marketing.
Din fotografiile făcute pe traseu se vede foarte bine contrastul care face Delta atât de greu de explicat cuiva care nu a fost acolo. Pe de o parte, ai imensitatea verde, câmpurile întinse, canalele liniștite și satele în care timpul pare să meargă după alte reguli. Pe de alta, ai momentele scurte, aproape brutale în frumusețea lor, în care pelicanii se ridică din apă, caii sălbatici de la Letea apar la marginea pădurii, iar tu îți dai seama că orice încercare de a controla experiența este inutilă. Delta funcționează când accepți să o primești așa cum vine, cu vânt, soare, nori, stropi, liniște și explozii bruște de viață.
Unul dintre momentele care mi-au rămas cel mai puternic în minte a fost apropierea de caii de la Letea. În poze par aproape ireali, grupați între nisip, vegetație joasă și pădure, cu o libertate care nu se explică ușor. Nu este doar o întâlnire frumoasă pentru Instagram, ci o lovitură de modestie. Într-o țară în care ne-am obișnuit să tratăm natura ca fundal pentru poze, acolo natura este personajul principal, iar tu ești doar un om care a avut norocul să fie primit câteva minute în decor. Ciprian are meritul de a nu transforma acest tip de întâlnire într-un spectacol forțat, ci într-o bucurie curată, trăită cu respect.
Mila 23 schimbă din nou tonul excursiei. Acolo, Muzeul Ivan Patzaichin nu este doar un muzeu despre un campion olimpic, ci un loc în care sportul, memoria, comunitatea și viitorul Deltei se ating în același spațiu. Muzeul Ivan Patzaichin – Centru de Inovare Comunitară este amplasat pe strada Nufărului 63c, în satul Mila 23, și este deschis, potrivit site-ului oficial, de miercuri până duminică, cu program de vizitare anunțat public și reguli adaptate sezonului. Ca referință, ansamblul a fost construit pe locul casei părinților lui Ivan Patzaichin, mai precis a doua lor casă după ce prima a fost luată de inundații și include un turn-observator de aproximativ 18 metri, cu rol memorial și de punct de observație asupra naturii deltaice.
Fotografia cu turnul Muzeului Ivan Patzaichin, ridicat peste acoperișurile joase ale satului, spune foarte bine ce încearcă să facă acest loc. Nu domină agresiv peisajul, ci îl marchează cu discreție, ca un reper vertical într-o lume construită mai ales pe orizontală, apă și stuf. În interior, citatul lui Ivan Patzaichin despre visul de a fi campion și convingerea că, dacă ar fi rămas la Mila 23, ar fi fost cel mai bun pescar, are o forță aparte. Nu este doar o frază frumoasă pe un perete, ci o cheie pentru a înțelege cum se poate naște excelența mondială dintr-un sat în care accesul se face doar pe apă.
La Lucica – Mila 23 închide cercul într-un mod pe care nu îl poți separa de toată povestea lui Ivan Patzaichin. Pe plăcuța fotografiată la intrare apare clar ideea că Punctele Gastronomice Locale sunt mici spații culinare de familie, apărute la inițiativa Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23, unde vizitatorii descoperă gastronomia locală, tradițiile și ospitalitatea direct de la oamenii locului. Sursele publice confirmă rolul Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23 în susținerea conceptului de Punct Gastronomic Local, definit ca o gospodărie rurală în care se pregătesc rețete tradiționale și se servește un număr mic de turiști, chiar acolo unde se gătește.
Acolo nu mănânci „la restaurant”, cel puțin nu în sensul clasic al cuvântului. Mănânci într-o logică de casă, de familie, de masă pusă cu rost. Peștele prăjit cu mămăligă din fotografie nu are nevoie de trucuri, de farfurii spectaculoase sau de explicații prețioase. Este exact genul de preparat care îți amintește că autenticitatea nu trebuie inventată, ci doar lăsată în pace. Iar când lângă ea apar storceagul, poveștile gazdelor și, în cazul meu, acel rachiu din flori de salcâm care pare venit dintr-o Românie pe care nu o găsești în supermarket, înțelegi de ce primul PGL din țară a devenit mai mult decât o adresă bună de prânz.
Această zi cu Ciprian, între canale, pelicani, caii de la Letea, Muzeul Ivan Patzaichin și masa de la La Lucica, mi-a confirmat ceva ce bănuiam, dar nu mai simțisem de mult atât de clar: Delta nu trebuie consumată, ci ascultată. Dacă intri în ea cu așteptarea de a bifa obiective, riști să pierzi exact partea care contează. Dacă ai însă un ghid bun, răbdare și oameni care știu să pună locul în cuvinte, atunci Delta Dunării nu mai este doar o destinație românească faimoasă, ci una dintre puținele experiențe de la noi care te poate face să taci, să privești și să-ți pară rău că nu ai venit mai devreme.
Festivalul Scrumbii de Rusalii și mese memorabile la Ivan Pescar și La Liman
Festivalul Scrumbii de Rusalii este unul dintre acele evenimente care îți arată că gastronomia locală poate fi promovată fără să fie transformată într-un produs artificial, lustruit până își pierde gustul. Ediția din 2026 a fost programată între 29 mai și 1 iunie, la Muzeul Satului Pescăresc din Tulcea, cu acces gratuit, program zilnic între 13:00 și 23:00 și transport public pe linia 3 către muzeu, detalii care contează enorm atunci când vrei ca un festival să fie deschis nu doar turiștilor veniți special, ci și localnicilor care pot ajunge firesc acolo, după muncă sau în familie.
Locul ales face jumătate din experiență. Muzeul Satului Pescăresc nu este o simplă scenografie pentru festival, ci un spațiu care recreează gospodării, case și detalii ale vieții din satele Deltei, iar fotografiile cu casele acoperite cu stuf, lumina caldă de seară și interioarele cu ștergare, paturi tradiționale și obiecte casnice explică foarte bine de ce evenimentul nu ar fi avut același farmec într-o piață betonată. Festivalul a avut în prim-plan scrumbia, dar și borșuri de pește, plăcinte dobrogene, produse artizanale, vinuri dobrogene, conserve locale și alte preparate care transformă Dobrogea într-o regiune culinară mult mai complexă decât clișeul „pește și atât”.
În fotografii se vede exact ce mi-a plăcut cel mai mult la Scrumbii de Rusalii: firescul. O scrumbie pe grătar, cu un preț scris simplu pe o hârtie, o porție de midii mâncată la masă, cu soarele coborând peste Muzeul Satului Pescăresc, oameni așezați pe iarbă la concert, copii, cărucioare, bere rece, farfurii fără pretenții inutile și multă poftă autentică. Ca referință, ediția din 2026 a început cu un recital al elevilor de la Liceul de Arte „George Georgescu”, urmat de trupa Nuanțe, iar programul festivalului a inclus și zone de ateliere și activități, ceea ce explică de ce evenimentul a avut mai degrabă energie de comunitate decât de târg gastronomic făcut strict pentru poze.
Înainte și după festival, mesele de la Ivan Pescar și La Liman au completat foarte bine povestea culinară a Tulcei. Ivan Pescar se definește prin bucătărie din Delta Dunării, preparate din pește din Delta Dunării și Marea Neagră, gătite „domol” de bucătărese lipovence, cu o filosofie asumată direct: proaspăt, local și de sezon. Asta s-a simțit în farfurie, nu doar în discurs. Masa de la Ivan Pescar a avut exact acel tip de corectitudine pe care îl cauți după un tur de oraș: pește bine făcut (un caras la cuptor cu sos de roșii, usturoi și cartofi căruia nicio poză nu-i va face dreptate), gust recognoscibil, fără încercarea de a transforma tradiția în artificiu. Într-un oraș care încearcă să-și convingă vizitatorii să stea mai mult, nu doar să plece imediat spre Deltă, astfel de restaurante devin parte din argument.
La Liman a fost registrul complementar: o cină de bun-venit cu rețete locale reinterpretate, așezată pe faleza „Ivan Patzaichin”, într-un restaurant care își asumă public specificul dobrogean și vorbește despre o „bucătărie dobrogeană, aleasă pe sprânceană”. În descrierea restaurantului apar detalii de arhitectură și decor inspirate de casele din Delta Dunării, de olanele balcanilor, ceamur, cromatică locală, garduri de nuiele și ceramică pictată, iar această atenție pentru atmosferă se potrivește cu ce se vede și în fotografiile mesei: un început colorat, cu icre, legume, pește, vin rosé premiat de la Crama Liuța și o prezentare suficient de elegantă cât să marcheze momentul, dar fără să rupă legătura cu locul. Dacă Ivan Pescar te ține aproape de gustul direct al Deltei, La Liman îți arată cum poate arăta Dobrogea când este pusă într-o farfurie contemporană, fără să fie dezbrăcată de identitate.
Tu și Tulcea – o poveste de îndrăgosteală
Este incredibil de important să ajungi o dată în viață sau de mai multe ori în Delta Dunării, este esențial. La fel de esențial este să îți faci acest cadou ție și sănătății tale mentale cu plecare din Tulcea, iar dacă tot ai ajuns aici, poposește câteva zile, ai ce vedea și de ce. Tulcea are în spate o poveste atât de bogată, cu atâtea culturi, religii și limbi care și-au lăsat amprenta asupra locului, încât nu știu dacă mai există în frumoasa noastră țărișoară o regiune care să aibă nici în clin și nici în mânecă ceva comparabil. Din păcate, la fel ca orice altă destinație importantă de la noi, oamenii de aici au nevoie de ajutor. Au nevoie să veniți să le călcați pragul, să le ascultați poveștile, să le experimentați gusturile, să trăiți la prima mână experiențele pe care le împărtășesc cu o energie pozitivă absolut sublimă.
Revin la acel „omul sfințește locul” din introducere pentru că rareori vorba aceea bătrânească a fost atât de adevărată ca la Tulcea. Vii aici pentru poze frumoase indiferent de vreme, pentru povești și preparate tradiționale, dar revii pentru cei care te-au pus la masă, ți-au arătat orașul și te-au plimbat prin Delta Dunării de parcă ați fi prieteni de-o viață, de parcă se bucură de bucuria ta, de parcă au un secret pe care ți-l împărtășesc doar ție. Nu este ușor pentru nimeni să facă acest efort într-un mod organic, dar în cazul celor care sunt născuți pentru asta, vorbim parcă de declanșator chimic ce ți se întipărește pe retină și nu te mai părăsește niciodată.
În final, Tulcea nu este supranumită degeaba orașul celor șapte coline. Dincolo de comparația aproape inevitabilă cu Roma, aici colinele nu sunt doar decor, ci felul în care orașul se ridică, se ascunde și se dezvăluie treptat către Dunăre, istorie și mult mai departe.