PlayStation 5 îți face o surpriză de proporții: „God of War: Laufey”. Ce alte jocuri ți-a mai pregătit Sony
Sony Interactive Entertainment a organizat o nouă ediție a evenimentului State of Play, în cadrul căruia a prezentat peste 60 de minute de anunțuri, trailere și informații despre viitoarele jocuri pentru PlayStation 5.
Evenimentul a inclus atât proiecte complet noi, cât și actualizări importante pentru titluri deja cunoscute, multe dintre acestea fiind programate pentru 2026 și 2027.
Prezentarea a debutat cu un material extins dedicat lui Marvel’s Wolverine și s-a încheiat cu dezvăluirea oficială a God of War: Laufey, următorul capitol major al uneia dintre cele mai apreciate serii din istoria PlayStation.
Mai mult, Sony a oferit detalii despre noi jocuri Marvel, un nou Until Dawn, actualizări pentru Marathon și viitoare titluri disponibile prin PlayStation Plus.
God of War: Laufey o aduce pe Faye în rolul principal al seriei
Cel mai important anunț al serii a fost God of War: Laufey, noul joc dezvoltat de Santa Monica Studio.
De această dată, povestea nu îl mai are în centru pe Kratos, ci pe Laufey, cunoscută fanilor drept Faye, soția războinicului spartan și mama lui Atreus. Jocul promite să exploreze o parte a universului God of War care până acum a rămas în mare parte necunoscută.
Acțiunea începe după moartea personajului, însă aventura este departe de a se încheia. Faye pornește într-o călătorie prin lumea de apoi a zeilor, într-o încercare de a-i salva pe cei pe care îi iubește. Pe parcurs va traversa teritorii dominate de magie, creaturi periculoase și amenințări necunoscute.
Sony a confirmat că jocul va fi disponibil exclusiv pe PlayStation 5. Dezvoltatorii au promis mai multe detalii despre gameplay și poveste în perioada următoare.
Marvel’s Wolverine a primit o prezentare extinsă
Insomniac Games a oferit una dintre cele mai așteptate demonstrații ale evenimentului, prezentând noi secvențe din Marvel’s Wolverine.
Materialele publicate au pus accent pe stilul de luptă al lui Logan, care se anunță mult mai brutal și mai agresiv decât în alte jocuri Marvel lansate până acum. Fanii au putut vedea noi confruntări și mecanici de gameplay construite în jurul abilităților celebrului mutant.
Totodată, au fost prezentate și câteva dintre personajele importante care vor apărea în poveste. Printre acestea se numără Jean Grey, unul dintre cele mai puternice personaje din universul Marvel, care își unește forțele cu Wolverine împotriva grupării Reavers.
Insomniac a oferit informații suplimentare despre sistemele de luptă, personajele secundare și bonusurile pregătite pentru precomenzi.
MARVEL Tōkon: Fighting Souls aduce noi personaje emblematice
Universul Marvel a fost prezent și prin MARVEL Tōkon: Fighting Souls.
Sony a confirmat introducerea a trei personaje extrem de cunoscute: Magneto, Green Goblin și Carnage. Acestea se alătură lui Doctor Doom și formează gruparea Knights of Doom, care va avea un rol important în desfășurarea poveștii.
Dezvoltatorii au prezentat noile seturi de mișcări ale personajelor, elemente din sistemul de luptă și o arenă nouă care va putea fi explorată în joc.
Until Dawn 2 continuă universul horror într-o direcție nouă
Fanii jocurilor horror au primit confirmarea oficială a dezvoltării lui Until Dawn 2.
Noul proiect realizat de Firesprite Games pentru PlayStation 5 nu reprezintă o continuare directă a poveștii originale, ci introduce personaje complet noi și o locație diferită.
Acțiunea urmărește un grup de vânători de fantome care ajung pe o insulă tropicală abandonată pentru a filma episodul pilot al unei emisiuni TV dedicate fenomenelor paranormale. Ceea ce începe ca o simplă producție de televiziune se transformă rapid într-un coșmar.
Dezvoltatorii au confirmat revenirea sistemului „butterfly effect”, care permite jucătorilor să influențeze cursul poveștii prin deciziile luate. De asemenea, revine și misteriosul Dr. Hill, interpretat din nou de actorul Peter Stormare.
Marathon intră în sezonul al doilea și poate fi testat gratuit
Bungie a anunțat startul celui de-al doilea sezon pentru Marathon.
Actualizarea este disponibilă imediat și aduce conținut nou pentru comunitatea de jucători. În plus, între 2 și 9 iunie se desfășoară evenimentul Open Play Week, perioadă în care jocul poate fi încercat fără un abonament PlayStation Plus.
Participanții vor putea explora planeta Tau Ceti IV și vor descoperi sistemul competitiv care combină confruntările PvP cu elemente PvE într-un univers science-fiction tensionat.
Alte noi jocuri pentru abonații PlayStation Plus
Sony a încheiat prezentarea cu anunțuri dedicate serviciului PlayStation Plus. Unul dintre cele mai importante este includerea jocului Runescape: Dragonwilds în Catalogul de jocuri chiar din ziua lansării sale pe PlayStation 5, oferind abonaților acces imediat la noul titlu.
În același timp, membrii PlayStation Plus Premium vor primi acces la mai multe jocuri clasice în următoarele luni. În iunie va fi disponibil Gitaroo Man, în iulie va fi adăugat Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy, iar în august va intra în catalog Onimusha: Dawn of Dreams.
Pe lângă aceste anunțuri, State of Play a inclus și actualizări pentru jocuri precum Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword și Silent Hill: Downfall, toate confirmate pentru lansare în cursul acestui an.