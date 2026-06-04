PlayStation 5 îți face o surpriză de proporții: „God of War: Laufey”. Ce alte jocuri ți-a mai pregătit Sony

Prezentarea a debutat cu un material extins dedicat lui Marvel’s Wolverine și s-a încheiat cu dezvăluirea oficială a God of War: Laufey, următorul capitol major al uneia dintre cele mai apreciate serii din istoria PlayStation.

Mai mult, Sony a oferit detalii despre noi jocuri Marvel, un nou Until Dawn, actualizări pentru Marathon și viitoare titluri disponibile prin PlayStation Plus.

God of War: Laufey o aduce pe Faye în rolul principal al seriei

Cel mai important anunț al serii a fost God of War: Laufey, noul joc dezvoltat de Santa Monica Studio.

De această dată, povestea nu îl mai are în centru pe Kratos, ci pe Laufey, cunoscută fanilor drept Faye, soția războinicului spartan și mama lui Atreus. Jocul promite să exploreze o parte a universului God of War care până acum a rămas în mare parte necunoscută.

Acțiunea începe după moartea personajului, însă aventura este departe de a se încheia. Faye pornește într-o călătorie prin lumea de apoi a zeilor, într-o încercare de a-i salva pe cei pe care îi iubește. Pe parcurs va traversa teritorii dominate de magie, creaturi periculoase și amenințări necunoscute.

Sony a confirmat că jocul va fi disponibil exclusiv pe PlayStation 5. Dezvoltatorii au promis mai multe detalii despre gameplay și poveste în perioada următoare.