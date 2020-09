Disney pregătește o serie Marvel specială și Samuel L. Jackson e în centrul atenție

Samuel L. Jackson va interpreta pentru încă o dată rolul lui Nick Fury într-o nouă serie Marvel în curs de dezvoltare prin intermediul platformei Disney Plus.

Detaliile exacte ale scenariului showului sunt ținute sub acoperire, dar mai multe surse spun că Jackson este vedeta, cu Kyle Bradstreet atașat la scriere și producție executivă. La fel ca toate celelalte emisiuni Marvel de la Disney Plus, va fi produsă de Marvel Studios.

Jackson l-a interpretat pe Fury, șeful monocular al agenției guvernamentale clandestine SHIELD, în Universul Cinematic Marvel, în primul film “Iron Man” din 2008.

A apărut în mai multe filme din cadrul MCU de atunci, cel mai recent înfățișându-l pe Fury în “Spider-Man: Far from Home”, “Avengers: Endgame” și “Captain Marvel”.

De asemenea, a interpretat personajul în două episoade din serialul ABC “Agenții S.H.I.E.L.D”.

Ultima dată când fanii l-au văzut pe Fury a fost pe scena post-credit din “Far From Home”, unde se afla la bordul unei nave Skrull undeva în spațiul profund.

Jackson este unul dintre cei mai emblematici actori ai timpurilor moderne. Este cunoscut pentru colaborările sale frecvente cu Quentin Tarantino, mai ales pentru interpretarea nominalizată la Oscar a lui Jackson în “Pulp Fiction”.

Cei doi au continuat să lucreze împreună la filme precum “Jackie Brown”, “The Hateful Eight” și “Django Unchained”. De asemenea, a lucrat cu Spike Lee la mai multe filme, inclusiv “Do the Right Thing”, “School Daze”, “Mo’ Better Blues ”, “Jungle Fever ”și “Chi-Raq”.

Jackson este, de asemenea, cunoscut pentru rolurile sale în filme precum trilogia prequelului “Războiul Stelelor”, “Șerpii pe avion”, “Unbreakable” și recentul “Glass” și “Coach Carter”.

Seria Nick Fury ar marca primul rol regulat de televiziune din cariera sa.

Seria fără titlu a lui Jackson de pe Disney+ este una dintre viitoarele emisiuni de televiziune Marvel Cinematic Universe care urmează să aibă premiera pe Disney+.