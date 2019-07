„Spider-Man: Far From Home” reprezintă ieșirea glorioasă a celor de la Marvel din anul 2019, următorul film al francizei fiind programat abia pentru 2020. Este greu să urmezi după „Avengers: Endgame”, dar nu imposibil dacă îl ai în rolul principal pe tânărul și carismaticul Tom Holland.

„Spider-Man: Far From Home” reușește să ne scoată din astenia lăsată de cea din urmă luptă cu Thanos și ne arată că, surprinzător sau nu, mai există suficientă energie și destule povești bune în mașinăria uriașă a Universului Cinematic Marvel.

Filmul încheie, în mod oficial, faza trei a Universului Cinematic Marvel, deși înainte se credea că ultimul film va fi cel cu Avengers. Pe lângă faptul că încheie o eră, filmul deschide un orizont nou de povești – să vedem dacă celor de la Marvel le va ieși sau dacă lumea se va plictisi cu trecerea timpului.

Ce se întâmplă în „Spider-Man: Far From Home”

Evenimentele din „Spider-Man: Far From Home” se desfășoară după „Avengers: Endgame” – mai exact, opt luni după ce Thanos a fost învins, iar ființele distruse de el readuse la viață. Peter Parker este resemnat și chiar fericit cu gândul că s-a întors la statusul de Spider-Man cel de treabă, din cartier.

Alături de colegii săi, el se pregătește de o excursie de două săptămâni prin Europa. Acolo, Peter plănuiește să își lase alter-ego-ul de supererou acasă, să se bucure de vacanță și, cel mai important, să îi spună lui MJ că este îndrăgostit de ea în cel mai romantic mod posibil.

Însă Peter află de la Happy că nimeni altul decât Nick Fury îl va contacta pentru o misiune. Dar, pentru că e un adolescent de 15 ani, îi ignoră toate apelurile lui Fury, în încercarea de a se bucura de vacanță. Însă în timpul vacanței, când se află în Veneția, Peter și colegii săi, alături de ceilalți oameni din oraș, sunt atacați de o așa numită creatură elementală de apă. Situația este salvată însă de Beck (zis și Mysterio).

Aflăm că Beck provine de pe Pământul dintr-o altă dimensiune (lucru care confirmă existența unui multivers), dar că planeta lui a fost distrusă de elementali. Fury îl găsește pe Peter în cele din urmă și îi cere ajutorul cu privire la lupta cu elementalii. Însă tânărul decide că e prea mult pentru el și că se va întoarce în excursie cu colegii lui. Cu toate astea, Fury îi dă oricum o pereche de ochelari cu inteligență artificială E.D.I.T.H. de la răposatul Tony Stark, meniți pentru succesorul lui.

Astfel, cu niște ochelari capabili să acceseze toate bazele de date de la Stark Industries și să controleze o flotă întreagă de arme din orbita Pământului, Peter se întoarce la colegii lui, hotărât ca de data aceasta să își ducă la îndeplinire planul cu MJ. Bineînțeles, lucrurile o iau razna de acolo – în cel mai bun mod.

„Spider-Man: Far From Home” încheie cea mai de succes eră Marvel de până acum

E greu să fii un film Marvel și să succezi „Avengers: Endgame”. Acesta din urmă a fost apogeul a zece ani de povești bine construite și atent împletite între ele. Tocmai de aceea, era o oarecare teamă colectivă în rândul fanilor francizei că acest film ar putea fi o dezamăgire. Din fericire, nu a fost cazul.

În primul rând, „Spider-Man: Far From Home” este, în mod indubitabil, mai bun decât „Spider-Man: Homecoming”. (și drept punct de referință, „Spider-Man: Homecoming” a fost grozav). Tom Holland este poate cel mai potrivit actor pentru rolul lui Peter Parker, pentru că reușește să scoată în evidență atât laturile nerdy și awkward pe care le are personajul, cât și curajul și inteligența ieșite din comun.

În plus, Holland – deși are 23 de ani – are genul de față care pare blocată în timp, la 16 ani, lucru care îl face să fie mai credibil în rolul lui Peter Parker decât a fost vreodată Tobey Maguire, care avea 26 de ani pe vremea când a pășit în rolul lui Spider-Man și se presupunea că ar avea 18 în film.

În al doilea rând, Peter din „Spider-Man: Far From Home” este clar mai complex decât cel din „Spider-Man: Homecoming”, iar evoluția pare cât se poate de firească după evenimentele din „Avengers: Endgame”. În acest film, Peter este devastat după pierderea lui Tony, dar în același timp caută să își vadă de viață pe cât poate, atât cea de la școală, cât și cea de Spider-Man de cartier. Încă are apucăturile awkward și adorabile cu care ne-a obișnuit, dar totuși pare ceva mai hotărât să își atingă scopurile – iar poate cel mai urgent este să își împărtășească sentimentele față de MJ.

Scenele de după credite îți arată că Marvel nu plănuiește să se lase prea curând

Dacă „Avengers: Endgame” nu a avut nicio scenă de după credite (cel puțin nu în prima versiune care a apărut în cinematografe), „Spider-Man: Far From Home” reia tradiția. Astfel, există două scene de după credite – una este acolo mai mult pentru a te face să râzi, pe când cealaltă îți va ridica suspansul și entuziasmul pentru următorul film la cote foarte înalte.

Desigur, ți-aș strica surpriza dacă ți-aș spune despre ce este vorba, așa că va trebui să mergi singur să descoperi despre ce este vorba. Acesta este ultimul film Marvel până în 2020, așa că mai bine profiți de ocazie cât ai timp, pentru că mai apoi trebuiee să aștepți să apară DVD-ul sau să apară pe vreo platformă de streaming de tipul Netflix. Poți vedea filmul în cinematografe începând cu 5 iulie.