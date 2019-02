Când se lansează Samsung Galaxy S10 și cât va fi cel mai scump model

Samsung Galaxy S10 va fi prezentat oficial pe 20 februarie. Ce te interesează, de fapt, e când se lansează Samsung Galaxy S10 în magazine. Ei bine, avem o dată cât de cât certă.

Samsung Galaxy S10 e promovat intens de companie, după cum am văzut din aceste clipuri. Telefonul va fi disponibil în trei versiuni: Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus și Galaxy S10 E, o versiune lite cu preț mai mic și dotări ceva mai slabe. Va fi și un model cu preț imens, iar acela te-ar putea interesa în cazul în care chiar vrei să deții ce are Samsung mai bun.

Altfel, dincolo de data de prezentare, te interesează când se lansează Samsung Galaxy S10. Cele mai multe informații neoficiale indică data de 8 martie. În India, Galaxy S10 E va fi disponibil pe 6 martie, conform unei surse care până acum a nimerit majoritatea informațiilor. Când se lansează Samsung Galaxy S10 vom ști exact abia la evenimentul de prezentare a telefonului. Vom fi prezenți la cel din Londra.

Când se lansează Samsung Galaxy S10 cu 5G

Samsung Galaxy S10 X, așa cum e numele neoficial al dispozitivului 5G, ar fi disponibil din 29 martie. Litera „X” ar reprezenta eXperience sau eXpansionva avea procesor Qualcomm Snapdragon 855, ca să transmită că Samsung se dezvoltă mai mult în piața de telefoane. Vom avea toate detaliile pe 20 februarie. Ce știm e că acest model 5G și 12 GB memorie RAM. Ar putea fi, foarte bine, o versiune de Samsung Galaxy S10 Plus.

Cel mai scump Galaxy S10 ar fi o versiune Plus cu ecran de 6,4 inci S-AMOLED, 12 GB RAM și 1 TB stocare (compania are deja modulul), cameră triplă pe spate, cameră duală de selfie, baterie de 4.100 mAh, procesor Snapdragon 855 sau Exynos 9820 și un spate din ceramică – mai rezistent la zgârieturi. Prețul aproximativ pentru România ar fi de circa 7.200 lei.

Odată cu aceste telefoane, compania va prezenta și Galaxy X, telefonul pliabil. Acesta ar ajunge pe piață în aprilie 2019 și prețul e estimat la circa 1.700 de euro. Sau, dacă vrei în lei, peste 8.000 de lei.

