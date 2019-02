Samsung Galaxy S10, în pozele de care aveai nevoie ca să știi dacă-l vrei

Samsung Galaxy S10 a apărut în: informații neoficiale, poze neoficiale și chiar într-un video în care a fost prezentată o machetă. E în regulă, acum vedem și cum e în realitate prin aceste poze.

Samsung Galaxy S10 e, în primul rând, un telefon special – al zecelea model în seria asta. În al doilea rând, e concurența atât de mare pe piața telefoanelor, încât compania nu poate livra mai puțin decât rivalii. Asta înseamnă că Samsung Galaxy S10 va fi extraordinar de bogat în funcționalități.

Telefonul, știm deja, va avea căști wireless care vor fi încărcate chiar pe spatele dispozitivului. Apoi, va avea scanner de amprente în ecran care va funcționa indiferent de poziția în care pui degetul. Totodată, va avea trei camere principale și vor fi trei modele diferite – ca să nu mai zic de nuanțele de culoare.

Imaginile de mai jos îți prezintă atât modelul Samsung Galaxy S10 „standard”, cât și versiunea Plus. Le diferențiezi, dacă nu prin dimensiune, prin camera de selfie: primul are una singură, al doilea are două. Imaginile sunt de mare ajutor ca să vezi cum arată culorile. De exemplu, versiunea albă de Samsung Galaxy S10 are câteva reflexii cât de cât interesante (dar nimic neobișnuit).

Mai important e că va fi un Samsung Galaxy S10 – Ceramic Black – cu spate din ceramică. Va fi însă o caracteristică a modelului Plus și se prea poate să fie vorba de versiunea scumpă – 1 TB de stocare și 12 GB memorie RAM.

Deocamdată, sunt vehiculate trei versiuni: Samsung Galaxy S10 E, Galaxy S10 și Galaxy S10 Plus. Cel dintâi se diferențiază semnificativ de celelalte două. Are doar două camere pe spate și niște margini destul de groase. Va fi însă mai ieftin decât celelalte două, evident, cu un preț care începe de la 750 euro (nu-i confirmat oficial, așa că nu-l lua de bun).