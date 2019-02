Dacă tot ne apropiem cu pași repezi de lansarea oficială a noilor telefoane de top de la Samsung, sunt previzibile câteva teasere pentru a evidenția funcții de top ale Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus sau S10 E.

Mai este aproximativ o săptămână până sud coreenii vor încerca să facă valuri cu noile terminale de top din portofoliu. Disponibil în trei variante, Samsung Galaxy S10 va încerca să se adreseze unui public cât se poate de diversificat, cu diferite bugete.

Indiferent care vor fi prețurile de achiziție, Samsung își pune toată încrederea în brandul Galaxy S și speră că această lansare aniversară va reuși să aducă gigantul la gloria de odinioară. Ca referință, vânzările au scăzut semnificativ în cel de-al patrulea trimestru fiscal din 2018, iar lansarea Galaxy Note 9 nu a făcut minuni pentru încasări.

Trecând însă peste detaliile de fond, Samsung a publicat trei clipuri de tip teaser pentru a evidenția particularități importante pe care le știam deja dintre dotările Samsung Galaxy S10.

Primul dintre cele trei clipuri este o măsură de propagandă împotriva telefoanelor cu crestătură pe care am ajuns să le folosim în ultimul an, precum iPhone X sau Xs. În același timp, atrage atenția asupra tehnologiei ultrasonice din spatele senzorului de amprentă ascuns sub ecran.

Cel de-al doilea clip atrage atenția asupra camerei frontale de la Samsung Galaxy S10 ce va fi capabilă de imortalizarea unor clipuri video la rezoluție 4K. Pentru fotografii statice, ar trebui să aibă 10 megapixeli cu stabilizare optică de imagine și un mecanism Dual Pixel pentru autofocus.

Ultimul dintre cele trei insistă pe încărcare rapidă fără fir a iminentului gadget. Conform zvonurilor, Samsung Galaxy S10 se va putea încărca wireless cu o viteză de 15W, cu încărcătorul potrivit, indiferent de versiunea pentru care optezi. În plus, va suport încărcarea altor dispozitive wireless cu 9W. Astfel dacă pui telefonul unui prieten peste smartphone-ul tău Samsung Galaxy ala, Samsung Galaxy S10 Plus sau Galaxy S10 E, îi vei putea da un pic de energie electrică în doar câteva momente.