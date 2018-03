Din ce în ce mai mulți preferă să vizioneze filme sau seriale de pe canapea și nu de pe scaunul de la cinema. Acest top de seriale online îți arată ce preferă românii. Poate și tu ești printre ei.

Noi am tot scris articole despre filme și seriale. Am recomandat, am vorbit mai pe larg sau mai sumar despre noutățile, dar rareori avem o imagine de ansamblu asupra a ceea ce preferă oamenii să vizioneze. Începem de acum să îți spunem la ce se uită și alții, ce-i la modă, ce-i cool, ce-i pe val. Acest top exclusiv pentru PLAYTECH îți arată starea interesului pe internet acum față de astfel de show-uri.

Românii sunt, se pare, printre cei mai mari amatori de seriale văzute chiar în confortul propriei locuințe, iar preferințele lor se reflectă și în numărul de căutări de pe Google legate de acest topic. Comoditatea de care te poți bucura, dar și accesibilitatea serialelor online sunt două dintre principalele motive pentru care ai da fotoliul din sala de cinema pe canapeaua de acasă.

Lunar, pe internet, numai la nivelul țării noastre, sunt zeci de mii de căutări. Deloc surprinzător, clasamentul este deschis cu Game of Thrones, iar în coada clasamentului este The Crown, căutat de aproximativ 5.000 de români.

Top seriale online preferate de români

Cum spuneam, locul fruntaș în topul serialelor preferate de români este Game of Thrones. Lunar, cel mai popular serial HBO, aflat la cel de-al șaptelea sezon, numără 90.000 de căutări lunare.

Cu 20.000 de căutări mai puține, locul doi în ocupă Prison Break. Povestea fascinantă a evadărilor lui Michael Scofield înregistrează lunar 70.000 de căutări

Pe următoarea poziție, cu zeci de mii de căutări, se află The Walking Dead. Locul trei în topul clasamentului numără 50.000 de căutări lunar

Mai departe găsim serialul Vikings. Deși poate te-ai aștepta să aibă mai multe căutări, serialul înregistrează puțin mai mult de 33.000 de căutări

În mijlocul clasamentului îl găsim pe Narcos. Povestea lui Pablo Escobar nu depășește 22.300 de căutări pe Google

Ultimele cinci locuri le revin câtorva seriale populare, de care maăcar ai auzit, dacă nu le-ai văzut și nu le urmărești în continuare. Stranger Things adună peste 22.000 de căutări pe Google; Breaking Bad numără 22.290 de căutări, tot pe lună; Black Mirror cu aproape 10.000 de căutări și WestWorld, cu circa 8.000 de search-uri

În coada clasamentului se poziționează The Crown, care este căutat, în fiecare lună, de circa 5.000 de români.

Netflix sau HBO Go: ce serviciu de streaming preferă românii

Netflix și HBO Go sunt cele mai populare canale de televiziune. Deși ambele portaluri se bucură de popularitate, se pare că Netflix ocupă, cel puțin în România, aproape de două ori mai mult din piața serialelor digitale. Astfel, în fiecare lună, Netflix înregistrează, peste 200.000 de accesări, comparativ cu HBO Go, care are doar 130.000 de mii de căutări.

Gigantul a reușit, se pare, în doar doi ani de la lansare pe piața românească să câștige din ce în ce mai mulți abonați, ajungând la peste 117 milione de utilizatori din 190 de țări.

