Netflix a anunțat filmele și seriale care o să apară în luna aprilie și la care merită să te uiți. Dacă te-ai plictisit de serialul la care te uiți sau ești în pană de idei, poți să arunci o privire peste noutățile lunii viitoare.

Serialul La casa de papel, partea 2, ajunge pe Netflix

La casa de papel este un serial spaniol creat de Alex Pina și are un sezon care este împărțit în două părți. Premiera a avut loc în mai 2017, iar serialul urmărește povestea unui bărbat misterios, care poartă pseudonimul Profesorul. Acesta plănuiește să facă cel mai mare furt din toate timpurile și își găsește opt camarazi care să-l ajute.

În partea a doua, care apare pe șase aprilie, poliția face progrese în identificarea Profesorului, iar lipsa lui de comunicare cu restul echipei duce la arestarea unuia dintre complici.

Serialul Netflix Lost in space, sezonul 1

Pe data de 13 aprilie apare primul sezon al serialului Lost in space. Acesta este un serial SF american, care se bazează pe clasicul SF din 1965. Show-ul spune povestea unei familii de coloniști spațiali care rămâne în pană la ani-lumină de destinația finală și trebuie să fie unită ca să reușească să supraviețuiască.

Distribuția noului serial îi include pe Parker Posey, Toby Stephens, Molly Parker (House of Cards) și Max Jenkins, un băiat în vârstă de 12 ani care a mai jucat în Sense8.

Film Netflix: Orbiter 9

În filmul Orbiter 9 este vorba despre o femeie care și-a petrecut toată viața singură pe o navă spațială. Lucrurile se schimbă, însă când aceasta se îndrăgostește de un inginer care intră brusc în viața ei și îi dă lumea peste cap. Acesta va fi lansat de Netflix pe 6 aprilie.

Serial original Netflix: The Alienist, sezonul 1

Primul sezon al serialului The Alienist va apărea pe data de 19 aprilie. Show-ul îl prezintă pe comisarul de poliție din New York, Theodore Roosevelt, care încearcă să prindă un ucigaș. „Plăcerea vinovată” a ucigașului sunt băieții care se prostituează. Comisarul de poliție va apela la ajutorul psihologului Laslzo Kreizler pentru a da de urmele inculpatului.

De asemenea, în luna aprilie apar numeroase filme precum „6 Baloons”, „Amateur”, „The 4th Company”, „Pickpockets” etc. Dacă ești în căutarea unui angajament de mai lungă durată, pe lângă serialele menționate, se lansează „The Boss Baby: Back in Business”, „Troy: Fall of a City”, „The Magic School Bus Rides Again” și „Four Seasons in Havana”.