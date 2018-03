Game of Thrones are rival: ce serial vrea să detroneze producția HBO

Dacă ești fan al seriei „Stăpânul Inelelor” și nici nu îți mai aduci aminte de câte ori le-ai văzut, anunțul ăsta o să te bucure. Show-ul va fi readus pe ecrane de Amazon pentru jumătate de miliard de dolari și va concura cu „Game of Thrones”

Amazon va produce un serial după îndrăgita serie, care va avea cinci sezoane. Acțiunea se va desfășura înaintea întâmplărilor din trilogie și deocamdată nu se știe când va apărea. Costurile care ating jumătate de miliard de dolari sunt destul de mari, având în vedere că producerea trilogiei de filme a costat aproape trei sute de milioane de dolari.

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a declarat că își dorește de mai mult timp să producă un serial care să concureze cu „Game of Thrones” al celor de la HBO. Anul trecut, Amazon a cumpărat drepturile de adaptare ale cărții „Stăpânul inelelor”. Ar putea avea o ocazie numai bună să facă lumea să uite de „Urzeala tronurilor”. Odată cu rivalitatea cu HBO, Amazon concurează și cu Netflix, poate cea mai bine dezvoltată companie pe streaming online.

„Game of Thrones” este unul dintre cele mai atractive seriale TV, fapt care se reflectă și în notele bune de pe IMDb. Acesta este produs de HBO, are deocamdată șapte sezoane și este inspirat din romanele lui R.R. Martin. Acțiunea din „Game of Thrones” se învârte în jurul Tronului de fier și al celor șapte familii, cele mai importante fiind Stark, Lannister și Baratheon.

În ultimii șapte ani, producătorii ne-au oferit câte un sezon, însă ultimul dintre acestea se lasă așteptat. Cei mai optimiști fani au sperat că vor putea vede sezonul opt al serialului în 2018. Anunțul oficial e că abia anul viitor va fi difuzat.

Filmările ar trebui să se încheie în decembrie 2018, iar primul episod din „Game of Thrones”, sezonul 8, să fie difuzat în aprilie 2019. Data nu a fost neapărat confirmată. Fanii speră ca această amânare să nu fie în zadar, iar producătorii să reușească să facă memorabil ultimul sezon al popularului serial.