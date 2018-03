Top seriale Netflix la care să te uiți în timpul liber

Serialele pot mânca mult timp și nimănui nu îi place să realizeze că și-a pierdut ore bune din viață la un serial prost. Anul acesta, ai parte de o mulțime de seriale Netflix și dacă încă nu te-ai decis care sunt cele la care merită să te uiți, poți să verifici recomandările de mai jos.

Top seriale pe Netflix: Black Mirror

Black Mirror este un SF britanic apărut în anul 2011. Acesta cuprinde o serie de antologii și prezintă modul în care cele mai ciudate tehnologii afectează societatea.

Pentru a îți face o imagine mai clară, primul episod al sezonului patru, apărut în 2017, urmărește povestea unui programator talentat, Robert Daly, și a jocului pe care acesta l-a inventat. Acesta fură ADN-ul colegilor săi de la muncă și creează niște clone digitale de care se folosește în jocul său, inspirat de Star Trek, în care acesta este, bineînțeles, căpitan. El este capabil să le dea ordine colegilor săi și îi folosește pe post de marionete, după bunul lui plac, până în momentul în care aduce în joc un nou personaj, care îi va da planurile complet peste cap.

Damnation e unul dintre serialele Netflix la care merită să te uiți

Serialul Damnation este o dramă a doi frați, care se află la poli opuși în ceea ce privește mișcarea muncitorească din perioada Iowa. Acțiunea se desfășoară în perioada “Depresiunii”, într-un mediu rural și prezintă primele semne care prevestesc schimbarea modului de viață a cetățenilor. Astfel, viața localnicilor va fi influențată de mișcarea muncitorească americană.

Primul episod îl prezintă pe Seth Davenport, un orator talentat care susține o politică radicală care îi unește pe fermieri. Astfel, aceștia intră în grevă pentru a obține creșterea prețului produselor pe care le vând.

House of Cards, unul dintre cele mai bune seriale Netflix

House of Cards urmărește povestea de viață a congresman-ului Frank Underwood și a soției sale, Claire. Serialul este inspirat din romanul cu același nume, al lui Michael Dobbs și prezintă planul lui Frank, care nu reușește să obțină funcția de Secretar de Stat, dar țintește mai sus. În 2017 a apărut al cincilea sezon al serialului, în care Frank are planuri mărețe pentru Statele Unite ale Americii și, mai ales, pentru alegerile care au loc.

Cele mai bune seriale de pe Netflix: Jessica Jones

Personajul principal al serialului cu același nume este o supereroină alcoolică, cu un comportament antisocial, care lucrează în New York ca detectiv particular. Aceasta este victima lui Kilgrave, un bărbat care poate controla mințile oamenilor. În primul sezon aceasta crede că Kilgrave este mort, după care află că acesta trăiește și face noi victime.

Al doilea sezon apărut în martie 2018, are 13 episoade și prezintă povestea Jessicăi care a reușit, între timp, să-l omoare pe Kilgrave.

Dark, un serial Netflix care s-ar putea să îți capteze atenția

Serialul Dark urmărește viețile a patru familii din orașul german fictiv Winden și se aseamănă cu “Stranger Things”. În serial sunt investigate disparițiile a mai multor copii.

Seria urmărește povestea lui Jonas Kahnwald, un adolescent care încearcă să treacă peste sinuciderea tatălui său, ofițerul de poliție Ulrich Nielsen. Lucrurile se complică deoarece într-o peșteră din Winden există o gaură de vierme care le permite oamenilor să călătorească în timp, dar și o mașină prototip din buncăr, care îi ucide pe toți copii dispăruți. Astfel, datorită găurii de vierme, acțiunea filmului se desfășoară în 1986 și 1935.

Seriale Netflix de top: Altered Carbon

Acțiunea serialului este plasată la câteva sute de ani în viitor, unde un prizonier se întoarce la viață într-un corp nou și trebuie să rezolve cazul unei crime pentru a-și câștiga dreptul la libertate. În această lume SF conștiința oamenilor este stocată într-un cip, care se numește stack și care poate fi mutat dintr-un corp în altul.

Takeshi Kovacs este personajul care se trezește undeva după 250 de ani și este pus să rezolve moartea lui Laurens Bancroft, un om foarte bogat și influent, în caz contrar își va petrece restul vieții în închisoare, pentru crimele săvârșite. Apărut recent pe platformă, e unul dintre cele mai bune seriale Netflix pe care le poți vedea acum.

Orange Is The New Black, unul dintre cele mai bune seriale Netflix

Serialul Netflix, Orange Is The New Black arată viața unor personaje dintr-o închisoare de femei și problemele cu care acestea se confruntă. Personajul principal este Piper Kerman care ajunge la închisoare din cauza fostei sale iubite, traficant de droguri, Alex Vause.

Înainte să se predea, aceasta era logodită cu iubitul său, Larry. Pe parcurs, însă aceasta va ajunge să se despartă de el și să se apropie de Alex. Pe lângă povestea personajului principal, episoadele abordează, pe rând, viața celorlalte deținute și motivele din cauza cărora ele au ajuns după gratii.

13 Reasons Why, un serial Netflix la care merită să te uiți

13 Reasons Why este un o dramă americană bazată pe romanul lui Jay Asher, apărut în 2007. Firul narativ al serialului portretizează povestea studentului Clay Jensen și a prietenei sale, Hannah Barker, care se sinucide. Numele serialului este inspirat de faptul că, după moartea fetei, este descoperită o cutie cu casete înregistrate de ea, în care dezvăluie cele 13 motive din cauza cărora a ales să își ia viața. Casetele trebuie să fie ascultate de mai multe persoane care, după cum susține ea, au avut legătură cu sinuciderea, în caz contrar un alt set de casete va fi lansat public.

Sense8, între serialele Netflix care merită văzute

Sense8 prezintă un grup de persoane, din diferite colțuri ale lumii, care sunt conectate mental. Aceștia sunt capabili să vadă ce gândesc celelalte persoane din grup, dar și să “împrumute” abilitățile acestora, lucru care le va fi tuturor de folos, la un moment dat. De asemenea, serialul pune accentul și pe relațiile de dragoste dintre unii membri ai grupului. Prin intermediul personajelor, serialul subliniază idei multi-culturale și comunitatea LGBTQ.

Top seriale Netflix: Narcos

Serialul prezintă viața faimosului Pablo Escobar și a cartelului său de droguri din Medellin, Columbia. Seria pune accent pe răspândirea drogurilor din Columbia, în special a cocainei, în America anilor ’80. Personajul Pablo Escobar este folosit mai mult pentru a accentua ineficiența războiului american contra drogurilor și neputința autorităților din Statele Unite. Escobar devine miliardar în urma producției și vânzării de cocaină și intră în diverse conflicte cu alți lideri ai unor carteluri rivale.