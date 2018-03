Netflix îți pregătește un serial documentar despre Formula 1

Dacă ești fan Formula 1, probabil ești pasionat și de documentare despre sport, nu doar de curse, așa că Netflix vrea să-ți aducă un întreg serial-documentar de acest fel.

În funcție de persoanele pe care le întrebi, Formula 1 nu mai e sportul care-a fost odată, iar asta se întâmplă pe fondul schimbărilor treptate care au fost introduse în această disciplină. Firește, majoritatea sunt îmbunătățiri care sporesc siguranța pilotului, un lucru care n-a fost neglijat în trecut, dar care n-a fost nici perfect.

Indiferent dacă ești sau ai fost fan al sportului, cu siguranță vei vrea să vezi un documentar despre Formula 1, iar partea cea mai bună legată de planurile Netflix e că platforma nu vrea să-ți aducă doar un film de două ore. Vei avea parte de un întreg sezon, de 10 episoade, timp în care vei afla o mulțime de informații.

Seria îți va oferi acces exclusiv în culisele curselor de Formula 1, unde vei afla mai multe despre piloți, despre echipe dar și despre managementul ligii, în general.

Serialul-documentar ar trebui să apară pe Netflix undeva la începutul lui 2019. Nu există detalii despre cât costă acest proiect și nici dacă vor exista alte sezoane, asta dacă primul este de succes.

Nu ar trebui să te mire că Netflix pregătește un asemenea documentar. Platforma este într-o competiție pentru supremația sportivă cu Amazon, care are mai multe exclusivități. Netflix încă nu are un rival pentru The Grand Tour, spre exemplu, așa că am putea fi pe fază pentru ceva în viitor și la acest capitol.

Unul dintre producătorii executivi ai noii serii va fi James Gay-Rees, implicat și în proiectul filmului biografic Senna, iar asta ar trebui să ne ofere certitudinea că vom avea parte de conținut de calitate.