Spotify este cel mai popular serviciu de streaming din lume și tocmai a venit în România. În aceeași zi, întâmplător, eu am renunțat la Zonga pentru Apple Music.

Sunt abonat la Zonga din 2013, din momentul în care serviciul de streaming autohton a început să fie oferit gratuit abonaților Vodafone. La scurt timp după, Orange a încheiat un parteneriat similar cu Deezer, un serviciu internațional mult mai bine pus la punct și unul care își are începuturile în Paris, Franța.

Între timp, piața serviciilor de streaming a explodat. Apple și-a lansat propria platformă online intitulată Apple Music. Google Music a devenit disponibil în România, iar cel mai recent intrat în țara noastră este faimosul Spotify.

Conform celor mai recente statistici, Spotify are 159 de milioane de utilizatori, dintre care 71 de milioane plătesc abonament. Dacă ai o toleranță ridicată la reclame și îți place să te bazezi pe algoritmul de sugestii al unei platforme online, Spotify este printre puținele servicii de streaming populare care oferă un abonament gratuit.

Spotify s-a lansat în urmă cu 11 ani în Suedia. Accesul premium la Spotify costă cinci euro în țara noastră, aproximativ 23,25 lei, o valoarea mai mare decât cea pe care o poți plăti pentru Apple Music.

Spre comparație, Apple Music s-a lansat pe 30 iunie 2015 în 100 de țări. Deși nu îți oferă posibilitatea să accesezi serviciul gratuit cu reclame, poți experimenta tot ce îți oferă platforma gigantului din Cupertino pe parcursul a trei luni fără să plătești vreun leu.

După aceea, oriunde pe mapamond, cu excepția României, prețul este de 10 dolari pentru o singură persoană sau 15 dolari pentru o familie cu până la șase membri.

În țara noastră, un abonament la Apple Music costă 20 de lei, în timp ce unul pentru o familie întreagă sare la 30 de lei. În mai puțin de trei ani, Apple Music a ajuns să aibă o bază globală de utilizatori de 36 de milioane. Dacă își menține ritmul de creștere, ar trebui să depășească numărul abonaților plătitori de Spotify din Statele Unite ale Americii în această vară.

SUA reprezintă cea mai relevantă piață pentru serviciile de streaming de orice fel, numărul abonaților la diverse platforme de audiție fiind de aproximativ 30 de milioane de persoane.

Revenind la Zonga, platforma mea de suflet timp de cinci ani, nimeni nu știe câți utilizatori are la ora actuală.

Știm în schimb că, în luna noiembrie a anului trecut s-a extins pe piața internațională și a încercat să apeleze la coarda sensibilă a românilor plecați în străinătate. La momentul respectiv, promitea acces la muzică românească pe care, conform declarațiilor oficiale, nu o găseai în altă parte.

De ce am renunțat la Zonga, când a venit Spotify

Am avut toată bunăvoința din lume pentru Zonga, în parte și datorită faptului că nu am plătit vreun ban pentru a avea acces la o colecție generoasă de muzică. Din totdeauna am avut acces gratuit la Zonga, datorită abonamentului pe care îl plătesc lunar la Vodafone.

După cum se poate vedea în captura de mai sus, mai sunt abonat fără să plătesc vreun ban până pe 16 martie 2024. Din păcate, toleranța mea pentru un produs gratuit a început să se diminueze spre finele anului trecut.

Niciodată nu a funcționat perfect Zonga.

De-a lungul anilor, am întâmpinat o serie stufoasă de erori. Am descoperit foarte multe melodii sau albume care nu există sau care, din motive greu de înțeles, refuză să pornească. Cea mai ciudată situație am întâmpinat-o în momentul în care mi-am făcut un playlist și, după câteva săptămâni, melodiile incluse în listă au început să fie în ceață.

Când încercam să le redau, primeam un mesaj prin care mi se aducea la cunoștință că Zonga nu mai deține drepturile de distribuție pentru albumul respectiv. Era vorba de un album de stand-up comedy de la Woody Allen, dar probabil că aș fi întâmpinat aceeași eroare și alte melodii, dacă mă străduiam suficient.

Deși nu îmi dau seama dacă a fost sau nu o coincidență, problemele s-au acutizat în aceeași perioadă în care Zonga a început să fie disponibil în diaspora.

S-a întâmplat din ce în ce mai des să fac tap pe o piesă dintr-un album și să nu pornească nici după 30 de secunde de liniște. A pus capac momentul în care piese dintr-un playlist pe care l-am ascultat de 100 de ori au început „să sară”. Practic, după 10 – 15 secunde de audiție, Zonga trecea automat la piesa următoare. Aș fi vrut să găsesc o corelație între gropile din astfalt și schimbatul piesei, ca să pot da vina pe funcția de „Shake to Skip” introdusă pe iPod în urmă cu mulți ani.

Din păcate, nu a fost vorba de ceva atât de complex. Pur și simplu, serviciul online este instabil. Interfața este primitivă și nu suportă ecranul de la iPhone X nici după cinci luni de la lansare, după cum se poate vedea și în capturile de ecran de mai sus.

Nici nu are rost să amintesc de momentul în care mi-am actualizat firmware-ul la iPhone și toate melodiile descărcate offline din Zonga au refuzat să mai fie redate. Am avut noroc că m-am gândit să le șterg și să le descarc din nou, deși nu era nici un mesaj de eroare sau o notificare în această direcție.

De ce am trecut la Apple Music când există Spotify

Am foarte multe gadgeturi Apple în casă, de la iPhone la iPad, de la MacBook la iMac sau Apple TV. Toate funcționează de minune în tandem cu Apple Music.

Recent lansata boxă inteligentă Apple HomePod funcționează nativ doar cu Apple Music. Deși poți să redai muzică pe ea prin AirPlay de pe orice alt serviciu de streaming, dacă te gândești să-i spui să redea anumite melodii fără vreun smartphone în preajmă, va încerca să ți le redea doar pe platforma proprietară.

Nu am un Apple HomePod și sunt puține șanse să-mi cumpăr în viitorul apropiat, dar având în vedere review-urile superlative pentru calitatea audio a boxei, tentația este destul de mare.

Nu este însă vorba doar de compatibilitate și ecosistem. Gadgeturi Apple am de mult timp, iar muzica de pe Zonga am putut să o ascult fără prea multe probleme prin intermediul lor. Pur și simplu, s-au adunat prea multe frustrări legate de experiența de audiție a muzicii, în contextul în care ar trebui ca întregul proces să fie o încântare.

Apple Music are o interfață simplă și intuitivă.

Recomandările pornind de la ceea ce asculți sunt inspirate și șansele să descoperi ceva nou care îți place sunt foarte mari. Căutarea pe Zonga a fost din totdeauna un proces infernal. Găseai 20 melodii cu același nume, de la același artist, dar aveai mari șanse ca ceea ce te interesa să nu se numere printre ele. Nu am înțeles niciodată de ce albumele de la Adele nu sunt pe Zonga. Găsești doar câteva piese desprinse dintr-un set de compilații, o particularitatea care frustrează cu siguranță un număr mare de fani ai artistei.

La o căutare simplă pe Zonga pentru Suits, în loc să găsești coloana sonoră a serialului, primele trei rezultate sunt pentru piesa Suit & Tie de la Justin Timberlake feat. Jay-Z. Nu am găsit logica. Aceeași căutare pe Apple Music îți oferă albumul oficial cu coloana sonoră de la serial, iar piesa lui Justin Timberlake, având în vedere că include Suit la singular, nu Suits (căutarea mea), este un pic mai jos printre rezultate.

Aș mai insista că Apple Music include o colecție de albume de stand-up comedy mult mai bine pusă la punct, dar îmi dau seama că numeri pe degete persoanele care se abonează la un serviciu de streaming ca să asculte oameni spunând glume.

Apple Music versus Zonga, o căutare simplă

În urmă cu aproximativ o săptămână, a apărut un scurtmetraj regizat de Spike Jonze (Her, Where the Wild Things Are) menit să promoveze boxa inteligentă Apple HomePod. Cu alte cuvinte, este vorba de o reclamă cu un buget exagerat și o durată de aproximativ patru minute.

În aproximativ o săptămână, clipul a strâns aproape șapte milioane de vizualizări, iar melodia de pe coloana sonoră este una suprinzător de atrăgătoare. Respectiva piesă în jurul căreia este construit scurt metrajul poartă numele de ’Til It’s Over și este interpretată de Anderson .Paak.

Am vrut să o ascult în afara clipului de pe YouTube și am căutat-o imediat pe Zonga.

Rezultatele se pot vedea în captura de ecran din partea stângă. Pe lângă faptul că melodia respectivă nu există nici pe Zonga și nici pe Spotify, ești bombardat cu aceeași piesă de la Lenny Kravitz de douăzeci de ori. Este inexplicabil algoritmul din spatele unei astfel de liste cu rezultate.

În același timp, pe Apple Music identifici imediat piesa dorită, afli că a fost lansată în 2018 sub formă de single, iar dacă îți dorești să asculți alte piese ale aceluiași artist, Anderson .Paak, ai această opțiune.

Una peste alta, am trei luni să mă răzgândesc, dar oferta pare a fi una de nerefuzat.

M-aș fi bucurat să nu plătesc în continuare pentru un serviciu de muzică, dar faptul că pot să împart contul cu alți membri ai familiei sau până la șase prieteni contra sumei de 30 de lei pe lună, mi se pare surprinzător de rezonabil.

Dacă ar fi fost vorba de 15 dolari, valoarea practicată în SUA mi s-ar fi părut prea mare. Spotify „sună bine” la cinci euro pe lună, dar dacă ești prins în ecosistemul Apple și nu plănuiești să renunți prea curând la el, ar fi păcat să nu îmbrățișezi serviciul de streaming al gigantului din Cupertino. În plus, oferă documentare, clipuri video, posturi radio și multe alte exclusivități.

Ar merita trecut în revistă și că există Apple Music pentru Android, deci te poți abona și de pe smartphone-urile concurenței.