De la 1 iulie 2026, mii de șoferi vor fi obligați să monteze acest dispozitiv. Amenzile ajung la 12.000 de lei

Scopul măsurii este monitorizarea mai strictă a timpilor de conducere, a pauzelor și a perioadelor de odihnă, pentru creșterea siguranței rutiere și combaterea neregulilor din transporturi. Nerespectarea obligațiilor poate atrage amenzi consistente atât pentru șoferi, cât și pentru firmele de transport.

Ce este tahograful și ce date înregistrează

Tahograful este un dispozitiv montat la bordul vehiculelor comerciale, utilizat pentru colectarea și stocarea informațiilor despre activitatea șoferului și deplasarea autovehiculului.

Acesta monitorizează automat perioadele de conducere, pauzele, intervalele de repaus, viteza și distanța parcursă. De asemenea, sunt înregistrate și activități precum încărcarea sau descărcarea mărfurilor ori alte operațiuni desfășurate în timpul programului de lucru.

Sistemul este considerat unul dintre cele mai importante instrumente de control în transportul rutier, contribuind la prevenirea accidentelor cauzate de oboseala acumulată la volan.

În cazul tahografelor digitale, fiecare conducător auto utilizează un card personal care este introdus în aparat la începutul activității. Noile modele inteligente folosesc și sisteme de localizare și senzori care pot identifica automat trecerile de frontieră și alte informații relevante pentru controale.

Cine va fi obligat să folosească tahograful din 2026

Până în prezent, obligația utilizării tahografului se aplica în principal camioanelor și ansamblurilor de vehicule cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone folosite în transportul comercial de mărfuri.

De la 1 iulie 2026, regulile vor fi extinse și la autoutilitarele cu masa cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone care efectuează transport internațional de mărfuri sau operațiuni de cabotaj în statele Uniunii Europene.