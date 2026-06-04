De la 1 iulie 2026, mii de șoferi vor fi obligați să monteze acest dispozitiv. Amenzile ajung la 12.000 de lei
Începând cu 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu autoutilitare vor trebui să respecte reguli similare celor aplicate deja transportului greu.
Modificările fac parte din Pachetul Mobilitate al Uniunii Europene și prevăd extinderea obligației de utilizare a tahografului pentru o nouă categorie de vehicule.
Scopul măsurii este monitorizarea mai strictă a timpilor de conducere, a pauzelor și a perioadelor de odihnă, pentru creșterea siguranței rutiere și combaterea neregulilor din transporturi. Nerespectarea obligațiilor poate atrage amenzi consistente atât pentru șoferi, cât și pentru firmele de transport.
Ce este tahograful și ce date înregistrează
Tahograful este un dispozitiv montat la bordul vehiculelor comerciale, utilizat pentru colectarea și stocarea informațiilor despre activitatea șoferului și deplasarea autovehiculului.
Acesta monitorizează automat perioadele de conducere, pauzele, intervalele de repaus, viteza și distanța parcursă. De asemenea, sunt înregistrate și activități precum încărcarea sau descărcarea mărfurilor ori alte operațiuni desfășurate în timpul programului de lucru.
Sistemul este considerat unul dintre cele mai importante instrumente de control în transportul rutier, contribuind la prevenirea accidentelor cauzate de oboseala acumulată la volan.
În cazul tahografelor digitale, fiecare conducător auto utilizează un card personal care este introdus în aparat la începutul activității. Noile modele inteligente folosesc și sisteme de localizare și senzori care pot identifica automat trecerile de frontieră și alte informații relevante pentru controale.
Cine va fi obligat să folosească tahograful din 2026
Până în prezent, obligația utilizării tahografului se aplica în principal camioanelor și ansamblurilor de vehicule cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone folosite în transportul comercial de mărfuri.
De la 1 iulie 2026, regulile vor fi extinse și la autoutilitarele cu masa cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone care efectuează transport internațional de mărfuri sau operațiuni de cabotaj în statele Uniunii Europene.
Prin această modificare, firmele și șoferii care operează astfel de vehicule vor fi obligați să respecte aceleași norme privind timpul de conducere, pauzele și perioadele de odihnă care se aplică deja transportului greu.
Măsura a fost introdusă prin Regulamentul (UE) 2020/1054, parte a Pachetului Mobilitate I, care extinde utilizarea tahografelor și asupra vehiculelor comerciale ușoare implicate în transport internațional.
Tahograful rămâne obligatoriu și pentru transportul de persoane
Dispozitivul nu este folosit doar în transportul de mărfuri. Acesta este obligatoriu și pentru vehiculele destinate transportului a peste nouă persoane, inclusiv șoferul.
În cazul autobuzelor și autocarelor, obligația există deja, astfel că noile prevederi nu aduc modificări pentru acest segment. Noutatea vizează exclusiv anumite autoutilitare de 2,5 – 3,5 tone utilizate în transport internațional.
Tahografele inteligente permit inclusiv identificarea tipului de activitate desfășurată, respectiv transport de mărfuri sau de persoane, facilitând verificările efectuate de autorități.
Ce amenzi riscă șoferii și firmele
Legislația consideră foarte grave anumite abateri legate de utilizarea tahografului.
Printre acestea se numără folosirea unei cartele care aparține altui șofer, utilizarea unei cartele obținute ilegal, modificarea sau ștergerea datelor înregistrate, intervențiile asupra aparatului pentru falsificarea informațiilor ori folosirea unor dispozitive destinate manipulării înregistrărilor.
De asemenea, sunt sancționate conducerea fără utilizarea cartelei tahografice sau a diagramei și exploatarea unui aparat care nu a fost verificat de un atelier autorizat.
Potrivit OG nr. 37/2007, pentru cele mai grave încălcări ale normelor privind tahograful pot fi aplicate amenzi cuprinse între 9.000 și 12.000 de lei. În funcție de situație, răspunderea poate reveni șoferului, firmei de transport sau atelierului autorizat care a efectuat intervenții asupra echipamentului.
Montarea, verificarea, calibrarea și activarea tahografelor pot fi realizate exclusiv de ateliere autorizate pentru astfel de operațiuni.