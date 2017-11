Zonga e un serviciu local de music streaming. La câțiva ani de la lansare, e anunțată extinderea internațională și asta ar putea însemna că poziția pe piața din România e dificilă.

Serviciul Zonga a împlinit cinci ani, dar nu a trecut niciodată în mainstream. Aplicația e disponibilă atât pe web, cât și pe Android sau iPhone, iar în acești ani de existență a văzut venirea Apple Music, extinderea Deezer și, mai nou, iminenta (deși neoficiala și încă incerta) lansare a Spotify.

Oficial, Zonga susține că este “aplicația românească de muzică nr. 1 din România”, ceea ce evident, fiind și singura. Pentru diaspora, serviciul pregătește peste 50.000 de melodii, adică aproximativ 4.000 de ore de muzică 100% românească. Totodată, a creat o hartă pe care vezi unde sunt români care ascultă. N-am găsit decât unul, dar serviciul ar fi ajuns în Europa, America de Nord, Asia și Africa, în orașe ca Bagdad, Dublin, Londra și Aarhus.

Românii din diaspora care vor să încerce Zonga pot opta pentru mai multe variante de abonamente, cum ar fi cel gratuit, adică reclame, sau “Dor de casă”, care costă trei euro pe lună. Dacă plătești, poți descărca muzica offline. Și da, anunțul de extindere vine pe 1 decembrie, pentru că este o pârghie bună de promovare ziua națională.

Realitatea e însă că Zonga trage cu această lansare poate o ultimă speranță de-a crește. Lansarea a venit printr-un parteneriat cu Vodafone, colecția este destul de consistentă, dar Zonga duce lipsă de opțiuni care s-o aducă la același nivel cu alte servicii. Apple Music, Spotify (serviciu folosit de utilizatori din România, prin VPN) sau Deezer (poate și Tidal) dispun de playlisturi mai bune, colecții mai generoase, interfețe ale aplicației mai intuitive și, per total, de-o experiență mai bună. Zonga încă suferă la capitolul stabilite și știu asta pentru c-o folosesc zilnic, alături de Apple Music, pentru că o parte din muzica dorită nu e pe serviciul din urmă.

Totodată, pentru muzică românească există și aplicația Electrecord. Abonamentul pe o lună costă nouă lei, pe șase luni e 28 de lei și pe 12 luni e 45 de lei. E pe Android și iOS, dar marele avantaj e că are muzică veche indisponibilă pe alte servicii.