Naționala României intră oficial în noul turneu EA SPORTS FC 26. Ce aduce update-ul The World’s Game
Fanii fotbalului virtual din România au motive de bucurie. EA SPORTS a anunțat lansarea update-ului The World’s Game pentru EA SPORTS FC 26 și EA SPORTS FC Mobile, iar printre cele mai importante noutăți se află includerea complet licențiată a Naționalei României.
Actualizarea, care va deveni disponibilă începând cu 4 iunie pentru FC 26, este construită în jurul marilor competiții internaționale și aduce în joc nu mai puțin de 53 de reprezentative naționale autentice. Jucătorii vor putea retrăi atmosfera celor mai importante turnee ale verii sau își vor putea crea propriile scenarii și competiții.
Pentru suporterii români, vestea importantă este că România se numără printre echipele care beneficiază de licențiere completă, alături de nume importante din fotbalul mondial precum Anglia, Germania, Spania, Portugalia, Brazilia, Argentina, Franța sau Italia.
România și alte 52 de naționale licențiate ajung în EA SPORTS FC 26
Noul update introduce o listă extinsă de selecționate naționale, iar EA promite un nivel ridicat de autenticitate pentru fiecare dintre acestea. Jucătorii vor regăsi echipamente oficiale, embleme autentice și modele digitale detaliate ale fotbaliștilor.
Printre echipele confirmate se află Argentina, Brazilia, Anglia, Franța, Germania, Spania, Portugalia, Italia, Olanda, Croația, Uruguay, Statele Unite, Mexic, Maroc, Turcia, Ucraina, Norvegia, Scoția și România.
În cazul reprezentativelor Bosnia și Herțegovina și Republica Democrată Congo, echipamentele oficiale vor fi adăugate ulterior printr-un update separat. La lansarea inițială, acestea vor utiliza kituri generice.
Un nou mod de turneu inspirat de marile competiții internaționale
The World’s Game nu aduce doar echipe noi, ci și un mod de joc complet nou.
În EA SPORTS FC 26, competiția va începe cu 48 de echipe împărțite în grupe, urmând ca fazele eliminatorii să debuteze din șaisprezecimile de finală și să conducă până la finala turneului.
În versiunea mobilă, FC Mobile, jucătorii vor putea intra direct în etapele eliminatorii și își vor putea personaliza parcursul competițional pornind de la optimile de finală.
Scopul noului mod este de a reproduce tensiunea și atmosfera marilor turnee internaționale și de a le permite utilizatorilor să își scrie propriile povești fotbalistice.
Stadioane noi și un nivel de autenticitate tot mai mare
EA SPORTS a confirmat și adăugarea unor arene noi în FC 26. Printre acestea se numără Gillette Stadium și BMO Field, două locații cunoscute fanilor fotbalului nord-american. Lor li se alătură Central Maw, un stadion complet nou creat special pentru experiențele internaționale din joc.
Compania susține că EA SPORTS FC 26 continuă să fie cea mai amplă simulare de fotbal disponibilă în prezent, reunind peste 20.000 de jucători, mai mult de 750 de cluburi și echipe naționale, peste 120 de stadioane și 35 de ligi licențiate, toate susținute de peste 300 de parteneriate oficiale din lumea fotbalului.
Noutăți și pentru Ultimate Team și meciurile amicale
Actualizarea introduce și posibilitatea disputării de meciuri amicale internaționale în modul Kick Off. Astfel, utilizatorii pot alege oricare dintre cele peste 50 de selecționate disponibile pentru a recrea rivalități celebre sau pentru a schimba istoria unor competiții importante.
Schimbări importante apar și în Football Ultimate Team. EA va lansa un Event Hub dedicat actualizării The World’s Game, precum și o serie de evenimente tematice reunite sub denumirea Festival of Football.