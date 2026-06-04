Naționala României intră oficial în noul turneu EA SPORTS FC 26. Ce aduce update-ul The World’s Game

În versiunea mobilă, FC Mobile, jucătorii vor putea intra direct în etapele eliminatorii și își vor putea personaliza parcursul competițional pornind de la optimile de finală.

Scopul noului mod este de a reproduce tensiunea și atmosfera marilor turnee internaționale și de a le permite utilizatorilor să își scrie propriile povești fotbalistice.

Stadioane noi și un nivel de autenticitate tot mai mare

EA SPORTS a confirmat și adăugarea unor arene noi în FC 26. Printre acestea se numără Gillette Stadium și BMO Field, două locații cunoscute fanilor fotbalului nord-american. Lor li se alătură Central Maw, un stadion complet nou creat special pentru experiențele internaționale din joc.

Compania susține că EA SPORTS FC 26 continuă să fie cea mai amplă simulare de fotbal disponibilă în prezent, reunind peste 20.000 de jucători, mai mult de 750 de cluburi și echipe naționale, peste 120 de stadioane și 35 de ligi licențiate, toate susținute de peste 300 de parteneriate oficiale din lumea fotbalului.

Noutăți și pentru Ultimate Team și meciurile amicale

Actualizarea introduce și posibilitatea disputării de meciuri amicale internaționale în modul Kick Off. Astfel, utilizatorii pot alege oricare dintre cele peste 50 de selecționate disponibile pentru a recrea rivalități celebre sau pentru a schimba istoria unor competiții importante.

Schimbări importante apar și în Football Ultimate Team. EA va lansa un Event Hub dedicat actualizării The World’s Game, precum și o serie de evenimente tematice reunite sub denumirea Festival of Football.