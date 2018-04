Samsung Galaxy S9 vs. iPhone: care are cea mai bună baterie

Samsung Galaxy S9 și cele mai recente modele iPhone concurează acerb când vine vorba de autonomia bateriei. Deși par similare, există mici diferențe.

Samsung și Apple sunt doi competitori de neîntrecut pe piața telefoanelor. Ambele companii oferă produse de înaltă calitate, iar cele mai recente modele, Samsung Galaxy S9 și S9 Plus și iPhone X reprezintă vârful de gamă al dispozitivelor pe care le-au conceput până acum. Când vine însă vorba de autonomia bateriei, Apple a cam dat greș cu ultimul model.

În mod surprinzător, nu iPhone X are o baterie mai bună, ci modelul precedent, iPhone 8 Plus, deși capacitatea primului e mai mare. Din cauza consumului mai mare al ecranului lui iPhone X și al Face ID, iPhone 8 Plus îl depășește.

PhoneArena a realizat un test între cele două telefoane și s-a observat că iPhone 8 Plus trebuie reîncărcat abia după zece ore și 36 de minute, în timp ce iPhone X trebuie conectat la priză după opt ore și 41 de minute, ambele după o utilizare intensă. Acest aspect plasează iPhone X aproape la nivelul lui iPhone 7, a cărui baterie nu ține mai mult de șapte ore 37 de minute. La acest capitol, Apple n-a adus o îmbunătățire semnificativă.

La polul opus, Samsung Galaxy S9 Plus concurează cu iPhone 8 Plus. Modelul sud-coreenilor are o baterie cu o autonomie de 10 ore și 48 de minute. Îl bate detașat pe iPhone X. Acest test a fost efectuat de cei de la AnandTech, iar ei au observat că iPhone X are nevoie de reîncărcare după nouă ore, dar iPhone 8 Plus iese câștigător, cu peste 11 ore de autonomie.

După cum vezi, statistica diferă în funcție de cei care au performat testul, dar un lucru e cert. Samsung a făcut tot posibilul să depășească cel mai bun model de la Apple când vine vorba de baterie. Și unde gigantul american a dat greș, dacă e să ne gândim la iPhone X, Galaxy S9 Plus compensează.

IPhone X are o baterie de 2.716 mAh, în timp ce iPhone 8 are 1.821 mAh, iar iPhone 8 Plus, 2.675 mAh. iPhone X are, însă un ecran de 5,8 inci la rezoluție Super Retina și este AMOLED (fabricat de Samsung).

Se întinde pe aproape toată fața, din margine în margine, ceea ce a dus la dispariția butonului Home, deci comenzile se fac exclusiv doar prin intermediul display-ului, care consumă enorm de multă energie. iPhone 8 și 8 Pus au ecrane de 4,7 inci, respectiv 5,5 inci, iar acest lucru contribuie semnificativ la reducerea consumului.

Bateria lui Samsung Galaxy S9 și S9 Plus are o capacitate de 3.500 mAh, dar nu trebuie să uiți că autonomia nu e dată numai de mărimea bateriei, ci și de consumul sistemului care rulează. Dar nici la acest aspect iPhone X nu pare să exceleze pentru că Apple nu a mai echilibrat cum ți-ai fi dorit raportul dintre mărimea bateriei și consumul noilor specificații tehnice care-l fac atât de special.