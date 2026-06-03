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de Andrei Simion
TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

VIDEO | Roboții prezentați ca mândria tech a Rusiei s-au făcut de râs. Umanoizi care nu știau cum îi cheamă și „fotbaliști” mai mult pe tușă decât pe teren

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Rusia a vrut să arate la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg că poate intra serios în cursa roboților umanoizi. Doar că demonstrația a ieșit mai degrabă ca o scenă de comedie tehnologică: roboți care joacă fotbal cu mari dificultăți, se împiedică sau se mișcă stângaci, iar un umanoid se blochează când este întrebat simplu cum îl cheamă.

Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale și au fost relatate de publicația Nasha Niva, care notează că momentul a fost ironizat online, inclusiv de comentatori apropiați zonei pro-ruse. Demonstrația trebuia să arate viitorul roboticii rusești, dar a transmis mai ales cât de greu este să faci un robot umanoid convingător în lumea reală.

Robotul care nu a trecut testul numelui

Cel mai comentat moment a fost cel în care un jurnalist a încercat să interacționeze cu un robot umanoid prezentat la standul „Soul of Russia”. Întrebarea a fost una elementară: „Cum te cheamă?”. Răspunsul, însă, nu a mai venit clar, iar robotul a părut complet depășit de situație.

În paralel, alți roboți prezentați la eveniment au fost filmați jucând fotbal sau dansând, dar rezultatul a fost departe de imaginea futuristă promisă. Roboții fotbaliști s-au mișcat greoi și au părut mai preocupați să nu cadă decât să marcheze, ceea ce a transformat momentul într-un viral involuntar.

Contextul: roboții umanoizi sunt greu de făcut, dar PR-ul îi face și mai greu de apărat

Trebuie spus că roboții umanoizi sunt dificil de construit peste tot, nu doar în Rusia. Și în competițiile din China sau Japonia, roboții cad, se blochează și au momente stângace. Diferența este că acolo demonstrațiile sunt prezentate mai des ca experimente în dezvoltare, nu ca dovadă de mare performanță națională.

Pe aceeași temă, am văzut deja cum roboții care joacă fotbal pot ajunge mai ușor „pe targă” decât la gol, iar China a mers mai departe cu primele competiții dedicate roboților umanoizi. În cazul Rusiei, problema nu este doar că roboții au mers prost, ci că demonstrația a fost prezentată într-un cadru oficial, cu pretenții mari.

De la demonstrație tehnologică la glumă virală

Cursa roboților umanoizi este reală, iar companii precum Nvidia, Unitree, Figure AI, Tesla sau producători chinezi investesc masiv în acest domeniu. Roboții sunt testați pentru fabrici, depozite, servicii, logistică și, pe termen lung, chiar îngrijire sau activități casnice.

Demonstrația de la Sankt Petersburg arată însă diferența dintre ambiție și execuție. Poți pune un robot pe scenă, poți spune că arată viitorul, dar dacă se blochează la întrebarea „cum te cheamă?”, internetul va face restul. Iar de data aceasta, viitorul roboticii rusești a părut să aibă nevoie de un restart.

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