Game of Thrones: spoilerul care-ți dă serialul peste cap

Game of Thrones urmează să scrie istorie odată cu difuzarea sezonului 8, sezon final, el fiind unul dintre cele mai populare și bănoase seriale din lume. Oricât de vigilent ar fi HBO, scurgeri de informații și spoilere există, mai ales că filmările se fac în mijlocul multor fani.

Ultimul sezon din Game of Thrones va debuta pe ecrane în 2019, însă filmările au început încă din octombrie, anul trecut. Astfel că, în timpul filmărilor din Irlanda de Nord, acolo unde se filmează scenele de la Winterfell, fanaticii au surprins un detaliu care o să-ți dea peste cap serialul. Încă nu știm o lună clară în care ultimul sezon va fi difuzat, dar până acum știm că secretele serialului nu sunt prea bine ținute ascunse.

Scenele surprinse de irlandezi spun multe despre soarta Casei Stark, care va fi mistuită de flăcări. În ciuda eforturilor HBO de a păstra secretul despre Game of Thrones, incendiul a devenit atât de mare, încât localnicii din zonă au crezut că ar putea fi vorba de o situație de urgență și au anunțat departamentul local de pompieri.

Big night of filming for #GOT8 tonight 26/1 at the Winterfell Set Moneyglass N.Ireland 200+ extras in a big battle scene. This was awesome to see tonight. @WatchersOTWall @WiCnet @GofTNews @GameOfThronesF_ #WinterIsComing #GOT #GameofThrones8 #Ireland pic.twitter.com/UqbUNP0Ira

— Oakleaf Photography (@jct_c) 26 ianuarie 2018