HBO susține că aplicația de Android pe telefon și TV a devenit mai bună

În cazul în care continui să urmărești HBO, chiar și când Game of Thrones nu apare pe ecrane, află că aplicația HBO GO pentru Android a primit actualizări.

Dacă tot te-ai plâns că Netflix este net superior HBO, și e drept, cel din urmă are câteva minusuri mari, s-ar putea să ai parte de surprize și asta pentru că încearcă să îmbunătățească sau să remedieze unele dintre ele. În orice caz, cu sau fără aceste îmbunătățiri, HBO are nevoie de multe resurse și producții ca să poată concura umăr la umăr cu Netflix sau Amazon și, ținând cont de intențiile Disney de a-și face propriul serviciu de streaming, mai ales că are câteva producții bănoase, ar trebui să vină cu câteva chestii cu care să atragă clienții sau măcar să-i păstreze pe cei deja existenți. Ceea ce și încearcă să facă.

Atât versiunea Android TV, cât și aplicația standard HBO GO pentru telefoane sau tablete, au fost îmbunătățite. Versiunea Android TV este mai importantă și asta pentru că o poți controla vocal prin Google Assistant. De exemplu, vei putea controla redarea și poți utiliza toate funcțiile de căutare, utilizând doar vocea.

În plus, pagina de căutare vine acum cu recomandările HBO și fost adăugat suport pentru Android TV Launcher (Android 8.0 Oreo), pentru a putea să urmărești seriale sau filme, direct din canalul Watch Next de pe ecranul inițial. Lista de urmăriri arată, mai întâi, cele mai recente elemente adăugate, plus alte îmbunătățiri ale platformei.

În ceea ce privește aplicația pentru telefon sau tabletă, pagina de căutare prezintă seria recomandărilor, la fel ca pe TV, și se mută. În plus, lista de urmărire arată acum cele mai recente elemente adăugate, astfel încât nu trebuie să stai să te gândești dacă un titul este sau nu nou în aplicație și, la fel ca HBO GO Android TV, s-a lucrat la mai multe îmbunătățiri ale serviciului de streaming.