Top seriale piratate în 2017: Game of Thrones a dat lovitura și aici

În ultimele zile din 2017, cei de la TorrentFreak au făcut public un top 10 cu cele mai piratate seriale din acest an, iar ”câștigătorul” nu uimește pe nimeni.

Ca în fiecare an din ultimul deceniu, calitatea serialelor de la TV a fost mai bună ca niciodată. Prea puțini sunt însă cei care preferă să plătească pentru conținut. Din acest motiv, zeci de milioane de internauți optează pentru piratarea celor mai îndrăgite seriale și filme de la Hollywood.

Deși nu cred că se va rezolva vreodată problema pirateriei pe internet, până când va avea loc acel eveniment, cei de la TorrentFreak au publicat un nou clasament referitor la consumul nostru de divertisment. Fără să mai surprindă pe nimeni, cel mai piratat serial din 2017 a fost Game of Thrones. Sezonul șapte din Urzeala Tronurilor ne-a ținut pe toți cu sufletul la gură, iar faptul că nu avem nici o idee vizavi de momentul în care se va lansa sezonul opt, nu a făcut decât să ne ambiționeze și mai tare să nu pierdem nici un moment din îndrăgitul show.

Folosind ca referință traficul din rețeaua BitTorrent de pe un număr foarte mare de trackere, este aproape imposibil să asociezi niște valori precise volumului de piraterie generat de Game of Thrones. În 2017, există atât de multe soluții pentru a pirata conținut, încât fiecare o alege pe cea mai confortabilă pentru el.

Încă din luna septembrie a acestui an, știam că sezonul 7 din Game of Thrones a fost piratat de peste un miliard de ori. În ordinea numerelor de pe tricou, pozițiile doi și trei din același clasament sunt ocupate de The Walking Dead și The Flash. Dacă ești curios să știi ce mai urmărește lumea în 2017, până la pe poziția a zece din top sunt The Big Bang Theory, Rick and Morty, Prison Break, Sherlock, Vikings, Suits și Arrow.

Cel mai probabil, sezonul final din Game of Thrones va fi la fel de popular printre amatorii de piraterie. Rămâne doar să aflăm dacă se va lansa în 2018 sau avem de așteptat până în 2019 pentru a vedea soarta îndrăgitelor personaje.