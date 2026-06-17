Descoperirea demonstrează încă o dată că, pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai integrată în activitățile zilnice, apar și noi tipuri de riscuri pe care companiile trebuie să le ia în calcul.

Specialiștii de la Varonis Threat Labs au numit această tehnică „SearchLeak”, o combinație de vulnerabilități care permitea ocolirea mecanismelor de protecție implementate de Microsoft în Copilot, scrie Mashable.

Cum funcționa atacul care păcălea inteligența artificială

Metoda nu se baza pe o singură breșă de securitate, ci pe combinarea mai multor vulnerabilități aparent minore. Atacatorii trimiteau victimei un link special construit, care conținea instrucțiuni ascunse într-un parametru al adresei web.

După accesarea linkului, Copilot interpreta informațiile respective ca pe o comandă legitimă și putea începe să caute date în contul utilizatorului. Cercetătorii au demonstrat că sistemul putea fi determinat să acceseze e-mailuri, documente stocate în cloud, invitații la întâlniri și alte informații disponibile în ecosistemul Microsoft 365.

Problema era amplificată de faptul că atacul viza versiunea Enterprise a Copilot, utilizată în companii și organizații. Astfel, datele accesibile nu se limitau la informațiile personale ale unui utilizator, ci puteau include conținut intern al firmei, documente SharePoint, fișiere OneDrive și alte resurse la care angajatul avea drept de acces.

În mod normal, Microsoft a implementat mecanisme care împiedică asistentul AI să trimită informații sensibile către destinații externe. Totuși, cercetătorii au descoperit că aceste protecții puteau fi ocolite printr-o succesiune atent construită de pași.

Microsoft a rezolvat problema, dar experții avertizează asupra unui risc mai mare

Pentru a transmite informațiile către atacator, vulnerabilitatea exploata inclusiv anumite funcționalități asociate motorului de căutare Bing. Astfel, datele extrase de Copilot puteau ajunge pe serverele controlate de atacatori fără ca utilizatorul să observe că ceva neobișnuit se întâmplă.