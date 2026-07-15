Aerul condiționat fără freon ar putea deveni realitate. Europa testează o tehnologie care promite să schimbe complet răcirea locuințelor

Europa caută alternative pe fondul temperaturilor tot mai ridicate

Interesul pentru astfel de soluții nu este întâmplător. În ultimele veri, numeroase regiuni europene au înregistrat temperaturi care au depășit pragul de 40 de grade Celsius, iar cererea pentru aparate de aer condiționat a crescut brusc.

În unele țări, magazinele au rămas fără ventilatoare și unități portabile, pe fondul cumpărăturilor făcute în grabă de populație. În același timp, specialiștii estimează că până la jumătatea secolului tot mai multe gospodării din întreaga lume vor avea nevoie de sisteme de răcire.

Paradoxal, Europa este încă în urma altor regiuni. Dacă în Statele Unite aproximativ nouă din zece locuințe beneficiază de aer condiționat, în multe state europene procentul este mult mai redus. Odată cu intensificarea valurilor de căldură, această diferență este însă așteptată să se diminueze rapid.

Cum funcționează noua generație de sisteme de răcire

Majoritatea aparatelor existente folosesc gaze refrigerante care transportă căldura prin schimbarea stării din lichid în gaz și invers. Deși tehnologia este eficientă, aceste substanțe pot avea un impact climatic foarte mare dacă ajung în atmosferă.

Uniunea Europeană a început deja eliminarea treptată a gazelor fluorurate utilizate în prezent, iar industria caută soluții care să le înlocuiască.

Printre cele mai promițătoare direcții se află răcirea în stare solidă. În Germania, cercetătorii testează aliaje pe bază de nichel și titan care produc un efect de răcire atunci când sunt întinse și apoi revin la forma inițială. Primele experimente indică faptul că temperatura din interiorul unei încăperi ar putea fi redusă cu până la 10 grade Celsius, folosind un sistem mai eficient decât instalațiile convenționale.

Alte companii dezvoltă tehnologii complet diferite. Unele utilizează semiconductori pentru a transporta căldura cu ajutorul curentului electric, în timp ce altele experimentează sisteme bazate pe câmpuri magnetice sau pe materiale care reacționează la presiune.