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Inteligență Artificială

Singurătatea devine ținta inteligenței artificiale. China prezintă un robot companion pentru acasă

Singurătatea devine ținta inteligenței artificiale. China prezintă un robot companion pentru acasă
Robotul care te ajută să nu te mai simți singur / Foto: Profimedia (imagine de ilustrație)
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Roboții umanoizi nu mai sunt destinați exclusiv fabricilor sau laboratoarelor de cercetare. O companie din China încearcă acum să îi aducă în locuințele oamenilor, mizând pe o idee care până de curând părea desprinsă din filmele SF: un robot conceput pentru companie, conversații și sprijin emoțional.

Compania chineză UBTech Robotics a prezentat oficial U1, un robot umanoid echipat cu inteligență artificială, pe care îl promovează drept un companion capabil să interacționeze natural cu oamenii. Lansarea marchează o nouă etapă în evoluția roboților inteligenți, pe măsură ce producătorii încearcă să extindă utilizarea acestora din mediul industrial către viața de zi cu zi, scrie South China Morning Post.

UBTech vrea să transforme robotul umanoid într-un companion pentru acasă

Prezentat în orașul Shenzhen, U1 este disponibil în variante masculine și feminine și impresionează prin aspectul apropiat de cel uman. Robotul utilizează o piele din silicon cu aspect realist și un sistem de inteligență artificială conceput pentru a susține conversații și pentru a răspunde într-un mod cât mai natural la interacțiunile utilizatorilor.

Potrivit companiei, robotul este destinat persoanelor care își doresc companie, sprijin emoțional sau pur și simplu o experiență diferită de interacțiune cu tehnologia. UBTech descrie produsul ca fiind un companion inteligent, capabil să dezvolte o relație personalizată cu proprietarul său pe baza conversațiilor și a obiceiurilor acestuia.

Lansarea vine într-un moment în care interesul pentru roboții umanoizi crește rapid, iar tot mai multe companii încearcă să găsească aplicații comerciale dincolo de industrie și logistică.

Robotul este disponibil în mai multe versiuni și poate costa aproape un milion de yuani

UBTech a anunțat că U1 este comercializat în trei variante: Lite, Pro și Ultra, fiecare adresându-se unor categorii diferite de utilizatori.

Prețul de pornire este de 119.800 de yuani, echivalentul a aproximativ 17.600 de dolari, în timp ce versiunea de top ajunge la 990.000 de yuani, ceea ce transformă robotul într-un produs premium destinat, cel puțin pentru moment, unui segment restrâns de cumpărători.

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Modelul masculin are o înălțime de aproximativ 183 de centimetri, iar versiunea feminină măsoară 168 de centimetri, dimensiuni apropiate de cele ale unui adult.

Piața roboților umanoizi intră într-o nouă etapă

UBTech este cunoscută în principal pentru dezvoltarea roboților utilizați în fabrici și în mediul industrial, însă compania consideră că următorul pas este reprezentat de produsele destinate consumatorilor obișnuiți.

În ultimii ani, producători din China, Statele Unite și Europa au investit masiv în dezvoltarea roboților umanoizi dotați cu inteligență artificială generativă. Obiectivul este crearea unor sisteme capabile nu doar să execute sarcini, ci și să comunice natural, să înțeleagă contextul și să răspundă într-un mod cât mai apropiat de comportamentul uman.

Competiția este alimentată și de evoluția rapidă a modelelor de inteligență artificială, care permit roboților să poarte conversații complexe și să învețe din interacțiunile cu utilizatorii.

Roboții de companie ar putea deveni o piață importantă în următorii ani

Pe fondul îmbătrânirii populației și al creșterii numărului de persoane care locuiesc singure, tot mai multe companii văd în roboții de companie o oportunitate de afaceri cu potențial uriaș.

Deși astfel de produse sunt încă foarte scumpe și se află la începutul dezvoltării comerciale, producătorii estimează că tehnologia va deveni mai accesibilă în următorii ani. În același timp, rămân numeroase întrebări legate de confidențialitatea datelor, relația dintre oameni și inteligența artificială și limitele pe care astfel de dispozitive ar trebui să le aibă.

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