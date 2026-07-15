Singurătatea devine ținta inteligenței artificiale. China prezintă un robot companion pentru acasă

UBTech vrea să transforme robotul umanoid într-un companion pentru acasă

Prezentat în orașul Shenzhen, U1 este disponibil în variante masculine și feminine și impresionează prin aspectul apropiat de cel uman. Robotul utilizează o piele din silicon cu aspect realist și un sistem de inteligență artificială conceput pentru a susține conversații și pentru a răspunde într-un mod cât mai natural la interacțiunile utilizatorilor.

Potrivit companiei, robotul este destinat persoanelor care își doresc companie, sprijin emoțional sau pur și simplu o experiență diferită de interacțiune cu tehnologia. UBTech descrie produsul ca fiind un companion inteligent, capabil să dezvolte o relație personalizată cu proprietarul său pe baza conversațiilor și a obiceiurilor acestuia.

Lansarea vine într-un moment în care interesul pentru roboții umanoizi crește rapid, iar tot mai multe companii încearcă să găsească aplicații comerciale dincolo de industrie și logistică.

Robotul este disponibil în mai multe versiuni și poate costa aproape un milion de yuani

UBTech a anunțat că U1 este comercializat în trei variante: Lite, Pro și Ultra, fiecare adresându-se unor categorii diferite de utilizatori.

Prețul de pornire este de 119.800 de yuani, echivalentul a aproximativ 17.600 de dolari, în timp ce versiunea de top ajunge la 990.000 de yuani, ceea ce transformă robotul într-un produs premium destinat, cel puțin pentru moment, unui segment restrâns de cumpărători.

Modelul masculin are o înălțime de aproximativ 183 de centimetri, iar versiunea feminină măsoară 168 de centimetri, dimensiuni apropiate de cele ale unui adult.

Piața roboților umanoizi intră într-o nouă etapă

UBTech este cunoscută în principal pentru dezvoltarea roboților utilizați în fabrici și în mediul industrial, însă compania consideră că următorul pas este reprezentat de produsele destinate consumatorilor obișnuiți.