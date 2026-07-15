O descoperire despre creier ar putea schimba viitorul inteligenței artificiale. Deciziile se formează mai devreme decât credeau cercetătorii

Creierul nu pare să funcționeze după modelul clasic

Mult timp, oamenii de știință au considerat că informațiile sunt procesate într-o succesiune clară. În această viziune, semnalele primite prin simțuri sunt analizate în etape succesive, iar deciziile apar abia atunci când informația ajunge în regiunile frontale ale creierului.

Noua cercetare, realizată la University of Illinois Urbana-Champaign și publicată în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sugerează însă că realitatea este mult mai complexă.

Potrivit echipei coordonate de profesorul Yurii Vlasov, diferitele regiuni ale creierului comunică permanent între ele prin bucle rapide de feedback. Astfel, chiar și zonele implicate în primele etape ale procesării informației sunt influențate de regiuni cerebrale superioare înainte ca o decizie să fie finalizată.

Experimentele au arătat că procesul începe încă din zonele senzoriale

Pentru a testa această ipoteză, cercetătorii au monitorizat activitatea neuronală a unor șoareci în timp ce aceștia navigau printr-un mediu de realitate virtuală și trebuiau să ia decizii în funcție de stimulii primiți.

Analiza a evidențiat că una dintre primele regiuni senzoriale ale creierului, cortexul somatosenzorial primar (S1), participa activ la procesul decizional. În loc să transmită pur și simplu informațiile către alte regiuni, această zonă primea la rândul ei semnale din partea structurilor cerebrale implicate în procesarea avansată.

Rezultatele sugerează că deciziile nu sunt luate într-un singur punct al creierului, ci apar în urma unei comunicări continue între mai multe regiuni, care își influențează reciproc activitatea.

Ce înseamnă această descoperire pentru inteligența artificială

Autorii studiului consideră că această perspectivă ar putea deveni o sursă importantă de inspirație pentru dezvoltarea noilor generații de inteligență artificială.