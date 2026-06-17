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de Iulia Kelt
Inteligență Artificială

Microsoft ia în calcul un model AI chinezesc pentru Copilot. Decizia ar putea stârni controverse în SUA

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Microsoft ia în calcul un model AI chinezesc pentru Copilot. Decizia ar putea stârni controverse în SUA
DeepSeek ar putea câștiga teren / Foto: Profimedia

Microsoft ia în calcul posibilitatea de a integra tehnologie dezvoltată în China în unele dintre serviciile sale bazate pe inteligență artificială, potrivit unor informații apărute în presa americană.

Gigantul software ar lua în considerare utilizarea unei versiuni modificate a modelului DeepSeek pentru anumite funcții ale platformei Copilot, într-o mișcare care ar putea reduce costurile de operare, dar care riscă să provoace reacții politice puternice în Statele Unite, scrie Gizmodo.

Informația apare într-un moment în care marile companii tehnologice caută soluții pentru a controla cheltuielile asociate dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale. Costurile infrastructurii, ale puterii de calcul și ale modelelor avansate au crescut semnificativ în ultimii ani, iar presiunea pentru găsirea unor alternative mai accesibile este tot mai mare.

DeepSeek ar putea deveni o variantă mai ieftină pentru anumite servicii Copilot

Conform surselor citate de publicațiile americane, Microsoft analizează folosirea unei versiuni găzduite intern a modelului DeepSeek-V4, una dintre cele mai noi generații dezvoltate de compania chineză care a atras atenția industriei AI prin performanțe ridicate și costuri reduse.

Modelul nu ar urma să înlocuiască complet tehnologiile existente, ci ar putea fi utilizat pentru anumite funcții din Copilot Cowork, soluția de inteligență artificială destinată mediului de afaceri și integrată în suita Microsoft 365.

În prezent, serviciul utilizează modele dezvoltate de alte companii importante din domeniu, inclusiv OpenAI și Anthropic. Însă modificările recente ale politicilor comerciale și creșterea costurilor asociate utilizării acestor modele au determinat Microsoft să caute opțiuni suplimentare.

Pentru clienții corporate, o reducere a costurilor de funcționare ar putea însemna servicii mai accesibile și o predictibilitate mai mare a cheltuielilor legate de utilizarea inteligenței artificiale.

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Alegerea ar putea genera tensiuni politice în Statele Unite

Dincolo de argumentele economice, o eventuală colaborare tehnologică bazată pe DeepSeek riscă să fie privită cu suspiciune la Washington. În ultimii ani, autoritățile americane au adoptat o poziție tot mai dură față de companiile chineze active în domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale.

Mai mulți oficiali americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la securitatea modelelor dezvoltate în China, iar în spațiul public au existat inclusiv discuții despre restricționarea utilizării unor astfel de tehnologii pe piața americană.

În acest context, orice decizie a Microsoft de a integra un model AI chinezesc într-un produs comercial important ar putea atrage atenția factorilor politici și a autorităților de reglementare.

Mișcarea se aliniază însă cu direcția sugerată recent de directorul general al companiei, Satya Nadella, care a argumentat că viitorul inteligenței artificiale nu ar trebui să fie controlat de un număr foarte mic de jucători dominanți. Potrivit acestuia, existența unui ecosistem diversificat este esențială pentru dezvoltarea sănătoasă a industriei.

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