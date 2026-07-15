Canicula ucide mii de oameni în Europa. Vara periculoasă devine noua normalitate

Mii de oameni au murit în numai câteva săptămâni

Primul val de căldură a afectat Anglia și Țara Galilor între 21 și 29 mai. Aproximativ 550 de decese asociate temperaturilor ridicate au fost estimate în acea perioadă. În vestul Londrei au fost înregistrate 35,1 grade Celsius, un nou record național pentru luna mai.

Situația a devenit și mai gravă între 18 și 28 iunie. Cercetătorii estimează aproximativ 2.200 de decese asociate căldurii. În estul Angliei, temperaturile au depășit 37 de grade Celsius după trei zile consecutive cu recorduri.

Germania a raportat aproximativ 5.100 de decese asociate temperaturilor extreme. Majoritatea victimelor aveau peste 75 de ani. Franța a înregistrat, la rândul său, o creștere puternică a mortalității și sute de internări.

Aceste cifre se înscriu într-o tendință mai veche. În 2022, peste 61.000 de persoane au murit în Europa din cauze asociate temperaturilor ridicate. Playtech a prezentat anterior bilanțul uman uriaș al încălzirii globale.

Căldura extremă nu ucide doar prin insolație

Cele mai multe decese nu apar după o simplă expunere la soare. Temperaturile ridicate agravează bolile cardiovasculare și respiratorii. Corpul încearcă să se răcească, iar inima este obligată să pompeze mai mult sânge spre piele.

Riscul crește în cazul persoanelor în vârstă, al copiilor și al pacienților cu boli cronice. Sunt vulnerabili și oamenii care locuiesc singuri sau în apartamente care nu se răcesc în timpul nopții.

Nopțile tropicale sunt deosebit de periculoase. Atunci când temperatura rămâne peste 20 de grade Celsius, organismul nu se poate recupera după stresul acumulat în timpul zilei. Mai multe nopți fierbinți la rând pot transforma o problemă suportabilă într-o urgență medicală.