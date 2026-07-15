Canicula ucide mii de oameni în Europa. Vara periculoasă devine noua normalitate
Valurile de căldură din Europa au provocat mii de decese într-o perioadă în care vara este abia la jumătate. Numai în Anglia și Țara Galilor, temperaturile extreme din mai și iunie 2026 sunt asociate cu peste 2.700 de morți, potrivit unei analize publicate de Met Office.
Cercetătorii estimează că aproximativ 42% dintre aceste decese au fost provocate de căldura suplimentară generată de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Încălzirea globală a adăugat între trei și patru grade Celsius la temperaturile maxime înregistrate în timpul celor două episoade.
Mii de oameni au murit în numai câteva săptămâni
Primul val de căldură a afectat Anglia și Țara Galilor între 21 și 29 mai. Aproximativ 550 de decese asociate temperaturilor ridicate au fost estimate în acea perioadă. În vestul Londrei au fost înregistrate 35,1 grade Celsius, un nou record național pentru luna mai.
Situația a devenit și mai gravă între 18 și 28 iunie. Cercetătorii estimează aproximativ 2.200 de decese asociate căldurii. În estul Angliei, temperaturile au depășit 37 de grade Celsius după trei zile consecutive cu recorduri.
Germania a raportat aproximativ 5.100 de decese asociate temperaturilor extreme. Majoritatea victimelor aveau peste 75 de ani. Franța a înregistrat, la rândul său, o creștere puternică a mortalității și sute de internări.
Aceste cifre se înscriu într-o tendință mai veche. În 2022, peste 61.000 de persoane au murit în Europa din cauze asociate temperaturilor ridicate. Playtech a prezentat anterior bilanțul uman uriaș al încălzirii globale.
Căldura extremă nu ucide doar prin insolație
Cele mai multe decese nu apar după o simplă expunere la soare. Temperaturile ridicate agravează bolile cardiovasculare și respiratorii. Corpul încearcă să se răcească, iar inima este obligată să pompeze mai mult sânge spre piele.
Riscul crește în cazul persoanelor în vârstă, al copiilor și al pacienților cu boli cronice. Sunt vulnerabili și oamenii care locuiesc singuri sau în apartamente care nu se răcesc în timpul nopții.
Nopțile tropicale sunt deosebit de periculoase. Atunci când temperatura rămâne peste 20 de grade Celsius, organismul nu se poate recupera după stresul acumulat în timpul zilei. Mai multe nopți fierbinți la rând pot transforma o problemă suportabilă într-o urgență medicală.
România nu este ferită de aceste riscuri. Orașele au puține spații verzi, multe locuințe nu sunt adaptate temperaturilor extreme, iar asfaltul și betonul păstrează căldura. Playtech a explicat de ce România este mai puțin pregătită decât Franța pentru canicula extremă.
Incendiile completează criza provocată de temperaturi
Căldura extremă a uscat solul și vegetația în mai multe regiuni europene. Franța continuă să lupte cu incendii de vegetație, iar focare importante au fost raportate și în Spania, Portugalia și Țara Galilor.
Zeci de mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele. Suprafețe extinse de pădure și teren agricol au ars. Sezonul incendiilor din 2026 a depășit deja media istorică și ar putea stabili un nou record.
Temperaturile ridicate afectează și transportul, agricultura și sistemele energetice. Șinele se pot deforma, asfaltul se poate înmuia, iar spitalele devin mai greu de răcit. Seceta reduce producția agricolă și crește presiunea asupra rezervelor de apă.
Europa se confruntă cu valuri de căldură mai dese, mai lungi și mai intense. Actuala criză nu mai poate fi tratată drept o simplă anomalie meteorologică. Așa cum arată și analiza despre valul european devenit mai brutal din cauza încălzirii globale, temperaturile-record devin tot mai puțin rare.
Orașele trebuie adaptate pentru verile care urmează
Autoritățile trebuie să trateze canicula ca pe un risc major de sănătate publică. Alertele meteorologice nu sunt suficiente dacă oamenii vulnerabili rămân singuri în locuințe supraîncălzite.
Orașele au nevoie de centre de răcorire, fântâni publice și mai multe zone umbrite. Școlile, spitalele și căminele pentru vârstnici trebuie izolate mai bine. Programul persoanelor care lucrează în exterior trebuie modificat în zilele cu temperaturi extreme.
Locuințele pot fi protejate prin obloane, izolație și sisteme eficiente de ventilație. Spațiile verzi și copacii reduc temperatura la nivelul străzii. Aceste măsuri trebuie aplicate înaintea valului de căldură, nu în momentul în care spitalele încep să se umple.
Cercetătorii avertizează că adaptarea trebuie însoțită de reducerea emisiilor. Altfel, fiecare vară va pune o presiune și mai mare asupra populației. Canicula nu mai înseamnă doar disconfort. A devenit un fenomen care ucide mii de oameni și poate bloca funcționarea unor țări întregi.