Harta salariilor din România. Unde se câștigă cel mai bine în țară. Domeniile cu salarii de peste 13.000 de lei și cele cu cele mai mici venituri

Bucureștiul rămâne lider la salarii. Care sunt cele mai bine plătite domenii

Capitala continuă să ocupe primul loc în clasamentul județelor cu cele mai mari salarii. Potrivit datelor INS, în București câștigul salarial mediu net depășește 7.600 de lei pe lună.

Pe următoarele poziții se află județele Timiș și Cluj, unde salariile medii nete sunt de peste 6.700 de lei, urmate de Sibiu, cu peste 6.400 de lei lunar. De altfel, Sibiu este singurul județ care a înregistrat o creștere salarială de peste 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

La nivelul domeniilor de activitate, cele mai mari venituri continuă să fie înregistrate în sectorul IT. În activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, salariul mediu net a ajuns la 13.150 de lei în luna mai.

Foarte aproape se află și sectorul extracției petrolului brut și a gazelor naturale, unde angajații câștigă, în medie, 12.405 lei net pe lună.

Printre domeniile cu cele mai mari venituri se regăsesc și fondurile private de pensii, prelucrarea țițeiului și alte activități din industria energetică, unde salariile depășesc frecvent pragul de 13.000 de lei.

Unde sunt cele mai mici salarii și în ce domenii au apărut schimbări

La polul opus se află angajații din pescuit și acvacultură, unde salariul mediu net este de 2.863 de lei, precum și cei din categoria alte activități de servicii, cu un venit mediu de 2.895 de lei.

Salarii reduse continuă să fie înregistrate și în hoteluri și restaurante, asistență socială și alte servicii, domenii în care veniturile rămân mult sub media națională.