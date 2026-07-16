Harta salariilor din România. Unde se câștigă cel mai bine în țară. Domeniile cu salarii de peste 13.000 de lei și cele cu cele mai mici venituri
Salariile din România diferă semnificativ atât în funcție de județ, cât și de domeniul de activitate. În timp ce angajații din IT sau din industria petrolului și gazelor câștigă peste 13.000 de lei net pe lună, există sectoare în care veniturile medii nu ajung nici la 3.000 de lei. Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată și că salariul mediu net la nivel național a înregistrat o ușoară scădere în luna mai 2026, după ce în lunile anterioare au fost acordate prime și bonusuri sezoniere.
Potrivit INS, câștigul salarial mediu net a fost de 5.684 de lei în luna mai, cu 159 de lei mai mic decât în aprilie. Totodată, salariul mediu brut a coborât la 9.483 de lei, în scădere cu 257 de lei față de luna precedentă.
Bucureștiul rămâne lider la salarii. Care sunt cele mai bine plătite domenii
Capitala continuă să ocupe primul loc în clasamentul județelor cu cele mai mari salarii. Potrivit datelor INS, în București câștigul salarial mediu net depășește 7.600 de lei pe lună.
Pe următoarele poziții se află județele Timiș și Cluj, unde salariile medii nete sunt de peste 6.700 de lei, urmate de Sibiu, cu peste 6.400 de lei lunar. De altfel, Sibiu este singurul județ care a înregistrat o creștere salarială de peste 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
La nivelul domeniilor de activitate, cele mai mari venituri continuă să fie înregistrate în sectorul IT. În activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, salariul mediu net a ajuns la 13.150 de lei în luna mai.
Foarte aproape se află și sectorul extracției petrolului brut și a gazelor naturale, unde angajații câștigă, în medie, 12.405 lei net pe lună.
Printre domeniile cu cele mai mari venituri se regăsesc și fondurile private de pensii, prelucrarea țițeiului și alte activități din industria energetică, unde salariile depășesc frecvent pragul de 13.000 de lei.
Unde sunt cele mai mici salarii și în ce domenii au apărut schimbări
La polul opus se află angajații din pescuit și acvacultură, unde salariul mediu net este de 2.863 de lei, precum și cei din categoria alte activități de servicii, cu un venit mediu de 2.895 de lei.
Salarii reduse continuă să fie înregistrate și în hoteluri și restaurante, asistență socială și alte servicii, domenii în care veniturile rămân mult sub media națională.
Și diferențele dintre județe sunt importante. Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman se numără printre județele cu cele mai mici salarii din România, unde câștigul mediu net depășește cu puțin 4.100 de lei, cu aproximativ 3.500 de lei mai puțin decât în București.
În ceea ce privește evoluția salariilor, cele mai mari scăderi din luna mai au fost raportate în sectorul asigurărilor și al fondurilor de pensii private, unde veniturile au fost cu aproape 30% mai mici decât în aprilie. Reduceri cuprinse între 10% și 20% au fost înregistrate și în extracția petrolului și gazelor naturale, leasing, industria auto, telecomunicații, industria farmaceutică și fabricarea produselor din tutun.
În schimb, cele mai importante majorări salariale au fost consemnate în extracția minereurilor metalifere, producția de utilaje și echipamente, industria electronică, transporturile aeriene, energie și activitățile auxiliare transporturilor.
În sectorul public, salariile au crescut ușor în învățământ și administrația publică, în timp ce în sănătate și asistență socială s-a înregistrat o ușoară scădere.
De ce diferă atât de mult salariile
Specialiștii atrag atenția că salariul mediu net reprezintă un indicator statistic și nu reflectă veniturile tuturor angajaților. Diferențele dintre județe și domenii sunt influențate de nivelul investițiilor, tipul locurilor de muncă disponibile și de prezența companiilor mari din anumite regiuni.
În plus, veniturile pot varia de la o lună la alta în funcție de acordarea primelor, bonusurilor de performanță, participării la profit sau altor beneficii salariale.
Datele INS arată că, deși salariul mediu net este cu 3,2% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, diferențele dintre cele mai bine și cele mai slab plătite domenii rămân foarte mari, depășind în unele cazuri 10.000 de lei pe lună.