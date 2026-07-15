Două breșe sunt deja folosite în atacuri

Microsoft a corectat trei vulnerabilități zero-day. Două dintre ele erau exploatate de atacatori înainte ca soluția să fie disponibilă. Prima, CVE-2026-56155, afectează Active Directory Federation Services.

Un atacator care a obținut deja acces la un sistem poate folosi problema pentru a primi drepturi de administrator. Active Directory este utilizat de companii pentru autentificarea angajaților și controlarea accesului la servicii interne. O breșă în această zonă poate facilita compromiterea întregii rețele.

Cea de-a doua vulnerabilitate exploatată activ este CVE-2026-56164. Aceasta afectează Microsoft SharePoint Server și poate permite unui atacator neautentificat să obțină privilegii suplimentare prin rețea.

Problema este importantă deoarece SharePoint găzduiește frecvent documente, date interne și informații despre angajați. Microsoft recomandă actualizarea imediată a serverelor și activarea scanării complete prin Antimalware Scan Interface.

BitLocker și Copilot au propriile probleme grave

A treia vulnerabilitate zero-day afectează BitLocker. CVE-2026-50661 poate permite ocolirea criptării și accesarea datelor de pe unitatea sistemului. Atacatorul trebuie însă să aibă acces fizic la calculator.

Breșa fusese făcută publică înaintea apariției patch-ului. Microsoft nu are informații că ar fi fost exploatată în atacuri. Situația arată însă că o parolă Windows nu este suficientă dacă protecția discului poate fi evitată.

O altă problemă gravă afectează Microsoft Copilot. CVE-2026-48561 are un scor de severitate de 9,6 din 10. Un site malițios deschis în Microsoft Edge pentru Android ar putea trimite automat instrucțiuni construite special către asistentul AI.