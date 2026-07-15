Joburi fără diplomă de BAC, dar cu salarii de până la 5.000 de lei. Unde se pot angaja tinerii care au picat examenul

Domeniile în care se pot angaja tinerii fără Bacalaureat

Printre cei care aleg să își înceapă rapid cariera se numără și tineri care își urmează pasiunea pentru aviație. Unii se înscriu la cursuri pentru însoțitori de bord, unde diploma de Bacalaureat nu reprezintă întotdeauna o condiție obligatorie pentru admitere sau pentru participarea la interviurile organizate de companiile aeriene.

Potrivit reprezentanților unui centru de pregătire, atât absolvenții care au promovat examenul, cât și cei care nu au obținut diploma au șanse similare de a fi selectați. Cursurile durează aproximativ trei săptămâni, iar companiile organizează frecvent sesiuni de recrutare.

În paralel, companiile din logistică și curierat continuă să caute manipulanți de marfă și lucrători în depozite. Pe lângă salariul de bază, angajații pot beneficia de bonuri de masă, bonusuri de performanță și prime de fidelitate.

Nici sectorul HoReCa nu duce lipsă de oferte. Restaurantele și hotelurile recrutează ajutori de ospătar, ajutori de bucătar, barmani, hostess sau personal pentru servire, iar pe lângă salariu sunt oferite adesea bacșiș, mese gratuite și transport.

Ce salarii pot obține tinerii fără Bac

Nivelul veniturilor diferă în funcție de domeniu și experiență, însă pentru multe posturi salariile ajung la câteva mii de lei încă din primul an de activitate.

De exemplu, un lucrător comercial poate câștiga până la aproximativ 3.500 de lei pe lună, în timp ce un tâmplar sau meșter în producția de mobilier poate ajunge la venituri de aproximativ 5.000 de lei lunar. În HoReCa, salariul, bacșișul și beneficiile pot ridica veniturile totale la aproximativ 4.000 de lei pe lună.

Specialiștii în recrutare atrag însă atenția că lipsa diplomei de Bacalaureat poate fi compensată prin dobândirea unor competențe practice.