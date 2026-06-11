Microsoft le răspunde absolvenților care huiduie AI-ul: „Nu, voi nu înțelegeți”. Conflictul dintre Big Tech și generația care intră pe piața muncii

De ce huiduie studenții când aud de inteligență artificială

În ultimele săptămâni, mai multe ceremonii de absolvire au devenit virale după ce studenții au reacționat zgomotos la discursuri optimiste despre inteligența artificială. La University of Central Florida, o vorbitoare a fost huiduită după ce a descris AI-ul drept următoarea revoluție industrială. La University of Arizona, fostul CEO Google Eric Schmidt a primit o reacție similară când a vorbit despre viitorul dominat de tehnologie.

Brad Smith a amintit și un episod de la Princeton, unde studenții ar fi respins modele de jachete despre care credeau că au fost create cu instrumente AI. Într-un gest simbolic, absolvenții au purtat mesaje precum „100% cotton” și „100% human”, transformând vestimentația într-un protest discret, dar foarte clar.

Pentru companiile tech, aceste reacții sunt incomode tocmai pentru că vin de la publicul pe care îl prezintă adesea drept cel mai adaptabil la schimbare. Generația care a crescut cu internetul, smartphone-ul și platformele digitale nu respinge tehnologia în sine. Problema este alta: mulți tineri văd AI-ul ca pe o amenințare directă la adresa locurilor de muncă, a creativității și a valorii muncii umane.

În acest context, huiduielile nu sunt doar o glumă de campus. Sunt un semnal politic, social și economic. Absolvenții nu cer doar aplicații mai bune sau chatboturi mai rapide, ci garanții că viitorul promis de Big Tech nu va însemna mai puține șanse pentru ei.

Răspunsul Microsoft: vă auzim, dar mergeți mai departe

În eseul său, Brad Smith a descris reacția absolvenților drept un semnal de alarmă pentru industria tech. El a spus că studenții le transmit liderilor din tehnologie ceva ce aceștia trebuie să audă: AI-ul trebuie să servească oamenii, nu să îi înlocuiască. Pe hârtie, mesajul sună rezonabil și atent formulat.

Problema este că, dincolo de tonul empatic, soluția rămâne vagă. Smith vorbește despre adaptare, despre valori umane, despre capacitatea noii generații de a gestiona schimbarea și despre faptul că AI-ul va remodela locurile de muncă, nu le va elimina pur și simplu. Este genul de discurs care încearcă să liniștească fără să promită ceva concret.

Executivul Microsoft a comparat momentul actual cu alte revoluții tehnologice din trecut, de la apariția camerei foto până la răspândirea emailului și a foilor de calcul. Argumentul său este că fiecare tehnologie majoră a produs frică, dar și noi oportunități. Numai că, pentru absolvenții de azi, comparația poate suna insuficient. Ei nu trăiesc într-o lecție de istorie economică, ci într-o piață a muncii în care joburile entry-level sunt tot mai greu de găsit, iar companiile vorbesc deschis despre automatizare.